Разумков про переїзд Ради з Києва в регіони: "З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно"

Спікер парламенту Дмитро Разумков, коментуючи ініціативу президента про переїзд Верховної Ради з Києва в регіони, заявив, що в парламенту є своя будівля, в якій він працював, працює і буде працювати.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами спікера Ради, "це не сенсація", оскільки Зеленський такої позиції дотримувався ще під час виборчої кампанії.

"Це логістика і люди. Тому що якийсь обсяг кадрів ви зможете знайти в тому чи іншому регіоні, а когось доведеться туди перевозити. А це, самі розумієте, - проживання і переміщення. Я не думаю, що це можливо. Міністерства ще можуть переїхати - а парламент має своє приміщення, в якому він працював, працює і буде працювати", - підкреслив Разумков.

Водночас Разумков зазначив, що з ним не консультувалися з цього питання.

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"Логістично я приблизно уявляю собі, скільки всього доведеться врахувати. Це і обслуговуючий персонал, і технічне забезпечення, і питання безпеки, той же закритий зв'язок. Ми ж розуміємо, що весь Печерськ, за великим рахунком, пронизаний спецкомунікаціями і зв'язком. "Сотка" , "двохсотка", СК і багато іншого. З урахуванням того, що ми перебуваємо у стані війни, це - небезпечно", - додав Разумков.

Глава парламенту зазначив, що якщо така ідея є, потрібно подивитися, скільки це коштуватиме, і наскільки буде виправдано.

"Зрозуміло, що сьогодні ми обмежені в ресурсах і можливостях. Може, краще відправити ці гроші на підтримку медицини?" - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони.

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