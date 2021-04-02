США і ще 13 країн висловили сумніви у якості проведеного ВООЗ розслідування щодо коронавірусу

14 країн висловили сумніви в якості проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) розслідування походження коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", відповідне спільну заяву було опубліковано 30 березня на сайті Держдепу США.

До заяви приєдналися такі країни як США, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Велика Британія.

"Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості з приводу недавнього дослідження, проведеного ВООЗ в Китаї ... Ми висловили нашу загальну заклопотаність з приводу того, що міжнародне експертне дослідження джерела вірусу SARS-CoV-2 було значно затримано та не мало доступу до повних, вихідних даних і зразків", - йдеться в повідомленні.

Окрему заяву з приводу результатів роботи місії ВООЗ опублікував і Європейський Союз. Автори вітали публікацію доповіді ВООЗ, але разом з тим висловили жаль, що дослідження почалося дуже пізно, в роботі експертів були затримки, а місію ВООЗ обмежували в доступності до даних про епідемію.

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На даний момент вважається, що спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. Влада Китаю пов'язувала спалах захворювання з Уханьским ринком тварин і морепродуктів "Хуанань": перші пацієнти були там або постійними покупцями, або продавцями.

Вчені вважали, що в ланцюжку передачі вірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, були задіяні кажани, змії і панголіни (в Китаї їхнє м'ясо вважається делікатесом).

Китай звинувачували в приховуванні масштабів епідемії на самому її початку. Так, в доповіді розвідки США, зміст якої став відомий агентству Bloomberg, говорилося, що Китай приховував масштаби спалаху коронавірусу, занижуючи як кількість випадків зараження, так і кількість смертельних випадків. Попередній віцепрезидент США Майк Пенс говорив, що весь світ міг опинитися в кращому становищі, якби влада Китаю була "більш відвертою".

У МЗС Китаю заявляли, що версія про витік коронавірусу з лабораторії Ухань не має під собою ніяких доказів.

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14 січня цього року в Ухань прибула місія вчених ВООЗ з 13 осіб, які розслідували причини пандемії. 30 березня був опублікований звіт місії, експерти не змогли встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів або панголінів, але швидше за все, не безпосередньо, а через ще якусь тварину. Найменш вірогідною - що вірус поширився в результаті лабораторної витоку.

Під час перебування місії в Китаї ЗМІ повідомляли про те, що китайська влада відмовилася надати експертам ВООЗ необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки COVID-19.