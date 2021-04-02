У Зеленського проти введення жорсткого карантину по всій країні: "Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає"
В Україні поки що не запроваджуватимуть тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щодо локдаунів: ми йдемо місцевими локдаунами - окремими територіями, окремими областями. Цей приклад допомагає не зупинитися всій країні в цілому. Є червоні зони в деяких областях, це не означає, що, наприклад, в Харківській області або в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає. На прикладі Франківщини, яка була кілька тижнів, практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали б країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - сказав Тимошенко.
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и пипл схавает
https://mobile.twitter.com/qwest__ qwest @qwest__
Знаете,кто самый жирный выгодополучатель от коронакризиса ? Вот этот вот https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Прикрывает,но не защищает
Доречі, я от ніяк зрозуміти не можу, до чого сюди Офіс президента, та якийсь заступник начальника того офіса
У нас що Кабміну не має?
Сейчас 20000 больных в сутки и у Зе отмораживаются...А в городах уже больницы переполнены в три раза.
Интересно где разум гуляет у этой команды?