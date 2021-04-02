РФ вживатиме додаткових заходів у разі посилення військ НАТО навколо України, - Пєсков
Росія вживатиме додаткових заходів щодо гарантування своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо гарантування її безпеки", - сказав він.
Крім цього представник Кремля запевняє, що постановка питання про те, що Росія є противником, нібито є неприйнятною і недоречною. "Росія нікому не погрожує, не погрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", - стверджує він.
Крім цього він заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі "дуже лякає" і у властивій РФ манері звинуватив ЗСУ в "численних провокаціях".
Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань у Брянську та окупованому Криму.
Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Кремлёвская обиженка не может ничем реально ответить Байдену на "убийцу". Поэтому ответ даёт косвенный. Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине.
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
Поэтому - работаем!! В Днепре все ОК!!!!!
А от щоб в Україні - ЗА . !! . .
А вот как другие страны перемещают войска в пределах своих территорий, так они сразу пугаться начинают...
Как-то уж больно пугливая стала "мирАвая держава"