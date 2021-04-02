РФ вживатиме додаткових заходів у разі посилення військ НАТО навколо України, - Пєсков

Росія вживатиме додаткових заходів щодо гарантування своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо гарантування її безпеки", - сказав він.

Крім цього представник Кремля запевняє, що постановка питання про те, що Росія є противником, нібито є неприйнятною і недоречною. "Росія нікому не погрожує, не погрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", - стверджує він.

Крім цього він заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі "дуже лякає" і у властивій РФ манері звинуватив ЗСУ в "численних провокаціях".

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань у Брянську та окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.

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