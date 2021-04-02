"Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ

Розмови про те, що Росія стягує війська до кордонів України з метою спровокувати конфлікт - це "приклад чергового фейку".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я впевнений, що всі розмови про якийсь майбутній конфлікт України з Росією - це приклад чергового фейку, який поширює насамперед українська влада. Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - сказав Руденко.

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія зосередила на прикордонних територіях Східної України 28 батальйонних тактичних груп, і найближчим часом їхня кількість збільшиться ще на 25 груп.

За його словами, розгортання військ відбувається в Брянську, Воронезькій області та окупованому Криму під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".

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Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це і заявив, що російські війська на кордоні з Україною - це традиційний тиск під час переговорів.