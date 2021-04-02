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"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ

Розмови про те, що Росія стягує війська до кордонів України з метою спровокувати конфлікт - це "приклад чергового фейку".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я впевнений, що всі розмови про якийсь майбутній конфлікт України з Росією - це приклад чергового фейку, який поширює насамперед українська влада. Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - сказав Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

Також читайте: "Упевнений, що нам треба готуватися до гіршого", - "слуга народу" Качура про війська РФ біля кордонів з Україною

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія зосередила на прикордонних територіях Східної України 28 батальйонних тактичних груп, і найближчим часом їхня кількість збільшиться ще на 25 груп.

За його словами, розгортання військ відбувається в Брянську, Воронезькій області та окупованому Криму під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".

Також читайте: Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це і заявив, що російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів.

Автор: 

армія рф (17526) МЗС рф (962) росія (65379)


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Топ коментарі
+72
Значить точно зацікавлена
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02.04.2021 12:45
+56
Заявили те, кто уже 7 лет ведёт войну против Украины
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02.04.2021 12:47
+38
Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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02.04.2021 12:49
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7 років не зацікавлена
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02.04.2021 18:26 Відповісти
КОЗЛОМОРДЫЕ ЛЖИВЫЕ И ПОДЛЫЕ , ВЕРЫ НЕТ
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02.04.2021 21:43 Відповісти
Кацапсько-московитський рашист: ти своїм постом порушуєш не лише закони України, але й закони своєї ресурсної хведерації.
Тож просто йди і здайся владі, і відсиди свій термін за розпалювання національної ненависті та ворожнечі.
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02.04.2021 19:03 Відповісти
а ну шось про Аляску і войну ше дворянство припиши
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02.04.2021 19:12 Відповісти
Дядя Раша ты идиот или дурак? Скорее всего два в одном!
Это где ты падло кацапское нашёл "наше Отечество"? В Луганске и
Донецке? Думаешь что пораздавал расиянских аусвайсов одураченным
дебилам и всё тип-топ! И ты продажная тварь уже считаешь себя 30-50%
расиянцем? Да тебя фашистский ублюдок на раше говном не считают!
Продажная ты М Р А З О Т А!!!
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02.04.2021 21:09 Відповісти
А теперь всем тупорылым, не знающих истории! Аттеншин!
Я переиначил на современный лад цитату из выступления сталина О ВОЙНЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ. Ничего не меняется во взаимоотношении рашки с соседствующими странами. И кому же не понравилось прогностическая оценка развития ситуации?
Цитата, где Финляндия заменена на Украина и т.д.: -
Первый вопрос - о войне с Финляндией.
Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Этот вопрос специально касается Красной Армии.
Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленинграду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское - это значит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против Советской власти.
Вот вам оборонное и политическое значение Ленинграда как центра промышленного и как второй столицы нашей страны. Вот почему безопасность Ленинграда - есть безопасность нашей страны. Ясно, что коль скоро переговоры мирные с Финляндией не привели к результатам, надо было объявить войну, чтобы при помощи военной силы организовать, утвердить и закрепить безопасность Ленинграда и, стало быть, безопасность нашей страны.
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03.04.2021 11:56 Відповісти
Все, що говорять у *****, треба розуміти з точністю до навпаки.
Бо так само було і тоді, коли сам ***** стверджував, що Крим український, а потім окупував його.
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02.04.2021 18:55 Відповісти
московія не зацікавлена в конфлікті з Україною, вона зацікавлена в нашому знищенні, як справді імперсько-фашистська країна. Окремі її представники типу сцяловйобих, **********, жирноновських вже відкрито про це говорять.
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02.04.2021 19:07 Відповісти
Их там нет , колись ми це чули
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02.04.2021 19:13 Відповісти
едь сюда, кацапчик, буду резать тебя, как чичи вас резали, мамке яйца отдельно, баштан отдельно...
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02.04.2021 19:21 Відповісти
руденко и твои детишки, вы подписали себе смертный приговор
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02.04.2021 19:23 Відповісти
ну да . Заявление ТАСС от 14 июня
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02.04.2021 19:23 Відповісти
"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2046
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02.04.2021 20:25 Відповісти
З україноненависником Дугіним (той, що стоїть біля *****) тісно співпрацював наш знаний "ультрапатріот" Корчинський разом зі своїм заступником Арестовичем. На першому фото внизу - Корч (у центрі) з Дугіним (третій ліворуч), на другому фото - Корч і Арестович з Дугіним (все - у Москві).
"Отака х*йня, малята!" ©

"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1290

"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7753
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02.04.2021 20:53 Відповісти
Когда это было и по какому поводу?
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03.04.2021 09:09 Відповісти
2005 рік. Боротьба "вмєстє с братьямі" проти "аранжевай чуми", за "славянскає єдінство" і "протів парабащєнія Украіни і Расіі праклятим Западом". Багато чого вже підтерли, але досі ще можна нагуглити завдяки Wayback Machine.
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03.04.2021 23:31 Відповісти
Ого, это уже давно. и скорее всего неправда.
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05.04.2021 14:18 Відповісти
Чому ж неправда. Правда як вона є.
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05.04.2021 14:47 Відповісти
Хатят лі русскіє вайни
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02.04.2021 20:48 Відповісти
А, значит прям через силу с нами на Донбасе воюет, прям заставляет себя...
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02.04.2021 23:43 Відповісти
Ну і потім... вєраломна, бєз абьявлєнія вайни...
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02.04.2021 23:57 Відповісти
Анекдот(?):
- Молодой человек, постойте. Я за вами пол часа бежала, что бы сказать, что "ВЫ МНЕ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСНЫ"!
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03.04.2021 00:23 Відповісти
Уроды...
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03.04.2021 00:46 Відповісти
даже в чатах сетевой игры сейчас обсуждение близкой войны
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03.04.2021 00:54 Відповісти
война если начнется, то с Дальнего Востока - вангую.
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03.04.2021 00:57 Відповісти
кокцапы, в доказательство искренности своего блеянья, только шустренько, тобто, быстрее своего поросячьего визгу, убрались в свои ************-епеня из Донбасса с Крымом.
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03.04.2021 00:55 Відповісти
"Значит, хорошие сапоги, надо брать!"
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03.04.2021 07:51 Відповісти
Это как услышать в 1939 году от Германии что она не "заинтересована" в конфликте с Польшей, и то же самое в 1941 по отношению к СССР. Или тот же 1939 но уже услышать что СССР "не заинтересован" в конфликте с Финляндией.И в этих примерах и в нынешней ситуации с агрессией " миролюбивой" РФерии все видно не вооруженным глазом, из под " овечьей шкуры" торчат волчьи клыки и серый хвост.
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03.04.2021 09:19 Відповісти
кацапскую брехню понимаем с точностью наоборот.
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03.04.2021 10:50 Відповісти
не зацікавлена, але веде підлу війну гібридну війнупроти України вже восьмий рік, зацікавлений у такій війні проти України і ширше у війні проти колективного Заходу кримінальний узурпаторський режим в кремлі, режим мега-клептократів та міжнародних злочинців, союз гебні та організованого криміналу, а більшість "добрих" зомбованих рассєян його щиро підтримує.

азіопська обісРашка організувала та підтримує конфлікти по всьому своєму периметру, не дає їм закінчитися, весь час підливаючи пальне, єдине виключення - кордон з Китаєм, якого рашка страшно сциться і чим молодшим партнером, підлеглим зараз стає.
.
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03.04.2021 11:22 Відповісти
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