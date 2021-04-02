"З такою динамікою ліжок у стаціонарах скоро нам не вистачатиме", - Кличко просить уряд проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19.

За його словами, при збереженні поточної динаміки поширення коронавірусу, ліжок в комунальних медичних установах Києва скоро не вистачить, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З такою динамікою розповзання хвороби і кількістю госпіталізацій, ліжок в стаціонарах вже дуже скоро нам буде не вистачати. ​​Тому я ще раз звертаюся до уряду, Міністерства охорони здоров'я проконтролювати ситуацію з тим, щоб відомчі медичні заклади все-таки приймали хворих на коронавірус киян", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Він нагадав, що три лікарні "Укрзалізниці" в Києві надали 360 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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"А ще понад 10 000 ліжок - в інших відомчих лікарнях і медичних закладах Академії медичних наук України. Сьогодні вага кожного ліжка - це людське життя!", - підкреслив мер.