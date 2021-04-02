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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає"

У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні:

В Україні поки що не запроваджуватимуть тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо локдаунів: ми йдемо місцевими локдаунами - окремими територіями, окремими областями. Цей приклад допомагає не зупинитися всій країні в цілому. Є червоні зони в деяких областях, це не означає, що, наприклад, в Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає. На прикладі Франківщини, яка була кілька тижнів, практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - сказав Тимошенко.

Також читайте: "З такою динамікою ліжок у стаціонарах скоро нам не вистачатиме", - Кличко просить уряд проконтролювати прийом відомчими лікарнями пацієнтів з COVID-19

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2025) COVID-19 (19765) локдаун (339)


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Топ коментарі
+14
.... помогает устанавливать рекорды по заболеваемости
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02.04.2021 13:31
+8
Ваш локдаун,как волосы на женском лобке.
Прикрывает,но не защищает
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02.04.2021 13:38
+7
А где это, у зеленского?
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02.04.2021 13:32
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.... помогает устанавливать рекорды по заболеваемости
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02.04.2021 13:31 Відповісти
щас снимет видосик
и пипл схавает
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02.04.2021 13:54 Відповісти
У Зеленского все привиты, причем надежной вакциной, а мы передохнем. Аминь.
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02.04.2021 14:54 Відповісти
Самая надежная вакцина- здравый смысл
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02.04.2021 16:16 Відповісти
Локальные дауны!
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02.04.2021 16:48 Відповісти
А где это, у зеленского?
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02.04.2021 13:32 Відповісти
неееее, есть такой персонаж - Узеленский, популярная личность )))))
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02.04.2021 14:42 Відповісти
Рівень рефлексії зекоманди...
У Зеленского против введения жесткого карантина по всей стране: "Мы идем локальными локдаунами, и это помогает" - Цензор.НЕТ 5596
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02.04.2021 13:34 Відповісти
ша, воно заробляє

https://mobile.twitter.com/qwest__ qwest @qwest__

Знаете,кто самый жирный выгодополучатель от коронакризиса ? Вот этот вот https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
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02.04.2021 14:02 Відповісти
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 14:02 Відповісти
Ваш локдаун,как волосы на женском лобке.
Прикрывает,но не защищает
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02.04.2021 13:38 Відповісти
Тупой олень, лучше бы вакцину нашел!
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02.04.2021 13:42 Відповісти
Мировой эпидемиолог.
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02.04.2021 13:45 Відповісти
забудьте, поезд ушёл..
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02.04.2021 13:46 Відповісти
Нюхнул уже с утра?
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02.04.2021 13:46 Відповісти
бабадакаль ещё не ложился
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02.04.2021 14:00 Відповісти
О, нарисувавсяhttps://censor.net/ru/news/3256899/zamglavy_op_timoshenko_zadeklariroval_poluchenie_sotspomoschi_ot_gosudarstva_i_pokazal_675_tys_110_tys. І не соромно
Доречі, я от ніяк зрозуміти не можу, до чого сюди Офіс президента, та якийсь заступник начальника того офіса
У нас що Кабміну не має?
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02.04.2021 14:07 Відповісти
Кто идёт? Мы идём, дружные ребята.

У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає" - Цензор.НЕТ 3700
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02.04.2021 14:07 Відповісти
да...ето не карантин...ЭТО---не карантин...ЭТО КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС.....карантин бывает только у животных.
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02.04.2021 14:37 Відповісти
А год назад 32-х абсолютно здоровых украинцев прилетевших из Китая затолкали БТРами и спецназом в Новые Санжары и пооткрывали уголовные дела на местных

Сейчас 20000 больных в сутки и у Зе отмораживаются...А в городах уже больницы переполнены в три раза.

Интересно где разум гуляет у этой команды?
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02.04.2021 14:53 Відповісти
долба*бу - не докажешь.....
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02.04.2021 15:54 Відповісти
 
 