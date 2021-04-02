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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація критична. Медична система може не витримати, - Кличко закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень

Ситуація критична. Медична система може не витримати, - Кличко закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян дотримуватися обмежень, які міська влада запровадить із 5 квітня.

До мешканців столиці мер звернувся під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, через стрімке розповсюдження вірусу та збільшення смертності від нього, Київ із понеділка, 5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження. Це – вимушений крок. Ми розуміємо наскільки він непопулярний. Але ситуація – критична. І тут не до міркувань комусь сподобатися та якихось рейтингів! Бо, якщо найближчим часом ми не зупинимо стрімке розповсюдження хвороби, медична система столиці не витримає", - наголосив Кличко.

Мер нагадав що з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури, тих, хто забепзечує життєдіяльність міста.

"Я вже говорив і ще раз звертаюся до керівників установ, підприємств, закладів - відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки. Зробіть це! Не змушуйте людей їздити на роботу, ризикуючи своїм здоров’ям!" - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 за добу в Києві померло 46 осіб, видужало - 571, виявили 1 164 нові випадки, - Кличко

Нагадаємо, на час дії обмежень, заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припинили роботу з 1 квітня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19530) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как там без локдауна справляются и проводят сейчас многотысячные концерты.
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02.04.2021 12:53
+3
Отвечаю: никак. Дохнут пачками. Лука такой же "мастер борьбы с коронавирусом", как зеля. Мастер скрывать информацию.
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02.04.2021 13:04
+2
Да ладно, министр аннансировал очередные миллоны доз вакцины, вы шо ему не верите? Ему же еще шубу к курточке покупать )))))
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02.04.2021 12:44
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Да ладно, министр аннансировал очередные миллоны доз вакцины, вы шо ему не верите? Ему же еще шубу к курточке покупать )))))
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02.04.2021 12:44 Відповісти
Педалик, ты когда в Киеве приведешь в порядок дороги??!!! Позор иметь такие дороги, будучи мером второй срок!!!
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02.04.2021 12:44 Відповісти
Чем ближе выход фильма от bellingcat, тем сильнее карантинные ограничения в городе. Какое же плять совпадение? А может это нихера не совпадение, а преднамеренное действия зебилами?
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02.04.2021 12:47 Відповісти
а что там с bellingcat ? его уже ж 3 раза запускали?
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02.04.2021 13:14 Відповісти
Виталик, позвони мэру Минска и узнай как там без локдауна справляются и проводят сейчас многотысячные концерты.
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02.04.2021 12:53 Відповісти
Отвечаю: никак. Дохнут пачками. Лука такой же "мастер борьбы с коронавирусом", как зеля. Мастер скрывать информацию.
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02.04.2021 13:04 Відповісти
А чего же тогда противники Луки не покажут фото и видео из переполненных больниц и моргов? В век интернета такое нельзя скрыть.
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02.04.2021 15:22 Відповісти
Так щеж 5 квітня не настало.
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02.04.2021 13:17 Відповісти
скажіть, що місць немає. тоді будуть думть про себе.
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02.04.2021 14:23 Відповісти
Лучше сдохнуть от COVID чем от голода
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02.04.2021 14:45 Відповісти
 
 