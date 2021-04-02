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Новини
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США і ще 13 країн висловили сумніви у якості проведеного ВООЗ розслідування щодо коронавірусу

США і ще 13 країн висловили сумніви у якості проведеного ВООЗ розслідування щодо коронавірусу

14 країн висловили сумніви в якості проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) розслідування походження коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", відповідне спільну заяву було опубліковано 30 березня на сайті Держдепу США.

До заяви приєдналися такі країни як США, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Ізраїль, Японія, Латвія, Литва, Норвегія, Республіка Корея, Словенія і Велика Британія.

"Ми приєднуємося до вираження загальної стурбованості з приводу недавнього дослідження, проведеного ВООЗ в Китаї ... Ми висловили нашу загальну заклопотаність з приводу того, що міжнародне експертне дослідження джерела вірусу SARS-CoV-2 було значно затримано та не мало доступу до повних, вихідних даних і зразків", - йдеться в повідомленні.

Окрему заяву з приводу результатів роботи місії ВООЗ опублікував і Європейський Союз. Автори вітали публікацію доповіді ВООЗ, але разом з тим висловили жаль, що дослідження почалося дуже пізно, в роботі експертів були затримки, а місію ВООЗ обмежували в доступності до даних про епідемію.

Також читайте: Глава ВООЗ Гебреєсус закликав розслідувати можливість лабораторного витоку COVID-19

На даний момент вважається, що спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. Влада Китаю пов'язувала спалах захворювання з Уханьским ринком тварин і морепродуктів "Хуанань": перші пацієнти були там або постійними покупцями, або продавцями.

Вчені вважали, що в ланцюжку передачі вірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, були задіяні кажани, змії і панголіни (в Китаї їхнє м'ясо вважається делікатесом).

Китай звинувачували в приховуванні масштабів епідемії на самому її початку. Так, в доповіді розвідки США, зміст якої став відомий агентству Bloomberg, говорилося, що Китай приховував масштаби спалаху коронавірусу, занижуючи як кількість випадків зараження, так і кількість смертельних випадків. Попередній віцепрезидент США Майк Пенс говорив, що весь світ міг опинитися в кращому становищі, якби влада Китаю була "більш відвертою".

У МЗС Китаю заявляли, що версія про витік коронавірусу з лабораторії Ухань не має під собою ніяких доказів.

Також читайте: ВООЗ представила чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині

14 січня цього року в Ухань прибула місія вчених ВООЗ з 13 осіб, які розслідували причини пандемії. 30 березня був опублікований звіт місії, експерти не змогли встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів або панголінів, але швидше за все, не безпосередньо, а через ще якусь тварину. Найменш вірогідною - що вірус поширився в результаті лабораторної витоку.

Під час перебування місії в Китаї ЗМІ повідомляли про те, що китайська влада відмовилася надати експертам ВООЗ необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки COVID-19.

Автор: 

ВООЗ (770) Держдепартамент США (1639)


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Топ коментарі
+7
Как же это так получилось что такая древняя цивилизация как Китай 400 с лишним лет поедала этих змей и летучих мышей и только в 2019-м году им попалась "бракованая"?
И вирусная лаборатория которая случайно оказалась в центре вспышки эпидемии вообще к этому отношения не имеет?
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02.04.2021 12:09
+4
Ну звісно, а початок епідемії в місті, де знаходиться лабораторія, що досліджувала віруси у літючих мишей - це звичайне співпадіння
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02.04.2021 12:40
+4
Пока чёрная обезьяна рулит, толку с ВОЗ не будет. И потом тоже.
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02.04.2021 12:58
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Чо не верят в летучую мЫшь штоле?
США и еще 13 стран выразили сомнение в качестве проведенного ВОЗ расследования по коронавирусу - Цензор.НЕТ 3830
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02.04.2021 11:58 Відповісти
Воз сміттярник...
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02.04.2021 11:59 Відповісти
кацапский вонючий след 100% в конце концов проявится и плата территориями сибири за то что китай взял на себя провину
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02.04.2021 12:01 Відповісти
ума палата
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02.04.2021 12:03 Відповісти
Я думаю, что вирус передался от панголинов продавцам китайских рынков из-за незащищенного секса с этими животными.
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02.04.2021 12:07 Відповісти
Как же это так получилось что такая древняя цивилизация как Китай 400 с лишним лет поедала этих змей и летучих мышей и только в 2019-м году им попалась "бракованая"?
И вирусная лаборатория которая случайно оказалась в центре вспышки эпидемии вообще к этому отношения не имеет?
показати весь коментар
02.04.2021 12:09 Відповісти
Ну звісно, а початок епідемії в місті, де знаходиться лабораторія, що досліджувала віруси у літючих мишей - це звичайне співпадіння
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02.04.2021 12:40 Відповісти
Пока чёрная обезьяна рулит, толку с ВОЗ не будет. И потом тоже.
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02.04.2021 12:58 Відповісти
Поїхали в Китай, постояли на порозі. Поїли рису…Вернулись.
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02.04.2021 15:02 Відповісти
 
 