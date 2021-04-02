Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн
Чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів. У 2019 чистий приплив становив 5,860 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таким чином, відтік ПІІ з України спостерігається вперше з 2015 року, коли він становив - 458 млн доларів. Після цього спостерігався приплив ПІІ: 2016 році - 3,810 млрд доларів, 2017 році - 3,692 млрд доларів, 2018 році - 4,455 млрд доларів, 2019 році - 5,860 млрд доларів.
Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).
Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив становив 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектору.
Як повідомлялося, в кінці червня 2020 року Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.
НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.
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Там теж вийшло зростання... не вту сторону...
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Коли Нестле при Ющі придбало Торчин і Мівіну (Техноком) і розширило їх виробничі потужності - це теж не кредит.
Коли Шкода на Закарпатті розбудовувала завод Єврокар, а німці інвестували в Електрон львівський, щоб він почав виробляти не телевізори, а трамваї і електробуси, то це теж не кредит...
Відкриття нових підприємств Фуджікура, Делфі, Бадер в 2015-2017 - це все теж прямі інвестиції...
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
гордитесь, зебилоиды
При Ющі, наприклад, щороку іноземні інвестиції сягали 9-11 млрд. баксів!
Наприклад, підприємство Impression, яке зараз виробляє навіть смартфони з планшетами.
Наприклад, завод Електронтранс у Львові, який робить трамваї і електробуси.
Наприклад, нові цехи заводів Торчин і Техноком (Мівіна) - обидві компанії при Ющі викупила Нестле і інвестувала в них.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
Ми тут вже тоді криком кричали...
Збеліи не слухали, а міняли кроватями лярв в своєму публічному домі (в т.зв. кабміні).