Від COVID-19 за добу в Києві померло 46 осіб, видужало - 571, виявили 1 164 нові випадки, - Кличко
Оболонський, Дарницький і Дніпровський райони столиці лідирують з кількості виявлених випадків COVID-19.
Про це в Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу виявили 1164 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії - 164 605).
Серед захворілих 719 жінок віком від 21 до 91 років, 384 чоловіки від 18 до 88 років, 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років
Крім того, за добу зафіксували 46 летальних випадків від вірусу (всього з початку пандемії 3 495 померлих).
Також 189 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 546 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
У той же час 571 особа поборола коронавірус (всього 106 788 видужали з початку пандемії).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (180), Дарницькому (160) і Дніпровському (150).
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