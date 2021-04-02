Ситуація критична. Медична система може не витримати, - Кличко закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень
Мер столиці Віталій Кличко закликав киян дотримуватися обмежень, які міська влада запровадить із 5 квітня.
До мешканців столиці мер звернувся під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Як ви знаєте, через стрімке розповсюдження вірусу та збільшення смертності від нього, Київ із понеділка, 5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження. Це – вимушений крок. Ми розуміємо наскільки він непопулярний. Але ситуація – критична. І тут не до міркувань комусь сподобатися та якихось рейтингів! Бо, якщо найближчим часом ми не зупинимо стрімке розповсюдження хвороби, медична система столиці не витримає", - наголосив Кличко.
Мер нагадав що з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.
Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури, тих, хто забепзечує життєдіяльність міста.
"Я вже говорив і ще раз звертаюся до керівників установ, підприємств, закладів - відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки. Зробіть це! Не змушуйте людей їздити на роботу, ризикуючи своїм здоров’ям!" - наголосив Кличко.
Нагадаємо, на час дії обмежень, заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.
Продуктові ярмарки припинили роботу з 1 квітня.
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