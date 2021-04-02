У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає"

В Україні поки що не запроваджуватимуть тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо локдаунів: ми йдемо місцевими локдаунами - окремими територіями, окремими областями. Цей приклад допомагає не зупинитися всій країні в цілому. Є червоні зони в деяких областях, це не означає, що, наприклад, в Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає. На прикладі Франківщини, яка була кілька тижнів, практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - сказав Тимошенко.

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