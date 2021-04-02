"Упевнений, що нам треба готуватися до гіршого", - "слуга народу" Качура про війська РФ біля кордонів з Україною

Росія влаштувала перегрупування військ біля кордонів України, щоб залякати її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Це політика агресора, окупанта стосовно України... Якщо говорити, що зараз відбувається – відбувається брязкання зброєю на кордонах України. У нас відбуваються в країні трансформації, яких не було десятиріччями, вводяться санкції щодо друзів Росії, тому така реакція, нас намагаються залякати. Але не вдасться залякати, нас підтримує весь світ. Зараз прикутий погляд до України всіх наших міжнародних партнерів. Я впевнений, що нам треба готуватися до найгіршого сценарію, але при цьому ми повинні зрозуміти, що багато чого, зокрема за допомогою російської пропаганди, розповсюджується, щоб тільки накопичити в країні занепокоєння", - зазначив нардеп.

На думку Качури, "якщо зараз така реакція з боку Російської Федерації, значить, на правильному шляху Україна".

"Ми прийняли постанову Верховної Ради, якою звернулися до всієї міжнародної спільноти щодо цього питання, щодо факту агресії, ескалації, порушення перемир'я", - додав він.

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Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що Росія під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021" стягує війська до кордону з Україною.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з вже наявними на кордоні створює загрозу військової безпеки держави", - заявив Хомчак.