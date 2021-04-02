У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко
Влада Києва плануює, як і в 2020 році, видати приблизно 400 тис. спецперепусток у громадський транспорт у період карантину.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Підкреслюю, спецперепустка - це не проїзний квиток. За проїзд платити потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі пропуски отримають насамперед працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", - розповів Кличко.
Він уточнив, що кількість рухомого складу наземного громадського транспорту і його маршрутів скорочуватися не буде. Всього на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць громадського транспорту. Вони працюють з наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу.
"Метрополітен у період обмежень теж буде працювати за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той самий час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками", - додав Кличко.
Він уточнив, що порядок отримання спецперепусток оприлюднено на сайті Київської міської державної адміністрації.
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Джерело: керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=7u_bN6YCa9E YouTube-каналу Doctor Bulavinova.
Пряма мова: "Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу".
Деталі: За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.
"Схожа ситуація була в листопаді - на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.