У ході обшуків в АРМА вилучено документи, що не мають стосунку до справи. Без них не можемо виконувати покладені завдання, - заява агентства

1 квітня в офісі АРМА і за місцем проживання окремих посадових осіб органу представники правоохоронних відомств провели слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження. Останнє стосується повернення фізичній особі арештованих коштів в сумі близько 400 тис. доларів США на підставі судового рішення, яке, за версією слідства, було підробленим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АРМА.

"АРМА детально пояснювало порядок та підстави своїх дій у цій справі, публічно заявляло про готовність надати правоохоронним органам всі необхідні матеріали, а також висловлювало зацікавленість у неупередженому розслідуванні для з’ясування реальної картини подій та кола зловмисників. Під час проведення слідчих дій співробітники АРМА всебічно співпрацювали з представниками уповноважених структур, надаючи правоохоронцям всі запитувані документи та необхідну інформацію", - випливає з заяви.

"У ході обшуків у приміщенні центрального апарату АРМА працівниками правоохоронних органів було вилучено ряд документів, зокрема, оригінали договорів управління стратегічними активами, відсутніть яких в оригіналі унеможливлює виконання АРМА покладених на неї законом завдань. Ці документи не мають жодного відношення до кримінальної справи, в межах якої проводилися зазначені слідчі дії, мета їх вилучення невідома та незрозуміла", - підкреслюють в АРМА.

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Крім цього, акцентується увага на тому, що Агентство не приймало жодних незаконних рішень про повернення фізичній особі арештованих коштів, а діяло виключно в рамках наявних повноважень.

"АРМА й надалі готове сприяти розслідуванню відповідної кримінальної справи у межах своєї компетенції та сподівається на встановлення і притягнення до відповідальності осіб, насправді причетних до вказаних незаконних дій", - резюмується в повідомленні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, за версією ДБР, посадові особи АРМА і адвокати перерахували гроші на рахунки осіб, які не мали до них жодного стосунку.