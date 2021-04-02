Довибори в Раду на Прикарпатті: Опрацьовано 90,59% протоколів, Вірастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинський - 28,83%, - ЦВК

На одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах у Раду лідирують Василь Вірастюк (СН), Олександр Шевченко ("За майбутнє") і Руслан Кошулинський ("Свобода").

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Так, станом на 11:30 2 квітня оброблено 90,59% бюлетенів.

Василя Вірастюка ("Слуга народу") підтримали 31,51%, або 14 500 виборців.

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Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 29,52%, або 13 586 голосів, кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський - 28,83% або 13 268 голосів.





