Велика група авіації РФ не фіксувалася безпосередньо біля кордону України. Політ міг відбуватися на відстані від нього, - спікер ДПСУ Демченко
Державна прикордонна служба України не фіксувала російську авіацію безпосередньо біля кордону країни.
Однак у відомстві не відкидають, що політ міг відбуватися на певній відстані від кордону. Про це "Новостям Донбасса" повідомив спікер ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпосередньо поруч із лінією кордону переміщення великої групи авіації РФ не фіксувалося. Але не відкидаємо, що це могло відбуватися на певній відстані від кордону, оскільки окремі повідомлення, з посиланням на очевидців, зазначають, що це відбувалося в Білогірському районі Ростовської області РФ", - сказав він.
Так спікер ДПСУ прокоментував публікацію в соцмережах відео польоту російських вертольотів поблизу україно-російського кордону.
Топ коментарі
+13 NonCFist
показати весь коментар02.04.2021 13:59
+8 Логан Росомахович
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показати весь коментар02.04.2021 13:59
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русские хорошие.
они ничего не нарушают.
они наши братья.
Во всяком случае, обосравшийся клован приказал говорить именно так.
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За 15хвилин разкуярять всю першу лінію разом з погранцями, до того і готуються. А ********* нє наблюдает, на правакии не поддаецца