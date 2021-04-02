У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко

Влада Києва плануює, як і в 2020 році, видати приблизно 400 тис. спецперепусток у громадський транспорт у період карантину.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Підкреслюю, спецперепустка - це не проїзний квиток. За проїзд платити потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі пропуски отримають насамперед працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", - розповів Кличко.

Він уточнив, що кількість рухомого складу наземного громадського транспорту і його маршрутів скорочуватися не буде. Всього на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць громадського транспорту. Вони працюють з наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

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"Метрополітен у період обмежень теж буде працювати за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той самий час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками", - додав Кличко.

Він уточнив, що порядок отримання спецперепусток оприлюднено на сайті Київської міської державної адміністрації.