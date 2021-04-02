В Україні спостерігається історичний максимум звернень по екстрену меддопомогу. Ситуація набагато гірша, ніж у листопаді-грудні 2020 року, - експерт МОЗ

Історичний максимум звернень по екстрену меддопомогу спостерігається в Україні сьогодні. Ситуація подібна до тієї, яка була в листопаді-на початку грудня 2020 року.

Про це повідомив керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Збільшення звернень по екстрену меддопомогу ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків гострої ожеледиці або поганих погодних умов, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають в чергу", - сказав він.

За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 по екстрену меддопомогу. На ці звернення було 16 823 виїзди бригади екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

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"Схожа ситуація була в листопаді-початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.

Разом з тим Данилюк зазначив, що "при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 виявляється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103 просто проконсультуватися замість дзвінка до сімейного лікаря".

При цьому він уточнив, що час доїзду до лікарні скоротився, тому що мережа медустанов дуже велика.

"Майже кожен день протягом останніх днів відкриваються додаткові лікарні, адже ті лікарні, які раніше були опорними для COVID-19, вже переповнені", - сказав експерт.

Ситуація з постачанням киснем медустанов в цілому покращилася, підкреслив представник МОЗ: "Бо покращилася інфраструктура забезпечення киснем, організація логістики стала більш централізованою".

Однак у західному регіоні вона залишається критичною - через поломки розміщеного там одного з найбільших підприємств, яке забезпечувало західні регіони киснем, призупинилася заправка балонів киснем. "Це викликало серйозну кризу в кількох західних регіонах. Ситуація зараз вирішується тим, що кисень направляється з центральних і навіть східних регіонів", - повідомив Данилюк.