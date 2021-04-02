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Новини Боротьба з коронавірусом
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Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована

Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована

Серед основних причин повільної вакцинації в Україні - великий попит на вакцину і не до кінця реалізована комунікаційна стратегія.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, він аналізує ситуацію з вакцинацією в країні.

"Тут багато чинників. Один з найбільш важливих - попит на вакцину. Другий момент - це комунікаційна стратегія, яка, на мій погляд, не до кінця була реалізована. Тому що спочатку більший упор був на Рfizer і Мoderna, їх очікували. Потім з'явилися інші вакцини - і до суспільства цю зміну курсу - щодо Сovishield - не донесли належним чином. Тепер ми бачимо і негативну інформаційну кампанію щодо вакцин", - зазначив спікер парламенту.

Водночас Разумков зазначив, що парламент виконав усе, що від нього залежало.

"Минулого року забезпечили гроші в ковідний фонд. Під час ухвалення бюджету цього року була велика дискусія, чи потрібно створювати окремий фонд. Ми направили ресурси по міністерствах. У кожного, хто займається боротьбою з коронавірусом, була своя частка - ми не створювали єдиний котел", - пояснив глава Верховної Ради.

"Але потім все-таки було ухвалено рішення про формування додаткового фонду боротьби з ковідом. Ресурси, які туди будуть надходити, підуть саме на вакцини і на підтримку медиків. Нещодавно було ухвалено закон, який дає можливість ввезти в Україну Рfizer. До цього були ухвалені зміни до бюджету", - додав він.

Разумков підкреслив, що, по можливості, потрібно шукати баланс між тим, як держава зможе убезпечити людей з одного боку, а з іншого - як зробити так, щоб економіка працювала.

Повний текст інтерв'ю зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

Автор: 

вакцина (4419) Разумков Дмитро (1527) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+12
Раскрали деньги на вакцину - это, оказывается, "непродуманная коммуникационная политика".

А он точно не из 95 квартала?
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02.04.2021 14:16
+8
Стратегия была одна -- как можно больше положить в карман. И все делается как-раз в ее русле.
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02.04.2021 14:10
+7
В общем как всегда: виноваты все вокруг, кроме законодательной и исполнительной власти.
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02.04.2021 14:07
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В общем как всегда: виноваты все вокруг, кроме законодательной и исполнительной власти.
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02.04.2021 14:07 Відповісти
Опять власти с народом не повезло.
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02.04.2021 14:08 Відповісти
Ну почему "не повезло"? Поди еще найди такой народ, который выберет себе на шею членограя. Нелохам очень повезло, что 73% украинских граждан лохи.
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02.04.2021 14:18 Відповісти
Країна ЛОХОмор'є. І нею керує шапітОфіс блазня.
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02.04.2021 14:41 Відповісти
Хорошо Разумкову рассуждать и размышлять, сам 100% уже привит первоклассной вакциной. Для меня загадка украинских мозгов или украинской души, как такой авантюрно - аферистический президент может иметь такой рейтинг, как на последних выборах может побеждать Вирастюк!? Мало клоуна и захотели силача?
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02.04.2021 14:45 Відповісти
Мы жидко обсрались! В очередной раз., почему то прозвучало как: Коммуникационная стратегия не до конца была реализована. Зебил Разумков научись называть уже вещи своими именами.
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02.04.2021 14:15 Відповісти
какая нафиг стратегия? фуфломицин з-авезли по космическим ценам....Израиль вот уже Всех привил и койкоместа закрывает.
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02.04.2021 14:07 Відповісти
ага... сратєхія...кому?никац...іонная, ***
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02.04.2021 14:08 Відповісти
Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
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02.04.2021 14:09 Відповісти
Стратегия была одна -- как можно больше положить в карман. И все делается как-раз в ее русле.
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02.04.2021 14:10 Відповісти
зрозуміло. а інакше навіщо в крісло міністра саджати Степаненка.
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02.04.2021 14:13 Відповісти
спочатку міністром охорони здоров'я ВР вибирає мажора, який закінчивши мед інститут в 1998р отримавши диплом гінеколога, без інтернатури в 1999р вже стає зам ген директора Нафтогаз Україна. який нуль як в медицині так і в статегії зміни системи охорони здоров'я. як результат міністерство нездатне прорахувати загрози та приоритети, а потім коли рік після початку пандемії тупо втрачений нам розповідають про нереалізовані комунікації.
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02.04.2021 14:11 Відповісти
"Здесь много факторов. Один из наиболее важных - спрос на вакцину. Второй момент - это коммуникационная стратегия, которая, на мой взгляд, не до конца была реализована. Источник: https://censor.net/ru/n3257258
Значить шо ,, ЩО тепер треба робити , Разумков . .?? Правильно , - Спєпашку ... То - чого чекаєм ,Мітя ? Чого досі чухаєм потилицю ?
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02.04.2021 14:15 Відповісти
Раскрали деньги на вакцину - это, оказывается, "непродуманная коммуникационная политика".

А он точно не из 95 квартала?
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02.04.2021 14:16 Відповісти
Разумков просто душка, оказывается языки не в ту жопу совали, вот и вся стратегия быстрой вакцинации полетела в ж.пу(
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02.04.2021 17:13 Відповісти
Повільно тому що не має чим. А так розтягують для того, щоб можна було говорити, що іде вакцинація.
Ну, вкололи би за 2-4 дні, а що далі?
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02.04.2021 14:17 Відповісти
должна быть стратегия в лечении ковида......нужно знать ...что такое ковид...КОВИД--это МИКРООРГАНИЗМ...который питается клетками человека..Чтобы такой микроорганизм не жил в клетке человека...НУЖНО ОРГАНИЗМ ВСЕ ВРЕМЯ МЫТЬ..!!!!Один умный медик говорит...что маски нужно носить только тогда когда они смочены парами спирта...тогда ковид умирает...и многое другое говорит етот медик...очень интересно
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02.04.2021 14:26 Відповісти
Головне витримувати норму. Щоб білочка не прибігла.
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02.04.2021 14:46 Відповісти
- Ты опять не выучил урок!
- Коммуникационная стратегия не до конца была реализована!
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02.04.2021 14:18 Відповісти
Эвон, лупатенький за стратегию то задвинул... "
Растет Зельцу конкурент...
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02.04.2021 14:21 Відповісти
Разумков- ватное ЧМО...
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02.04.2021 14:30 Відповісти
Зате у його мачухи чоловік полкоффнік.
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02.04.2021 14:45 Відповісти
яка нафіг стратегія? у вас 360 000 записалось через ДІЮ, коліть їх, а не "перши етап, дргугий етап...". коліть усіх на вихідних. А нічим!!!
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02.04.2021 14:33 Відповісти
проJoб і бездарність злодіїв тепер називається "комунікаційна стратегія"....
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02.04.2021 14:39 Відповісти
Как долго и витиевато он выговариваривал "мы все просрали"! Талант!
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Такую нереализованную коммуникационную стратегию испытываю к вакцинации, что кушать не могу
Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована - Цензор.НЕТ 7754
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02.04.2021 14:50 Відповісти
за тех, кто вакцинировался, не будут голосовать.
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02.04.2021 14:54 Відповісти
В них все через кінець...
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02.04.2021 15:00 Відповісти
стратегия диверсии провала вакцинации украинского народа сработала на все 100%
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02.04.2021 15:05 Відповісти
точно!!!! херовому танцору - яйца мешают.....
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02.04.2021 16:00 Відповісти
Далой Ульяну Супрун!
Только ЗЕ-министры могут помочь клинике БАРИС провести вакцинацию!
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02.04.2021 17:47 Відповісти
 
 