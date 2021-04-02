"Північний потік-2" добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка. ФОТОрепортаж
Росія використовує технологічно застарілі судна та обладнання в ході добудови газопроводу "Північний потік-2", що своєю чергою може призвести до виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Служби зовнішньої розвідки України.
Через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту, Росія змушена проводити добудову "Північного потоку-2" власними можливостями, які на сьогодні представлені суднами, що перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими.
Зокрема це судна: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".
Так, судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті в доку порту Мункебо (Данія). Має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але й елементів управління. Зі свого боку ТТХ судна "Умка" вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва.
За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден та обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень.
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