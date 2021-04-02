РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадза ситуацію безпеки в регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

Сторони також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

За словами Данілова, Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - зазначив він, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Секретар РНБО України висловив подяку канадській стороні за всебічну допомогу нашій державі. "Канада – це наш надійний друг і партнер", - сказав він.

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Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки з боку Канади нашої держави на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими