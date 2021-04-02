Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника глави Держгеонадр, службова недбалість якого завдала збитків на 48,7 млн грн, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника Голови Державної служби геології та надр України за фактом службової недбалості, що завдала тяжких наслідків державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, з травня 2017 по березень 2018 року, перший заступник Голови Державної служби геології та надр України, маючи необхідні повноваження та підстави для реагування, не вжив жодних заходів для контролю за виконанням наказів Держгеонадр щодо припинення робіт із видобування корисних копалин загальнодержавного значення приватним акціонерним товариством.

Наголошується, що така бездіяльність дозволила ПрАТ здійснити видобування понад 191 тис.і тонн вогнетривких та тугоплавких глин з родовища "Видне" у період зупинення дії дозволу на користування надрами, що завдало державі збитків на понад 48,7 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Колишньому першому заступнику керівника Держгеонадр повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТО