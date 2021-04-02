Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована
Серед основних причин повільної вакцинації в Україні - великий попит на вакцину і не до кінця реалізована комунікаційна стратегія.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Разумкова, він аналізує ситуацію з вакцинацією в країні.
"Тут багато чинників. Один з найбільш важливих - попит на вакцину. Другий момент - це комунікаційна стратегія, яка, на мій погляд, не до кінця була реалізована. Тому що спочатку більший упор був на Рfizer і Мoderna, їх очікували. Потім з'явилися інші вакцини - і до суспільства цю зміну курсу - щодо Сovishield - не донесли належним чином. Тепер ми бачимо і негативну інформаційну кампанію щодо вакцин", - зазначив спікер парламенту.
Водночас Разумков зазначив, що парламент виконав усе, що від нього залежало.
"Минулого року забезпечили гроші в ковідний фонд. Під час ухвалення бюджету цього року була велика дискусія, чи потрібно створювати окремий фонд. Ми направили ресурси по міністерствах. У кожного, хто займається боротьбою з коронавірусом, була своя частка - ми не створювали єдиний котел", - пояснив глава Верховної Ради.
"Але потім все-таки було ухвалено рішення про формування додаткового фонду боротьби з ковідом. Ресурси, які туди будуть надходити, підуть саме на вакцини і на підтримку медиків. Нещодавно було ухвалено закон, який дає можливість ввезти в Україну Рfizer. До цього були ухвалені зміни до бюджету", - додав він.
Разумков підкреслив, що, по можливості, потрібно шукати баланс між тим, як держава зможе убезпечити людей з одного боку, а з іншого - як зробити так, щоб економіка працювала.
Повний текст інтерв'ю зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим читайте тут.
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Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
Значить шо ,, ЩО тепер треба робити , Разумков . .?? Правильно , - Спєпашку ... То - чого чекаєм ,Мітя ? Чого досі чухаєм потилицю ?
А он точно не из 95 квартала?
Ну, вкололи би за 2-4 дні, а що далі?
- Коммуникационная стратегия не до конца была реализована!
Растет Зельцу конкурент...
Только ЗЕ-министры могут помочь клинике БАРИС провести вакцинацию!