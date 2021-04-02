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Новини Коронавірус і карантин
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Від COVID-19 за добу в Києві померло 46 осіб, видужало - 571, виявили 1 164 нові випадки, - Кличко

Від COVID-19 за добу в Києві померло 46 осіб, видужало - 571, виявили 1 164 нові випадки, - Кличко

Оболонський, Дарницький і Дніпровський райони столиці лідирують з кількості виявлених випадків COVID-19.

Про це в Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 1164 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії - 164 605).

Серед захворілих 719 жінок віком від 21 до 91 років, 384 чоловіки від 18 до 88 років, 34 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років

Крім того, за добу зафіксували 46 летальних випадків від вірусу (всього з початку пандемії 3 495 померлих).

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Також 189 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом COVID-19, а 546 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

У той же час 571 особа поборола коронавірус (всього 106 788 видужали з початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (180), Дарницькому (160) і Дніпровському (150).

Автор: 

карантин (18172) Київ (19530) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Статистика. А кроме Кличко некому оглашать число? Это типа так он год уже с пандемией борется?!
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02.04.2021 12:26 Відповісти
Год ПОЛНОГО бездействия Виталика и его воровитой шоблы .
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02.04.2021 12:27 Відповісти
слава богу, що Україна повністю забезпечена вакциною від корона вірусу.
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02.04.2021 12:32 Відповісти
Віталя, дороги хоч підлатайте, бо швидкі скоро по ямах до лікарень хрін доїдуть...і це не стьоб. європейська столиця....🥴
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02.04.2021 12:39 Відповісти
Молодец Кличко, делает всё, что в его силах.
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03.04.2021 02:23 Відповісти
 
 