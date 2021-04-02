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Новини Агресія Росії проти України
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"Упевнений, що нам треба готуватися до гіршого", - "слуга народу" Качура про війська РФ біля кордонів з Україною

Росія влаштувала перегрупування військ біля кордонів України, щоб залякати її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Це політика агресора, окупанта стосовно України... Якщо говорити, що зараз відбувається – відбувається брязкання зброєю на кордонах України. У нас відбуваються в країні трансформації, яких не було десятиріччями, вводяться санкції щодо друзів Росії, тому така реакція, нас намагаються залякати. Але не вдасться залякати, нас підтримує весь світ. Зараз прикутий погляд до України всіх наших міжнародних партнерів. Я впевнений, що нам треба готуватися до найгіршого сценарію, але при цьому ми повинні зрозуміти, що багато чого, зокрема за допомогою російської пропаганди, розповсюджується, щоб тільки накопичити в країні занепокоєння", - зазначив нардеп.

На думку Качури, "якщо зараз така реакція з боку Російської Федерації, значить, на правильному шляху Україна".

"Ми прийняли постанову Верховної Ради, якою звернулися до всієї міжнародної спільноти щодо цього питання, щодо факту агресії, ескалації, порушення перемир'я", - додав він.

Також читайте: Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що Росія під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021" стягує війська до кордону з Україною.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з вже наявними на кордоні створює загрозу військової безпеки держави", - заявив Хомчак.

Автор: 

армія рф (17526) Слуга народу (2814) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+24
кацапы ?
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02.04.2021 12:16
+23
Что может быть хуже зелёных мразей?
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02.04.2021 12:14
+19
в тому ж справа, що кацапів видно в приціл, а ці пляді маскуються під "патріотів"
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02.04.2021 12:36
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Что может быть хуже зелёных мразей?
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02.04.2021 12:14 Відповісти
кацапы ?
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02.04.2021 12:16 Відповісти
в тому ж справа, що кацапів видно в приціл, а ці пляді маскуються під "патріотів"
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02.04.2021 12:36 Відповісти
Це він пр сеье і про свою шоблу.
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02.04.2021 12:17 Відповісти
Дублирует: Надо валить из страны (с)
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02.04.2021 12:56 Відповісти
Шоколаднi зайцi
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02.04.2021 12:19 Відповісти
А втiм що зеленi що шоколаднi одна бiда
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02.04.2021 12:22 Відповісти
а Юля - цяця
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02.04.2021 12:25 Відповісти
та як скажеш ) , менi що?)
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02.04.2021 12:28 Відповісти
"Какаяразница"? Дебила кусок.
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02.04.2021 13:56 Відповісти
Та не треба представлятися і так бачу вас довбойопів за версту )
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02.04.2021 16:00 Відповісти
А ты кто?
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02.04.2021 12:48 Відповісти
Я твій страшний сон )
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02.04.2021 16:02 Відповісти
ТЫ можешь !!! Вата местная!!
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02.04.2021 12:47 Відповісти
хіба?...треба тільки знову бубочці ***** в очіці зазирнути і все буде ніштяк
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02.04.2021 12:16 Відповісти
Кравчук Зеоманському :
"Щоб кожен, хто діє проти України, був покараний.
Якщо немає доказів, але в суспільстві склалася така оцінка, людину треба дистанціювати"
Вові порадили відштовхнути від себе Єрмака, Баканова, більшість слуг, Мендель, Арестовича, навіть Кравчука і самого себе! 🤣
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02.04.2021 12:16 Відповісти
"Готовиться" - это, извиняюсь, как именно?
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02.04.2021 12:18 Відповісти
В их случае, паковать чемоданы и ещё быстрее и больше воровать, чтобы успеть поднакопить деньжат. Без денег в Париже не проживёшь.
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02.04.2021 12:33 Відповісти
Бинго! Именно это я и имел в виду. Если бы было что-то другое, то он бы обязательно рассказал как именно готовиться.
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02.04.2021 12:50 Відповісти
У нас происходят в стране трансформации, которых не было десятилетиямиИсточник: https://censor.net/ru/n3257215

Тут согласен.
Десятилетиями не было такого, чтоб офис президента страны превратился в логово российских шпионов, открыто вредящих Украине!
При чем, при участии самого преЗедента!
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02.04.2021 12:18 Відповісти
Готовиться нужно нам. Вы то, как известно, собрались валить из ЭТОЙ страны.
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02.04.2021 12:20 Відповісти
в этот момент если он наступит, все депутаты рванут за бугор...ПЕРВЫМИ...
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02.04.2021 12:21 Відповісти
РФ дает понять что Донбасс сдавать она не собирается .. он им нужен как дымовая завеса Крыма.
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02.04.2021 12:21 Відповісти
Бамбас или ОРДЛО?
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02.04.2021 12:29 Відповісти
Некоторые районы Донецкой и Луганской областей - по простому - Довбас.
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02.04.2021 12:43 Відповісти
Та Крым тут уже не при чем.Донбасс это рычаг давления против вступления Украины в НАТО.
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02.04.2021 13:34 Відповісти
прибарахлились ,тож тепер можна валіть со страни
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02.04.2021 12:26 Відповісти
Подготовка должна осуществляться не только в активизации поддержки мировым сообществом и приведением ВСУ, МВД, СБУ, экономического блока и т.д. в стадию повышенной готовности , но и в превентивных мерах,арестах верхушки российской агентуры в Украине, тем более она особо и не шифруется это ОПЗЖоповцы, Мураевцы и последователи секты Шария. Конечно их хватает и помимо этого, они на перечет известны и так скажем среди других полит сил ( как отдельные вкрапления), но нужно хотя бы обезглавить гидру. Но как говорят, не смотря на 7 лет войны и 14 тыс убитых, и как следствие тысяч 40 раненых, и миллионы беженцев, это почему то " не наш метод". ( правда в этом случае не то что победить, но даже отстоять то что осталось не представляется возможным)
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02.04.2021 12:27 Відповісти
так этоже лицо Медведчука он же в на Соломе руководитель Украинского выбора
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02.04.2021 12:31 Відповісти
В случае войны, зеленые клоуны вместе со своим предводителем сдрыснут из страны. Неужели кто-то верит, что весь этот моносброд будет сидеть в бомбоубежищах, если они шли во власть только для того, чтобы прибарахлится.
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02.04.2021 12:35 Відповісти
Впервіе в истории Украины офис Президента трансформировался в офис Путинских шионов, казнокрадов Януковича и предателей, а те кто не вошел в этот перечень просто никчемы и проходимцы из квартала
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02.04.2021 12:37 Відповісти
Качура, дрыщ ты зебанутый, а шо ты там кукарекал о комиссии в ВР для расследования пленок Порох-Байден? Ты, говноед продажный, хочешь что-бы Байден прекратил поддержку Украины? Не забудь, тварь зебанутая, ЦРУ имеют длинные руки и железную хватку. На твоем горле, надеюсь.
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02.04.2021 12:41 Відповісти
Качура из медведчуковского "Украинского выбора". Умеет быстро перекрашиваться, как хамелеон.
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02.04.2021 12:45 Відповісти
Я согласен с Качурой. Ему нужно готовиться к худшему. И пока не поздно - собрать манатки и дернуть на родину, в Магадан. На худой конец - в Дыныру.
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02.04.2021 12:41 Відповісти
"Упевнений, що нам треба готуватися до гіршого", - "слуга народу" Качура про війська РФ біля кордонів з Україною - Цензор.НЕТ 9487
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02.04.2021 12:41 Відповісти
хера себе автоматчики уже по Киеву патрулируют ...
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02.04.2021 13:21 Відповісти
расстреливают желающих свалить
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02.04.2021 13:45 Відповісти
можете "свалівать" прям сейчас
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02.04.2021 13:44 Відповісти
Качуре наверное пора валить)
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02.04.2021 14:22 Відповісти
Слуги чемоданы собрали и будут валить из нашей страны на гастроли к своим кацапам?
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02.04.2021 14:24 Відповісти
А что уже господин Качура "никогда не был знаком" со своим покровителем и работодателем господином Медведчуком? Или в политике "вовремя предать, значит предвидеть"?
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02.04.2021 15:09 Відповісти
"Уверен, что нам надо готовиться к худшему" на жаль не вся зелень це розуміє
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02.04.2021 15:54 Відповісти
"Упевнений,що нам треба готуватися до гіршого",заявив "слуга народу" Качура,продовжуючи пакувати валізу 😂😂😂
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03.04.2021 15:01 Відповісти
 
 