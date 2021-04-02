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"Північний потік-2" добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка. ФОТОрепортаж

Росія використовує технологічно застарілі судна та обладнання в ході добудови газопроводу "Північний потік-2", що своєю чергою може призвести до виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Служби зовнішньої розвідки України.

Через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту, Росія змушена проводити добудову "Північного потоку-2" власними можливостями, які на сьогодні представлені суднами, що перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими.

Зокрема це судна: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

Так, судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті в доку порту Мункебо (Данія). Має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але й елементів управління. Зі свого боку ТТХ судна "Умка" вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва.

Також читайте: РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки

Північний потік-2 добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка 01
Північний потік-2 добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка 02
Північний потік-2 добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка 03
Північний потік-2 добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка 04

Також читайте: Країни НАТО згуртовані, незважаючи на розбіжності щодо "Північного потоку-2", - Блінкен

За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден та обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень.

Автор: 

розвідка (3866) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+13
Кацапня засере всьо і вся, аби досадити Україні.
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02.04.2021 11:46
+10
Дай до Бог, дай до Бог, это ж новых санкцЫй парашникам отсыпят в случае техногенной катастрофы
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02.04.2021 11:45
+4
"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка - Цензор.НЕТ 7164
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02.04.2021 11:54
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Дай до Бог, дай до Бог, это ж новых санкцЫй парашникам отсыпят в случае техногенной катастрофы
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02.04.2021 11:45 Відповісти
Кацапня засере всьо і вся, аби досадити Україні.
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02.04.2021 11:46 Відповісти
нашли лучшие из худших?... та там все такие ))))
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02.04.2021 11:48 Відповісти
Да какая разница, новые или старые корыта его строят. Главное, что строительство возобновилось, и похоже, что на этот раз таки достроят
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02.04.2021 11:54 Відповісти
"Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка - Цензор.НЕТ 7164
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02.04.2021 11:54 Відповісти
Если бы этот проект не был корупционным, то его прикрыли бы. А так куча подкупленых чинуш в ЕС закрывают глаза на возможную катастрофу и это цивилизованном мире где каждая человеческая и даже животная жизнь на вес золота. Хорошенько кацапы вложились баблом
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02.04.2021 12:01 Відповісти
Ржавчина пролохо варится, ремонту не подлежит. На лом
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02.04.2021 12:28 Відповісти
Ну так помогите с катастрофой.
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02.04.2021 12:49 Відповісти
Не «судна», а «суда»! «Судна» - это емкости в больницах, в которые лежачие больные писяют и какают. Безграмотность зашкаливает - пишите или на русском, или на правильном украинском.
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02.04.2021 13:16 Відповісти
В этом случае как раз судна. Потому как в параше и корабли соответственные.
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02.04.2021 15:30 Відповісти
Не пишите всякую "ху,,,ню". Поместили фотографии судна в доке во вполне приличном состоянии. Ничего критичного там нет. Обычное плановое докование. А так называемые "разведчики" просто бездельники, которые пишут "разведданные" сидя в удобном кресле в своем кабинете и не понимая ничего по сути дела.
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02.04.2021 13:55 Відповісти
Совершенно верно. Суда стоят в доке и выполняется текущий ремонт. Абсолютно нормальное состояние - для такого года постройки у наших сограждан автомобили в более убогом состоянии, чем эти суда. Я смотрю, что Баканов уже стал экспердом в области судостроения, судоремонта и техногенных катастроф. Уж как стараются обосрать, так лезут как тампакс в каждую дырку.
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02.04.2021 14:04 Відповісти
Так этого и добивались!
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02.04.2021 13:57 Відповісти
На наступний день після завершення ПП2 Росія може напасти на Україну. Чому Зебобік не кричить на весь світ? Газопровід - це єдине, що ще стримує кремлефюрера. Де звернення до Меркель? Де екстренні засідання ради Європи, ООН і верховної ради? Знову все буде "зненацька"? Нарід обрав телепня, який ще досі навіть не розмовляв з Байденом. За його спиною щось перетерли з Путіном, а воно навіть не пискнуло! Та *б його *ь!..
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02.04.2021 14:26 Відповісти
Ему на дверях нехорошее слово написали , а вы о какой то чепухе говорите.
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02.04.2021 15:31 Відповісти
 
 