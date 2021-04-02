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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні спостерігається історичний максимум звернень по екстрену меддопомогу. Ситуація набагато гірша, ніж у листопаді-грудні 2020 року, - експерт МОЗ

В Україні спостерігається історичний максимум звернень по екстрену меддопомогу. Ситуація набагато гірша, ніж у листопаді-грудні 2020 року, - експерт МОЗ

Історичний максимум звернень по екстрену меддопомогу спостерігається в Україні сьогодні. Ситуація подібна до тієї, яка була в листопаді-на початку грудня 2020 року.

Про це повідомив керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збільшення звернень по екстрену меддопомогу ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків гострої ожеледиці або поганих погодних умов, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають в чергу", - сказав він.

За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 по екстрену меддопомогу. На ці звернення було 16 823 виїзди бригади екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

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"Схожа ситуація була в листопаді-початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.

Разом з тим Данилюк зазначив, що "при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 виявляється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103 просто проконсультуватися замість дзвінка до сімейного лікаря".

При цьому він уточнив, що час доїзду до лікарні скоротився, тому що мережа медустанов дуже велика.

"Майже кожен день протягом останніх днів відкриваються додаткові лікарні, адже ті лікарні, які раніше були опорними для COVID-19, вже переповнені", - сказав експерт.

Ситуація з постачанням киснем медустанов в цілому покращилася, підкреслив представник МОЗ: "Бо покращилася інфраструктура забезпечення киснем, організація логістики стала більш централізованою".

Однак у західному регіоні вона залишається критичною - через поломки розміщеного там одного з найбільших підприємств, яке забезпечувало західні регіони киснем, призупинилася заправка балонів киснем. "Це викликало серйозну кризу в кількох західних регіонах. Ситуація зараз вирішується тим, що кисень направляється з центральних і навіть східних регіонів", - повідомив Данилюк.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) госпіталізація (187) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава - Цензор.НЕТ 867
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02.04.2021 11:56
+5
Не надо так... "Нашего любимого Вовчика" заставил делать каку Порошенко...
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02.04.2021 12:02
+4
Ну дык, у нас же ЗЕлений виродок - "ЧЕМПІОН СВІТУ ПО БОРОТЬБІ З КОРОНОВІРУСОМ" ...
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02.04.2021 11:58
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава - Цензор.НЕТ 867
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02.04.2021 11:56 Відповісти
Не надо так... "Нашего любимого Вовчика" заставил делать каку Порошенко...
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02.04.2021 12:02 Відповісти
Ну дык, у нас же ЗЕлений виродок - "ЧЕМПІОН СВІТУ ПО БОРОТЬБІ З КОРОНОВІРУСОМ" ...
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02.04.2021 11:58 Відповісти
пустая констатация фактов ??? а что сделано для улучшения ситуации ???
увеличено количество бесплатных тестов? развернуты площадки для массовой вакцинации? (за кордоном для этого используют стадионы), увеличили количество мест с кислородом? развернули дополнительные госпиталя и мобилизовали дополнительный мед персонал? (из студентов и интернов и узкопрофильников) купили вторую куртку степашке и его жене (из мед.мафии)?
только штрафами и словоблудием ничего не исправить...
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02.04.2021 12:02 Відповісти
А "животворяще" пальтомосьє Степанова нвюіяк не допмаає? 🤔 ********* недавно заявив, щ на Прикарпатті пандемія пішла на спад. Жартував?
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02.04.2021 12:03 Відповісти
У 2014 з'ясувалось, що немає армії, у 2020, що медицини. Слава "еліті".
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02.04.2021 12:04 Відповісти
Зараз армія є. Але навіщо шоумен - уклоністу та армія? Як і медицина, до речі. Тут дороги, автомобілі, стройка бальшая. Оце тема.
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02.04.2021 12:09 Відповісти
Можливо, але поки це дурбецло ще їздило по усіляких гастролях,тут вже усе було зруйновано та роз....но.
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02.04.2021 12:16 Відповісти
А що ще в борці моли очіеюкуаати від гастролюючого клоуна?
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02.04.2021 12:19 Відповісти
🥴
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02.04.2021 12:26 Відповісти
нема нiчого, Навіть "хліб" з АТБ їсти неможливо.
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02.04.2021 12:10 Відповісти
Купуйте у "Новусі", але "Біллу" не раджу...хоча це вже одна контора.
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02.04.2021 12:18 Відповісти
Лікування по телефону боком вилізає, далі буде гірше.
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02.04.2021 13:14 Відповісти
 
 