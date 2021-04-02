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У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко

У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко

Влада Києва плануює, як і в 2020 році, видати приблизно 400 тис. спецперепусток у громадський транспорт у період карантину.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Підкреслюю, спецперепустка - це не проїзний квиток. За проїзд платити потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі пропуски отримають насамперед працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", - розповів Кличко.

Він уточнив, що кількість рухомого складу наземного громадського транспорту і його маршрутів скорочуватися не буде. Всього на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць громадського транспорту. Вони працюють з наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

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"Метрополітен у період обмежень теж буде працювати за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той самий час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками", - додав Кличко.

Він уточнив, що порядок отримання спецперепусток оприлюднено на сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор: 

Київ (19534) Кличко Віталій (3518) транспорт (1397)


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Ага, а выдавать они будут на предприятиях тогда, когда на работу нельзя попасть без этого пропуска! У нас до сих пор никому ни чего не выдали! Это как нельзя купить маску если ты без маски!
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02.04.2021 14:00 Відповісти
скопіюйте - і буде вам

У період карантину в Києві буде видано приблизно 400 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, - Кличко - Цензор.НЕТ 5666
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02.04.2021 14:34 Відповісти
Виявляється ці барани оновили пропуска і старі не діють!!! Хто обирав цих дебілів!
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02.04.2021 15:28 Відповісти
Наразі в Україні спостерігається історичний максимум звернень за екстреною медичною допомогою.
Джерело: керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=7u_bN6YCa9E YouTube-каналу Doctor Bulavinova.
Пряма мова: "Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу".
Деталі: За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.
"Схожа ситуація була в листопаді - на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.
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02.04.2021 14:01 Відповісти
Шото дохера както.
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02.04.2021 14:59 Відповісти
Мое предприятие в категории критической инфраструктуры! 15-30 - ни у одного человека нет пропускного талона на проезд! В понедельник без этого талона не будет возможности попасть на работу (такси не предлагать)... Какие полудурки организовали весь этот бардак??? Эти пропуска нельзя было заготовить заранее и распределить по предприятиям, а потом вводить локдаун??? Какой даун этим занимался???
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02.04.2021 15:26 Відповісти
 
 