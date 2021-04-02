Епідзонування України: Донецька область на межі потрапляння до "червоної" зони, у 22 регіонах перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 21 регіоні та Києві, на червоному рівні перебувають столиця і 10 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

У помаранчевої зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

І тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 22 регіонах - у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській , Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, за визначеного показника рівня госпіталізацій у 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник, станом на 1 квітня, становив 112,1. Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області - 122,6 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 117,9, у Вінницькій області - 111,4 та Миколаївській області - 107,3.

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Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем, станом на 1 квітня, в Києві - 83,8%, Житомирській області - 70,9%, Київській - 68,9%, Львівській - 71,3%, Миколаївській - 71,3% та Одеській - 66,3% (за визначеного показника 65%).

Донецька область перебуває за крок від "червоної" зони карантину - тут уже два дні перевищено відразу два показники щодо COVID-19. Так, у Донецькій області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування (20,2% за норми 20%) і рівень госпіталізацій (61,6 за нормі 60 на 100 тисяч). При цьому коефіцієнт виявлення перевищено вже три дні, а рівень госпіталізацій два дні.

Зазначимо, "червона" зона карантину запроваджується в регіоні, де протягом трьох днів поспіль перевищено два або більше показники з коронавірусу. В регіонах "червоної" зони запроваджується локдаун - заборонено відвідування кафе і ресторанів, закрито ТРЦ, заборонено культурні заходи, спортивні матчі проходять без глядачів.





