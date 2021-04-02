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Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн

Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн

Чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік становив 868,2 млн доларів. У 2019 чистий приплив становив 5,860 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином, відтік ПІІ з України спостерігається вперше з 2015 року, коли він становив - 458 млн доларів. Після цього спостерігався приплив ПІІ: 2016 році - 3,810 млрд доларів, 2017 році - 3,692 млрд доларів, 2018 році - 4,455 млрд доларів, 2019 році - 5,860 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив становив 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив Національний фонд інвестицій

Як повідомлялося, в кінці червня 2020 року Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

Автор: 

інвестиції (2061) криза (418) НБУ (10404)


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Топ коментарі
+38
Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 22
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02.04.2021 13:27
+30
Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 4583
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02.04.2021 13:36
+29
Это "лавина инвестиций", но наоборот...
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02.04.2021 13:27
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Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 22
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02.04.2021 13:27 Відповісти
Поэтому, некоторые депутаты из СН уже собираются "валить с этой страны"...
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02.04.2021 13:31 Відповісти
"Барига крав по 3 млрд в місяць(з підслуханого в маршрутці в 2019) і були інвестиції і субсидії і прибуток в банках- а прийшов "чесний і відповідальний " все стало раком ! Барижити теж потрібно вміти ,ЗЕ!
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02.04.2021 13:37 Відповісти
Это "лавина инвестиций", но наоборот...
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02.04.2021 13:27 Відповісти
Хлопаем-хлопаем-хлопаем. Все правильно: выбрали клоуна? Жрите.
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02.04.2021 13:29 Відповісти
Рост оттока инвестиций))
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02.04.2021 13:32 Відповісти
отрицательный рост
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02.04.2021 14:22 Відповісти
зебилам, это слишком заумно... им проще понять так - ******!
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02.04.2021 16:18 Відповісти
Нагадало про 40% росту ВВП від самокатчика
Там теж вийшло зростання... не вту сторону...
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02.04.2021 14:01 Відповісти
Очередная победа правящей партии
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02.04.2021 13:28 Відповісти
честно говоря, вполне ожидаемый результат кто будет заводить деньги в страну, которая смотрящего к тебе приставит?
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02.04.2021 13:28 Відповісти
верните того на самокате. он рост ВВП на 40% обещал.
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02.04.2021 13:29 Відповісти
Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 5369
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02.04.2021 13:30 Відповісти
Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 4326
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02.04.2021 13:31 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3219135-v-britanii-vozveli-pamatnik-grete-tunberg.html В Британии возвели памятник Грете Тунберг наполном серьезе. за 24 000 фунтов стерлингов (33 000 долларов США)
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02.04.2021 14:02 Відповісти
Инвестняни работают отлично))))
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02.04.2021 13:31 Відповісти
И это их еще не обучали в Трускавце в гостинице Ахметова...
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02.04.2021 13:32 Відповісти
Екскорт няні
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02.04.2021 13:54 Відповісти
Краткая история Украины- Леню геть! Витю геть! Петю геть! Зелю геть!- продолжение следует..
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02.04.2021 13:32 Відповісти
Ольгино, ПНХ
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02.04.2021 13:36 Відповісти
А что разве не так было?
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02.04.2021 13:36 Відповісти
100%
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02.04.2021 14:09 Відповісти
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
Разом нас багато, нас не подолати
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02.04.2021 14:08 Відповісти
Спасибо ЗЕ.анутым!
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02.04.2021 13:33 Відповісти
Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн - Цензор.НЕТ 4583
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02.04.2021 13:36 Відповісти
Обращаюсь ко всем зебилоидам
Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн - Цензор.НЕТ 7952
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02.04.2021 13:52 Відповісти
озвучьте от кого инвестиции. Потому, что вложение в нашу экономику средств кипрскими офшорами наших же олигархов тоже называется инвестициями.
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02.04.2021 14:06 Відповісти
значит, олигархат бабло выводит.
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02.04.2021 14:10 Відповісти
На громадянах що працюють за кордоном вся надія.
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02.04.2021 13:38 Відповісти
Это какой-то...позор?!(с)
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02.04.2021 13:38 Відповісти
А шо там инвестняня??? Фсе???)))
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02.04.2021 13:42 Відповісти
"Уважаемый" Нацбанк, хватит уже всем сцать в глаза! Даже дети знают, что наш олигархат, использующий Украину, как кормовую базу, заводит сюда свои капиталы под видом "инвестиций" только с одной целью - что бы их потом проще было выводить. Доля РЕАЛЬНЫХ инвестиций в этих финансовых схемах не более 5% (и то, сомневаюсь).
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02.04.2021 13:44 Відповісти
Значить тепер олігархат виводить кошти... Логічно? Але ж Зе обіцяв податок на виведений капітал (а потім на другий день після зустрічі з Пінчуком сказав, що це "не на часі")!
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02.04.2021 13:52 Відповісти
Инвестиции в Украину заводятся в основном в виде кредитов. Которые, естественно, надо возвращать. И, согласно, международных обязательств Украины, мы не имеем права облагать это каким бы-то ни было налогом. Поэтому все эти разговоры о налоге на "выведенный капитал" - это словесный понос для доверчивых или не знающих.
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02.04.2021 14:21 Відповісти
Емм, кредити не зараховуються до прямих інвестицій... Це неважко перевірити - проаналізуйте ті роки, коли ми отримували допомогу МВФ, цифри інвестицій в мільярдах тупо менші, ніж суми наданих нам кредитів!
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02.04.2021 14:44 Відповісти
Немного не так. У кредита есть прямая норма условий возврата. Поэтому кредит не может быть заведен как инвестиция. А у инвестиций есть несколько вариантов норм возврата. Форма "кредита" - самая простая для вывода.
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02.04.2021 15:22 Відповісти
Дивіться, коли Міттал на КРиворіжсталі після 2005 побудував нові цехи і печі - то це не був кредит...

Коли Нестле при Ющі придбало Торчин і Мівіну (Техноком) і розширило їх виробничі потужності - це теж не кредит.
Коли Шкода на Закарпатті розбудовувала завод Єврокар, а німці інвестували в Електрон львівський, щоб він почав виробляти не телевізори, а трамваї і електробуси, то це теж не кредит...
Відкриття нових підприємств Фуджікура, Делфі, Бадер в 2015-2017 - це все теж прямі інвестиції...
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02.04.2021 16:30 Відповісти
Тут никто не спорит. Я же не сказал, что нет реальных инвестиций. Перечисленные вами примеры - это инвестиции реальные. От международных компаний. Такие инвестиции не заводятся в форме кредитов. Но в общей структуре инвестиций, такие примеры единичны.
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02.04.2021 16:40 Відповісти
Наприклад, в 2015 ми отримали від МВФ 5+1,7 млрд. баксів кредитів, а по інвестиціях в 2015 відтік мінус 458 млн баксів!

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
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02.04.2021 14:47 Відповісти
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02.04.2021 14:11 Відповісти
Ну хоть поржем! Да, ЗЕбилы? Несите попкорн
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02.04.2021 13:44 Відповісти
ахметов и зеленский жируюют
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02.04.2021 13:48 Відповісти
И это заслуга нынешней власти и нынешнего презика.
гордитесь, зебилоиды
Уперше з 2015 року Нацбанк зафіксував відтік іноземних інвестицій з України - чистий відтік за 2020 рік становить $ 868,2 млн - Цензор.НЕТ 3763
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02.04.2021 13:50 Відповісти
Зробимо їх раком! 😁
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02.04.2021 13:50 Відповісти
Оце докотилися...

При Ющі, наприклад, щороку іноземні інвестиції сягали 9-11 млрд. баксів!
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02.04.2021 13:51 Відповісти
и где где результат? Что опстроено?
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02.04.2021 14:12 Відповісти
построено?
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02.04.2021 14:12 Відповісти
а, шо тебя, мелкосрущий грызун, в гугле уже забанили?
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02.04.2021 14:17 Відповісти
Наприклад, нові цехи заводу Єврокар на Закарпатті, де навіть у 2014-2015 не припиняли виробництво автомобілів Шкода (у той час, як ЗАЗ встав).
Наприклад, підприємство Impression, яке зараз виробляє навіть смартфони з планшетами.
Наприклад, завод Електронтранс у Львові, який робить трамваї і електробуси.

Наприклад, нові цехи заводів Торчин і Техноком (Мівіна) - обидві компанії при Ющі викупила Нестле і інвестувала в них.
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02.04.2021 14:20 Відповісти
о, Мивина актуально. А если еще кетчупов Торчин приправить, так вообще
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02.04.2021 15:04 Відповісти
Насправді, з 2005 по 2010 багато чого побудували - ще заводи LG в Києві (в мене тєлік мейд ін юкрейн) і Electrolux/Zanussi у Франику (пральні машини, плитки і холодильники збирають).
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02.04.2021 15:14 Відповісти
Плюс, нові цехи і печі Криворіжсталі - Ахметов з Пінчуком ніфіга не робили, а індуси одразу почали розбудовувати...
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02.04.2021 14:23 Відповісти
Вот вам и няни зедебильные и турборежимы .И как не согласиться с главарями зедебильными,что они за год сделали больше чем все предыдущие за 30 лет.Такими темпами все уничтожить и проср-ть ,так смогут только недоумки .Хотя чему удивляться ,выбрали клоунов ,а требуют как от нормальных людей.
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02.04.2021 13:54 Відповісти
Избрать во власть комиков, фотографов, блогеров, просто аферистов - а требовать как от экономистов, финансистов, юристов. Это уже шиза или еще нет
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02.04.2021 14:01 Відповісти
Даже во время боевых действий при адекватной власти иностранцы инвестировали в Украину, но клоунская власть оказалась хуже боевых действий и иностранцы уже не инвестируют в Украину, а выводят инвестиции, что угрожает очень плохими последствиями для экономики.
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02.04.2021 14:03 Відповісти
называйте кто и сколько инвестировал
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02.04.2021 14:08 Відповісти
а, шо, кацапов и зебилов в гугле уже забанили?
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02.04.2021 14:16 Відповісти
А шо - такая информация в гугле есть? Не знал. Обычно капитал не склонен раззванивать налево и направо куда и сколько вложил.
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02.04.2021 14:41 Відповісти
Наконец то дождались. Теперь один выход - зализать сраку МВФ путем поднятия тарифов и «разьяснять» при этом гражданам, что это необходимо во имя спасения своей собственной шкуры.
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02.04.2021 14:08 Відповісти
а по телевизору говорят, что куча фирм переехала из Беларуси в Украину. Это ж ведь инвестиции?
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02.04.2021 14:14 Відповісти
Инвесторы глянули на зеленые рожи инвестиционных нянь, и сказали: "та ну на хрен, пора валить!"
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02.04.2021 14:15 Відповісти
Ура!! Пркращення прийшло!!! Зате ми скинули баригу!!!
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02.04.2021 14:18 Відповісти
Це все тому, що Зєля привів з собою у владу виключно крадунів. Їх і так було за Пєці рекордна кількість, але вони хочаб крали не так по варварськи, просто мародерили. Зєля всівсь в усі схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Який після цього може бути в Україні успішний бізнес???
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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02.04.2021 14:22 Відповісти
Ну так инвесторы же не клоуны
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02.04.2021 14:33 Відповісти
Хуже уже не будет! Да, ЗЕбилы?
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02.04.2021 14:39 Відповісти
взагалі-то про відтік інвестицій (чи про початок цього процесу) потрібно було заявити ще в березні минулого року. Цифри відтоку, щоправда, тоді складали пару десятків мільонів; і все ж таки вони стали помітними.
Ми тут вже тоді криком кричали...
Збеліи не слухали, а міняли кроватями лярв в своєму публічному домі (в т.зв. кабміні).
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02.04.2021 14:55 Відповісти
просто раньше не фиксировал. манипуляции статистикой.
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02.04.2021 18:48 Відповісти
 
 