УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10510 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 732 18

РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні, - Данілов

РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадза ситуацію безпеки в регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

Сторони також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

За словами Данілова, Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - зазначив він, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Секретар РНБО України висловив подяку канадській стороні за всебічну допомогу нашій державі. "Канада – це наш надійний друг і партнер", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канади Галадза про оборонну реформу в Україні: Важливо встановити цивільний контроль над ЗСУ

Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки з боку Канади нашої держави на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими

Автор: 

Білорусь (7938) Данілов Олексій (1259) росія (65379) РНБО (2285) Галадза Лариса (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Не так тревожит скопление российских войск у украинской границы, как заявление президента Зеленского «мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии, как о самом быстром тактическом шаге». ???!!!
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ППРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».

Сами они страну защитить не способны и не хотят этого делать.
И плевать бы на них но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.
показати весь коментар
02.04.2021 11:29
+4
А смєтуни залізли під плінтус і мовчать.
показати весь коментар
02.04.2021 11:31
+3
пока гопника не зафигаришь куском трубы или крепким кулаком по голове или по морде он будет к тебе каждый день цеплятся и что то требовать.... что вы все как маленькие, эта аксиома проверена всеми (я надеюсь) ещё со школьных времён....данилов, шо ты там, стратег с образованием пединститута , разработать можешь? так напокиздеть в кругу друзей как рашисты обнаглели???? воевать надо а не сопли жевать.... какие то вы все зелёные инфантильные дятлы...
показати весь коментар
02.04.2021 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Facebook заблокував публікацію журналіста, експолоненого «ДНР» Станіслава Асєєва, де оприлюднені паспортні дані трьох росіян, причетних до тортур у в'язниці «Ізоляція». Про це Асєєв повідомив у Facebook.
«Росіяни оперативно поскаржилися на публікацію щодо воєнних злочинців "Ізоляції" з російським громадянством, і фейсбук зніс мій пост. Але то вже неважливо, бо інформація зафіксована майже у всіх національних ЗМІ. Проте такі дії зайвий раз доводять, що для РФ тема "Ізоляції" стає все більш суттєвою і проблемною», - написав Асєєв.
28 березня Асєєв повідомив, що журналісти Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці «Ізоляція» в Донецьку.
За словами Асєєва, це мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічєв.
«Маючи дані їхніх російських паспортів, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС», - написав Асєєв.
показати весь коментар
02.04.2021 11:24 Відповісти
сценарий 1: стать раком
сценарий 2: стать раком и посмотреть в глаза
сценарий 3: стать раком и попросить "только до середины"...
показати весь коментар
02.04.2021 11:28 Відповісти
сценарий 4 : спереди только по очереди а то дотушей порвёте....
показати весь коментар
02.04.2021 11:32 Відповісти
Не так тревожит скопление российских войск у украинской границы, как заявление президента Зеленского «мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии, как о самом быстром тактическом шаге». ???!!!
Не так напрягает возможность российского наступления, как то, что украинский суд не выпускает из тюрьмы Андрея Антоненко, потому что ветеран войны - это для суда отягчающее обстоятельство.
Кто будет воевать, сражаться до последнего дыхания, если это позорное клеймо в глазах власти?
Не так беспокоит перспектива эскалации войны, как наличие в Верховной Раде депутатского большинства «слуг», в котором только три десятка приличных людей, а другие «свалят из этой страны» при первой опасности.
НЕ ОПАСНОСТИ ПУГАЮТ,
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ППРИНЕСЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ».

Сами они страну защитить не способны и не хотят этого делать.
И плевать бы на них но они травят, уничтожают и унижают тех, кто потенциально мог бы страну защищать.
показати весь коментар
02.04.2021 11:29 Відповісти
А смєтуни залізли під плінтус і мовчать.
показати весь коментар
02.04.2021 11:31 Відповісти
А ТОТ ДУХ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ И НЕНАВИСТИ К ПАТРИОТИЗМУ КАК ЯВЛЕНИЮ, ЧТО С
СОБОЙ ПРИНЕС...»... ты.
показати весь коментар
02.04.2021 11:33 Відповісти
Мы знакомы? Я не бываю в кругах зюзиков
показати весь коментар
02.04.2021 11:38 Відповісти
умирать будут Иваны...
показати весь коментар
02.04.2021 11:55 Відповісти
пока гопника не зафигаришь куском трубы или крепким кулаком по голове или по морде он будет к тебе каждый день цеплятся и что то требовать.... что вы все как маленькие, эта аксиома проверена всеми (я надеюсь) ещё со школьных времён....данилов, шо ты там, стратег с образованием пединститута , разработать можешь? так напокиздеть в кругу друзей как рашисты обнаглели???? воевать надо а не сопли жевать.... какие то вы все зелёные инфантильные дятлы...
показати весь коментар
02.04.2021 11:31 Відповісти
Понад 200 культурних діячів та організацій звернулись до президента України Володимира Зеленського із видкритим листом на захист культурних інституцій. Повний текст листа розміщено на https://pen.org.ua/vidkrytyj-lyst-na-zahyst-kulturnyh-instytutsij-2/ сайті Українського ПЕН.
Серед підписантів листа - правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов, художник Олександр Ройтбурд, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, ГО «Українер», Рух «ЧЕСНО», Українська гільдія режисерів та інші.
У своєму листі до президента вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності: це Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал. Вони є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни і пандемії, зазначається у зверненні.
«Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення. Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений. Ми знаємо, що може трапитися далі, а це - нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в "пострадянському" просторі», - йдеться у листі.
Зокрема йдеться про конкурс на посаду голови Держкіно минулого року та про проведений цьогоріч із порушеннями конкурс на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.
Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на Довженко-Центр, що ледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою «перетворення на порожній фасад» опинився Український культурний фонд.
«Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти. Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими пост-Майданними культурними інституціями», - зазначають автори документа.
Повний перелік підписантів - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfkMbTdQ2nmYsbpYyiNaW1LBz9jaChuYny5tHZGUNl4/edit#gid=1343237101 тут .
Додати свій підпис можна https://docs.google.com/forms/d/e/1*************************-kG0PQRSGwmC-VRZqj2f1TYGWotV6w/viewform тут .
показати весь коментар
02.04.2021 11:31 Відповісти
Сценарии СНБО:
1. Срочно "заглянуть в глаза"
2. Звонок другу (Ермак звонит в Кремль)
3. Пожаловаться Байдену
4. Срочно созвать: минск, нормандский формат и прочие варианты "апоговорить"
А что же будет в это время происходить на фронте? Вопрос риторический ...
показати весь коментар
02.04.2021 11:32 Відповісти
на сепарских сайтах пылает ..ждут нападения на дыныры ..и дата звучит страшная для ваты
2 Мая ..в противовес рф перебросила силы в Белорусь и напротив Чернигова тоже есть движения ...
показати весь коментар
02.04.2021 11:35 Відповісти
РНБО необхідно прийняти рішення про оподаткування "багатих буратіно" в Україні окремим податком. Зокрема, необхідно ввести податок на рухнме та нерухоме майно, кошти, ювелірні вироби, діаманти, цінні папери, картини, антикварні речі, коштовний одяг і т.д. чоновників, державних службопців, депутатів, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та членів їх родин.
Податок має вводитися на вказане майно та кошти, починаючи з того, що перевищує 1 тис. дол. США
Зібрані кошти направити до військо-промислового комплексу для термінового виробництва військової техніки та авіації, для закупівлі новітнього озброєння і т.д.
показати весь коментар
02.04.2021 11:49 Відповісти
п.с.
Всі вищевказані особи засвітили своє майно в деклараціях, а тому проблем з витрушуванням з них вказаних коштів не буде.
показати весь коментар
02.04.2021 11:50 Відповісти
мда Адольф Гитлер здорово поднял економику Германии ,правда только до 1943 года
показати весь коментар
02.04.2021 11:53 Відповісти
 
 