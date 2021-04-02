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Новини
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Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно"

Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони:

Спікер парламенту Дмитро Разумков, коментуючи ініціативу президента про переїзд Верховної Ради з Києва в регіони, заявив, що в парламенту є своя будівля, в якій він працював, працює і буде працювати.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами спікера Ради, "це не сенсація", оскільки Зеленський такої позиції дотримувався ще під час виборчої кампанії.

"Це логістика і люди. Тому що якийсь обсяг кадрів ви зможете знайти в тому чи іншому регіоні, а когось доведеться туди перевозити. А це, самі розумієте, - проживання і переміщення. Я не думаю, що це можливо. Міністерства ще можуть переїхати - а парламент має своє приміщення, в якому він працював, працює і буде працювати", - підкреслив Разумков.

Водночас Разумков зазначив, що з ним не консультувалися з цього питання.

Також читайте: Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков

"Логістично я приблизно уявляю собі, скільки всього доведеться врахувати. Це і обслуговуючий персонал, і технічне забезпечення, і питання безпеки, той же закритий зв'язок. Ми ж розуміємо, що весь Печерськ, за великим рахунком, пронизаний спецкомунікаціями і зв'язком. "Сотка" , "двохсотка", СК і багато іншого. З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно", - додав Разумков.

Глава парламенту зазначив, що якщо така ідея є, потрібно подивитися, скільки це коштуватиме, і наскільки буде виправдано.

"Зрозуміло, що сьогодні ми обмежені в ресурсах і можливостях. Може, краще відправити ці гроші на підтримку медицини?" - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони.

Також читайте: Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

Автор: 

ВР (14994) переїзди (20) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+18
а главныйкакбыкомандующий знает что мы в состоянии войны???
ему уже успели доложить?
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02.04.2021 12:59
+15
Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно" - Цензор.НЕТ 6904
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02.04.2021 13:14
+8
Є гарна локація.
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 6320
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02.04.2021 13:07
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Правила форума Рада форумчан
а главныйкакбыкомандующий знает что мы в состоянии войны???
ему уже успели доложить?
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02.04.2021 12:59 Відповісти
не известно,но Разумков точно что-то знает
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02.04.2021 13:05 Відповісти
могли и доложить... но его умственные способности не факт, что готовы это принять и понять.
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02.04.2021 13:23 Відповісти
закрытая связь? канал с расеей ермака?
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02.04.2021 13:01 Відповісти
да так хоть украинцы возможно избавятся от вас...
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02.04.2021 13:01 Відповісти
ссытесь когда страшно ????
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02.04.2021 13:02 Відповісти
А я - не поти. Правда, не зовсім Верховна Рада, як орган, а зелені і зажопні депутати, і не в регіони, а за парєбрік.
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02.04.2021 13:03 Відповісти
" Может, лучше отправить эти деньги на поддержку медицины?Источник: https://censor.net/ru/n3257237
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02.04.2021 13:03 Відповісти
ну, хоть кто-то взрослый есть
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02.04.2021 13:12 Відповісти
Зассал?
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02.04.2021 13:05 Відповісти
Бздить коли сере.
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02.04.2021 13:21 Відповісти
Можете переїхати і без печерська,там де є занедбана в/ч,зі столовою,БК,комунікаціями,казарми переробляються в те чудове житло яке ви надаєте захисникам.
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02.04.2021 13:05 Відповісти
Є гарна локація.
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 6320
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02.04.2021 13:07 Відповісти
Нєбєзапасна обирати клоуна-сцикуна во врєия вайни, придурки!
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02.04.2021 13:09 Відповісти
Поточна пліснява влада - дійсність та перспективи...
Разумков о переезде Рады из Киева в регионы: "С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это - небезопасно" - Цензор.НЕТ 9124
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02.04.2021 13:10 Відповісти
Ну надо же! Как коснулось их комфорта, так и про войну вспомнили....
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02.04.2021 13:12 Відповісти
Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно" - Цензор.НЕТ 6904
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02.04.2021 13:14 Відповісти
от якби здоровий глузд Зелупню в голову переїхав,але навряд чи
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02.04.2021 13:18 Відповісти
В Києві є бункер для зелені, а в регіонах такого нема.
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02.04.2021 13:19 Відповісти
А можно всю отару зелёных баранов поместить в этот бункер и залить бетоном?
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02.04.2021 15:01 Відповісти
Зелёная банда нацелилась на демонтаж столицы государства.
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02.04.2021 13:20 Відповісти
взагалі-то в переїзді під час війни є логіка, бо розсереджуються міністерства і люди і одним бомбардируванням їх не знищать усіх разом, як можуть зараз, коли вони знаходяться в одному районі
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02.04.2021 13:24 Відповісти
Друже, не кажи про це ніком, нехай всіх і в одному районі.
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02.04.2021 15:03 Відповісти
небезопасно? кому? і так вже готові "сваливать". Простого за такі слова вже посадили-б. А тут...
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02.04.2021 13:26 Відповісти
переїзджайте в Чоп
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02.04.2021 13:48 Відповісти
Логика переезда есть - минздрав в закопченный Кривой Рог или Мариуполь, минобразования безальтернативно в Трускавец, минтранс в Жмеринку, минспорта в Буковель, ну а Верховную Раду в какой нибудь Крыжополь и т.д. Выгнать министерства и ведомства из богатого Киева в депрессивные регионы несомненная выгода. Как пример: ФРГ - после войны сделали столицей заштатный Бонн и как рванули, США - Вашингтон, Австралия - Канберра, Канада - Оттава живут и процветают.
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02.04.2021 13:48 Відповісти
Столица не должна находиться на границе с врагом, самое место переехать например в Кривой Рог. Почти центр страны, до границы далеко.
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02.04.2021 13:58 Відповісти
Як воно недолуге боїться за своє нікчемне життя. Воно думає, що в Києві спасеться.
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02.04.2021 14:16 Відповісти
Я помітила, чим нікчем ніше людина, тим більше вона труситься за своє життя.
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02.04.2021 15:05 Відповісти
Я думаю надо их а Авдеевку переселять. Может войну услышат, а может и увидят?
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02.04.2021 14:24 Відповісти
А по моему перенос ВР в Гнутово а ОП в Новотошкивское - ОЧЕНЬ увеличит патриотизм, КПД и качество работы этих организаций!
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02.04.2021 14:55 Відповісти
да поделитесь кто-то с этим придурком с банковой - разумом.....
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02.04.2021 15:52 Відповісти
Клоун боїться протестів як чорт ладану. Вава для тебе найнебезпечнішим місцем буде сибірська тайга.
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02.04.2021 16:23 Відповісти
 
 