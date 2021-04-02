УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6433 відвідувача онлайн
Новини
6 414 17

Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко

Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко

Державна прикордонна служба України не фіксувала російську авіацію безпосередньо біля кордону країни.

Однак у відомстві не відкидають, що політ міг відбуватися на певній відстані від кордону. Про це "Новостям Донбасса" повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпосередньо поруч із лінією кордону переміщення великої групи авіації РФ не фіксувалося. Але не відкидаємо, що це могло відбуватися на певній відстані від кордону, оскільки окремі повідомлення, з посиланням на очевидців, зазначають, що це відбувалося в Білогірському районі Ростовської області РФ", - сказав він.

Так спікер ДПСУ прокоментував публікацію в соцмережах відео польоту російських вертольотів поблизу україно-російського кордону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4137) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) кордон (4775) росія (65379) Демченко Андрій (351) вертоліт (879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Какой-то децкий лепет...
показати весь коментар
02.04.2021 13:59
+8
Кривизна земли помешала наблюдению.
показати весь коментар
02.04.2021 13:58
+7
Бубачкє мона знімать памперс.
показати весь коментар
02.04.2021 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кривизна земли помешала наблюдению.
показати весь коментар
02.04.2021 13:58 Відповісти
Хотя в Ростовской области постоянно вертолёты летают, там же завод вертолётный.
показати весь коментар
02.04.2021 13:59 Відповісти
Стаями, полностью обвешание всем что можно нацепить ?
показати весь коментар
02.04.2021 15:39 Відповісти
Бубачкє мона знімать памперс.
показати весь коментар
02.04.2021 13:59 Відповісти
Какой-то децкий лепет...
показати весь коментар
02.04.2021 13:59 Відповісти
просто нужно перестать летать
показати весь коментар
02.04.2021 14:01 Відповісти
Нужно собрать аваковские французские вертолёты в большую стаю и тоже напугать русню.
показати весь коментар
02.04.2021 14:01 Відповісти
А как вы определили? В бинокли.Этот вопрос к ПВО.
показати весь коментар
02.04.2021 14:03 Відповісти
авиации и не нужно находиться непосредственно у границы
показати весь коментар
02.04.2021 14:06 Відповісти
ну да, ну да
русские хорошие.
они ничего не нарушают.
они наши братья.

Во всяком случае, обосравшийся клован приказал говорить именно так.
показати весь коментар
02.04.2021 14:19 Відповісти
хуже не будет! (с)
показати весь коментар
02.04.2021 14:24 Відповісти
Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9336
показати весь коментар
02.04.2021 14:25 Відповісти
Погранци знову зазвзділи, так само як "16 марта пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета (по признакам - Ми-8 -ред.) из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины." А тепер "..непосредственно рядом с линией границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось.Источник: https://censor.net/ru/n3257257".
Непосредственно і непотрібно, на то і є ударні вертольоти, підлетів на 3-5 км з такою навііскою " Сохранив всю номенклатуру вооружения одноместного вертолёта (подвижная пушечная установка с автоматической пушкой https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_2%D0%9042 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB выстрелов , блоки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 авиабомбы , пушечные контейнеры и другое вооружение общей массой до 2000 кг), Ка-52 может быть дополнительно вооружён:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) «Штурм-ВУ» , оснащённым ПТУР 9М120-1 «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A0) Атака » с лазерной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F головкой самонаведения (ЛГСН)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52#cite_note-%D0%9A%D0%91%D0%9C-31 [31] ;неуправляемыми авиационными ракетами класса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%C2%BB воздух-земля » калибра до 240 мм (типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-24 С-24 );УР класса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB воздух-воздух » ближнего боя «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%92 Игла-В ».
За 15хвилин разкуярять всю першу лінію разом з погранцями, до того і готуються. А ********* нє наблюдает, на правакии не поддаецца
показати весь коментар
02.04.2021 14:56 Відповісти
на ютубе видео где снимают прямо через забор который стоит на границе, больше 10 вертолетов. если в кадре забор видно то это недалеко, а зеленые брешут как всегда...
показати весь коментар
02.04.2021 15:42 Відповісти
Демченко-выключи слепого дурака...
показати весь коментар
02.04.2021 15:57 Відповісти
вот именно таким образом в 1941 году, нквд-ные погранцы проспали начало войны....ничего история идиотов не учит...
показати весь коментар
02.04.2021 15:59 Відповісти
Чепушилы свой старый хлам к нашим границам стягивают. Будет новый металлолом на переплавку и удобрение для хорошего урожая.
показати весь коментар
02.04.2021 19:58 Відповісти
 
 