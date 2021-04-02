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Новини Коронавірус і карантин
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"З такою динамікою ліжок у стаціонарах скоро нам не вистачатиме", - Кличко просить уряд проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19.

За його словами, при збереженні поточної динаміки поширення коронавірусу, ліжок в комунальних медичних установах Києва скоро не вистачить, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З такою динамікою розповзання хвороби і кількістю госпіталізацій, ліжок в стаціонарах вже дуже скоро нам буде не вистачати. ​​Тому я ще раз звертаюся до уряду, Міністерства охорони здоров'я проконтролювати ситуацію з тим, щоб відомчі медичні заклади все-таки приймали хворих на коронавірус киян", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Він нагадав, що три лікарні "Укрзалізниці" в Києві надали 360 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація критична. Медична система може не витримати, - Кличко закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень

"А ще понад 10 000 ліжок - в інших відомчих лікарнях і медичних закладах Академії медичних наук України. Сьогодні вага кожного ліжка - це людське життя!", - підкреслив мер.

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6535
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02.04.2021 13:05
+2
НУ ЭТО, КАК ЗИМА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИХОДИТ НЕ ЖДАННО! все к этому шло, а теперь только спохватились.. пипец...
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02.04.2021 13:20
+1
Шо Виталя закончились бравурные утренние доклады по ТВ.. Теперь пора шевелиться, а он все ищет на кого бы свалить ситуацию в городе. ( быть столичным мэром, главой партии " чуть ли не своего имени) это не просто красоваться на стеклянных мостах, изображать ( неудачно) умное лицо, читать заученные фразы с идиотской мимикой ( это вопрос к его наставникам), даже не петь и ездить на велосипеде. Как говорится " пришла беда, открывай ворота", хотя по прежнему остается вариант родного Гамбурга ( правда без мэрства), но с него будут лепить образ "нового президента" .. а что у нас был секретарь по идеологии, крассный директор, пчеловод - бухгалтер, уголовник рецидивист, олигарх кондитер, клоун, осталось еще боксера попробовать. Но страна этого эксперимента уж точно не переживет.
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02.04.2021 13:12
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"С такой динамикой коек в стационарах скоро нам будет не хватать", - Кличко просит правительство проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6535
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02.04.2021 13:05 Відповісти
В феофанию будут простых смертных принимать? Или только для зеленых велосипедистов?
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02.04.2021 13:10 Відповісти
В Феофанию ковидных вроде в принципе не берут, чинуши и нувориши в Александровской лечатся от Ковида.
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02.04.2021 13:26 Відповісти
Шо Виталя закончились бравурные утренние доклады по ТВ.. Теперь пора шевелиться, а он все ищет на кого бы свалить ситуацию в городе. ( быть столичным мэром, главой партии " чуть ли не своего имени) это не просто красоваться на стеклянных мостах, изображать ( неудачно) умное лицо, читать заученные фразы с идиотской мимикой ( это вопрос к его наставникам), даже не петь и ездить на велосипеде. Как говорится " пришла беда, открывай ворота", хотя по прежнему остается вариант родного Гамбурга ( правда без мэрства), но с него будут лепить образ "нового президента" .. а что у нас был секретарь по идеологии, крассный директор, пчеловод - бухгалтер, уголовник рецидивист, олигарх кондитер, клоун, осталось еще боксера попробовать. Но страна этого эксперимента уж точно не переживет.
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02.04.2021 13:12 Відповісти
У Кличка в столиці справи набагато кращі ніж у Клоуна по країні.
Так що ваш коментар трохи дивний.
І до чого перекладати відповідальність на мера за стан медицини в країні, що керується клоунами з молчаливого одобрямса ЗЕбілів?
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02.04.2021 14:14 Відповісти
Зеля візьме під особистий контроль і всьо порішає.
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02.04.2021 13:14 Відповісти
він вже нарішав недоумок....
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02.04.2021 13:15 Відповісти
в резиденции .януковича в межигорье можно ложить людей, а не бабло за экскурсии косить неучтенно...
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02.04.2021 13:17 Відповісти
Огромная смертность в Украине от СOVID-19 - это итог провальных действий власти. Зато Зеленый дал властям указ установить в областных городах флагштоки за 28 млн грн…Это очень срочно и важно…И если мы готовы простить власти этот провал, то никаких дополнительных ограничительных мер в Украине можно уже и не вводить…(с)
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02.04.2021 13:18 Відповісти
НУ ЭТО, КАК ЗИМА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРИХОДИТ НЕ ЖДАННО! все к этому шло, а теперь только спохватились.. пипец...
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02.04.2021 13:20 Відповісти
 
 