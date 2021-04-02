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Новини Агресія Росії проти України
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РФ вживатиме додаткових заходів у разі посилення військ НАТО навколо України, - Пєсков

РФ вживатиме додаткових заходів у разі посилення військ НАТО навколо України, - Пєсков

Росія вживатиме додаткових заходів щодо гарантування своєї безпеки в разі посилення військ НАТО навколо України.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. Звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо гарантування її безпеки", - сказав він.

Крім цього представник Кремля запевняє, що постановка питання про те, що Росія є противником, нібито є неприйнятною і недоречною. "Росія нікому не погрожує, не погрожувала ніколи. Власне, на цьому і будується наша позиція", - стверджує він.

Крім цього він заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі "дуже лякає" і у властивій РФ манері звинуватив ЗСУ в "численних провокаціях".

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань у Брянську та окупованому Криму.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про війська РФ біля кордонів з Україною: Це не має нікого турбувати, вони не становлять жодної загрози

Автор: 

НАТО (6461) Пєсков Дмитро (1645) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+35
Соберите резервистов и раздайте людям оружие!!!1 Мы в Днепре 250 км до фронта!!!! Песков и прочие твари они будут жрать и срать - когда тупая обезбашенная десантура РФ будет зверствовать в городе!!! Нужно оружие и подготовка!!! И уберите с эфира Бойко , Мураева и прочую хрень!!! Давайте уже подготовимся!!!!
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
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02.04.2021 13:47
+31
Московія воює з НАТО на тій ділянці, де НАТО немає. Вони не скупчують війська біля Аляски чи країн Балтії... Вони концентрують війська біля України...
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
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02.04.2021 13:46
+27
бараны козломордые, а каким боком вы к Украине ???
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02.04.2021 13:36
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Зае@ ца , товарищ песьков и какие ж вы меры примете ?
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02.04.2021 13:35 Відповісти
настрополит ******** гундяева попу онуфрию кал отсылать
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02.04.2021 13:45 Відповісти
А вот если НАТО войдёт в Украину, тогда песков насрет себе в штаны? С особой жестокостью?
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02.04.2021 13:49 Відповісти
Нехай почне бомбити Париж, там його дочка живе, ну а потім звісно Вороніж
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02.04.2021 15:26 Відповісти
Французы ещё за Бонапарта отомстят. Очевидно, Москву придётся сжечь ещё раз...
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02.04.2021 19:01 Відповісти
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 8030
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02.04.2021 13:36 Відповісти
бараны козломордые, а каким боком вы к Украине ???
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02.04.2021 13:36 Відповісти
А вот и эти меры...


РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 9396
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02.04.2021 13:36 Відповісти
это в неё грибы на накидке, где сраль и углль ?
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02.04.2021 13:43 Відповісти
это детское порно бррр
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02.04.2021 13:44 Відповісти
Дичь без будущего
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02.04.2021 15:44 Відповісти
от же ж брехлива і цинічна рузьга паскуда...
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02.04.2021 13:37 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Кремлёвская обиженка не может ничем реально ответить Байдену на "убийцу". Поэтому ответ даёт косвенный. Угрозами Украине.
Венедиктов правильно сказал когда-то, что Путин воюет с Америкой в Украине.
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02.04.2021 13:37 Відповісти
россияне решили Попугать , - Но не тут то Было США серьезные наши партнеры и воспринимают не так как Шпана с Питерской подворотни.
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02.04.2021 13:38 Відповісти
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 2484
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02.04.2021 13:43 Відповісти
булавой помашут??
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02.04.2021 13:45 Відповісти
тапалями
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02.04.2021 13:45 Відповісти
піськов-брехло, виродок і пдрс. як і все керівництво наросії.
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02.04.2021 13:46 Відповісти
РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 4585
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02.04.2021 13:46 Відповісти
Московія воює з НАТО на тій ділянці, де НАТО немає. Вони не скупчують війська біля Аляски чи країн Балтії... Вони концентрують війська біля України...
Їм насрать на НАТО, їм треба Україна, бо без неї вся їхня історія, вся їх велич та скрепи лопне наче мильна булька. А на світ Божий вилізе здичавілий, напівголодний урка-гопник, який немає ніякого відношення до цивілізованого світу, до Європи, до загальнолюдських цінностей та культури.
Всі побачать, що в них крадене все: від "досягнень" до власної історії. А це їм наче серпом по яйцях
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02.04.2021 13:46 Відповісти
Соберите резервистов и раздайте людям оружие!!!1 Мы в Днепре 250 км до фронта!!!! Песков и прочие твари они будут жрать и срать - когда тупая обезбашенная десантура РФ будет зверствовать в городе!!! Нужно оружие и подготовка!!! И уберите с эфира Бойко , Мураева и прочую хрень!!! Давайте уже подготовимся!!!!
Показывайте по телевизору первую Чеченскую и захват Крыма- НАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ!!!!!
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02.04.2021 13:47 Відповісти
Абсолютно верно!
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02.04.2021 13:50 Відповісти
А що так відразу резервістів??? Знову хтось має в палатках та багнюці сидіти а більшість по барах, ресторанах, в теплих ліжках??? Тому що резервісти навчені??? Нііі!! Якщо так то всіх! В першу чергу прокурори судді інші непотріби мають йти і дотримуватись даної ними присяги. І все рівно здохнути чи ні!
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02.04.2021 14:01 Відповісти
К сожалению, в Днепре не преобладают проукраинские настроения.
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02.04.2021 15:48 Відповісти
Настроение - надо формировать!!! А если забить болт- будет хаос!!!!
Поэтому - работаем!! В Днепре все ОК!!!!!
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02.04.2021 15:50 Відповісти
Самое печальное что может случиться это война между РФ и НАТО на территории Украины.
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02.04.2021 13:47 Відповісти
Между говностаном и НАТО? Батенька, да ваше ***** ссытся и серется от одного только названия блока
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02.04.2021 13:52 Відповісти
Запросто.. суть в том что самые большие потери понесут именно украинские мирные жители а Карл 12 Шведский, Наполеон, Гитлер и не только они в свое время этот *говностан* здорово недооценили.
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02.04.2021 13:55 Відповісти
Сейчас ситуация противоположная. Недалекий недомерок совершил оккупацию частей Молдовы, Грузии, Украины. Возвращение бумеранга это лишь вопрос времени.
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02.04.2021 14:23 Відповісти
Молдова, Грузия и Украина это даже не смешно
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02.04.2021 14:26 Відповісти
Будет смешно как в Карабахе.
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02.04.2021 17:26 Відповісти
Так в Карабах как только армия РФ вошла так сразу и война закончилась.
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02.04.2021 17:29 Відповісти
Не даже не смешно, а УЖЕ НЕ СМЕШНО.
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02.04.2021 19:35 Відповісти
Победа в ВОВ достигнута жертвами пятнадцати республик эсссера и Западной коалиции. Сейчас нет в армии расеи ни украинцев, ни грузин, ни узбеков, ни азербайджанцев, ни.... Воевать могут они только террором, зомбированием и пропагандой местного населения. Двинут ихтамнетов за зомбаками с дыры, но тут далеко не Крым 2014, сопротивление окажет украинская армия, а НАТО поможет. Ведь впереди ядерные объекты, зачем Миру новый Чернобыль.
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02.04.2021 17:47 Відповісти
Вы серьезно думаете что кто то будет оккупировать самую нищую в Европе страну которая экономически держится исключительно за счет поставок дешевой рабочьей силы в Европы и ту же РФ? Зачем и кому это надо? Долги МВФ за нас отдавать? А обратная сторона медали как вы заметили жесткие санкции Запада и риск катастрофы на постсовковых АЭС.
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02.04.2021 17:55 Відповісти
Зачем всю, можно по Днепру, вода для Крыма. Насчёт жёстких санкций, расея уже по уши в этом дерьме. А создание подконтрольных квазиреспублик конек кремля.
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02.04.2021 20:08 Відповісти
Что за тупая манера сразу приписывать к кому то *****? Ваше. А почему не ваше?
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02.04.2021 14:00 Відповісти
А вот и михуил, осторожненько так набрасівающий навоз на вентилятор рашпропаганді...
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02.04.2021 15:50 Відповісти
Вы неправильно поняли слова Пескова! Раша хочет защитить братский народ Украины от нападения на неё войск НАТО.
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02.04.2021 13:57 Відповісти
Самое печальное что может случиться - это оккупация Украины Россией. Война - фиг с ним, будут конечно раненые и погибшие, но такова жизнь. А вот в случае оккупации москали пол Украины сгноят в Сибири, а вторую половину заголодоморят здесь. Так что отбиваться нужно до последнего патрона, потому что горе побежденным.
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02.04.2021 14:01 Відповісти
Это не печалька, это судьба, были бы мудрые развивали бы свою армию 30 лет и думали не жопой, а если и после этого не дойдёт то чи мы вообще достойны жить .
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02.04.2021 15:11 Відповісти
Да ,придётся кацапам ОТСОСАТЬ дополнительно ....
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02.04.2021 13:48 Відповісти
Заметьте,усиление НАТО не вокруг засрашки,а вокруг Украины. Это какая-то многолетняя кацапская паранойя и помешательство на почве Украины.
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02.04.2021 13:49 Відповісти
будут счета и дворцы передислоцировать в Аргентину.....
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02.04.2021 13:50 Відповісти
***** вже здає назад абасрамшісь.РФ примет дополнительные меры в случае усиления войск НАТО вокруг Украины, - Песков - Цензор.НЕТ 2878
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02.04.2021 13:50 Відповісти
Дык у ***** от слова нато диарея
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02.04.2021 13:53 Відповісти
На суде Чикатилло с недоумением и легким возмущение заявил: "Чикатилло никому не угрожал не никогда никого не насиловал и не убивал. В жизни мухи не обидел. Собственно, на этом и строится моя позиция", А ткже добавил что он пацифист, филателист и коллекционер бабочек ...
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02.04.2021 13:53 Відповісти
Лживый кацап. Как и все остальные кремляди. Верно о них сказано в Библии: "Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи (Евангелие от Иоанна 8:44)
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02.04.2021 13:55 Відповісти
"усиления войск НАТО вокруг Украины" - пускай наше МЗС лекцию прочитает Писькову, вокруг Украины нет границ НАТО, у нас самая болшая граница сейчас с територией которая пока называется росия.....
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02.04.2021 14:01 Відповісти
можливо це може казати про те, що орді за сім років так і не окреслили межі її впливу...або окреслили, занадто великі на південний-захід.
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02.04.2021 14:02 Відповісти
То есть вчера Песков сказал что это внутренее дело россии перемещать войска на своей територии,а мы что не можем приглашать,Украина что часть рф?кого угодно у себя и каких стран войска это наше дело,то песков будет предпринимать как угрозу,что то с,логикой не вяжется
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02.04.2021 14:04 Відповісти
Українці теж ПРОТИ концентрації військ НАТО , біля України ..

А от щоб в Україні - ЗА . !! . .
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02.04.2021 14:08 Відповісти
После открытого вторжения в Украину, парашия подпишет себе смертный приговор, как государство. Об этом понимают и сами кремлефашисты. Поэтому вся эта танковая возня вокруг украинских границ - это не более чем понты для криворожского лошары с целью напугать его и не более. Думаю, зеленое терпило хотят склонить к какому-то капитуляционному договорняку в который вписался дерьмак. Второй момент, еще кремлефашисты подают сигнал Байдену, что они мол что-то могут тоже, но это настолько тупая затея, что опять пострадают ватаны от новых санкций.
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02.04.2021 14:08 Відповісти
Украина это никто чтоли?
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02.04.2021 14:12 Відповісти
Вот ты тваааааарь рашистская,расплатитесь по полной за подлую развязанную войну
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02.04.2021 16:02 Відповісти
А наш гімнокамандуючий впевнений,що треба просто перестати стріляти...
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02.04.2021 14:17 Відповісти
Ага ніколи, тільки Чечня, Пріднестров,я, Грузія, Сірія, Украіна...
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02.04.2021 14:17 Відповісти
"Кто громче всех кричит: "Держи вора"? - Вор"
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02.04.2021 14:22 Відповісти
чиста правда про московію
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02.04.2021 14:38 Відповісти
На клык примет и на бутылку запрыгнет, в лучших кацапских традициях. Принимать оно что-то собралось...
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02.04.2021 14:33 Відповісти
А ми повинні вживати додаткових заходів "щодо гарантування своєї безпеки в разі посилення військ" Росії "навколо України" Це наша адекватна відповідь на агресію окупанта.
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02.04.2021 14:37 Відповісти
Как сказали на эрэфии: В пределах своей страны мы можем как угодно перемещать войска, нечего этого бояться.
А вот как другие страны перемещают войска в пределах своих территорий, так они сразу пугаться начинают...
Как-то уж больно пугливая стала "мирАвая держава"
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02.04.2021 14:39 Відповісти
Единственное, что репоеды во главе с Куйлом могут сделать НАТО - жиденько насрать себе в штаны и обвинить в этом Украину. Надо вспомнить прошлый год, когда в Крыму репоеды проводили учения в Крыму для захвата дамбы на Днепре 2самолета В52 с территории Украины отработали ядерные удары крылатыми ракетами по репоедам и пролет над нашими городами по направлению к Крыму британского конвертоплана для учений в Херсонской области. На этом все и закончилось у козломордых.
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02.04.2021 16:12 Відповісти
Песков писдун, раша со всех сторон граничит с НАТО. Прикрываясь разными предлогами, с помощью террора и пропаганды пытается удержать Украину под своим контролем. Если бы нарид не поддавался на пропаганду, уже давно был бы мир в Украине, а так тупоголовые совкодрочеры ждут коврижек от *****, правда получают только непризнаную убогую дыру. Денех нет, но вы держитесь, вы важны для кремлевской банды как пушечное мясо.
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02.04.2021 17:54 Відповісти
Съест побольше гороха и ответит ассиметрично.
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02.04.2021 19:25 Відповісти
Письков записькался!
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02.04.2021 21:02 Відповісти
 
 