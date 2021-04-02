Разумков про причини повільної вакцинації: Комунікаційна стратегія не до кінця була реалізована

Серед основних причин повільної вакцинації в Україні - великий попит на вакцину і не до кінця реалізована комунікаційна стратегія.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, він аналізує ситуацію з вакцинацією в країні.

"Тут багато чинників. Один з найбільш важливих - попит на вакцину. Другий момент - це комунікаційна стратегія, яка, на мій погляд, не до кінця була реалізована. Тому що спочатку більший упор був на Рfizer і Мoderna, їх очікували. Потім з'явилися інші вакцини - і до суспільства цю зміну курсу - щодо Сovishield - не донесли належним чином. Тепер ми бачимо і негативну інформаційну кампанію щодо вакцин", - зазначив спікер парламенту.

Водночас Разумков зазначив, що парламент виконав усе, що від нього залежало.

"Минулого року забезпечили гроші в ковідний фонд. Під час ухвалення бюджету цього року була велика дискусія, чи потрібно створювати окремий фонд. Ми направили ресурси по міністерствах. У кожного, хто займається боротьбою з коронавірусом, була своя частка - ми не створювали єдиний котел", - пояснив глава Верховної Ради.

"Але потім все-таки було ухвалено рішення про формування додаткового фонду боротьби з ковідом. Ресурси, які туди будуть надходити, підуть саме на вакцини і на підтримку медиків. Нещодавно було ухвалено закон, який дає можливість ввезти в Україну Рfizer. До цього були ухвалені зміни до бюджету", - додав він.

Разумков підкреслив, що, по можливості, потрібно шукати баланс між тим, як держава зможе убезпечити людей з одного боку, а з іншого - як зробити так, щоб економіка працювала.

Повний текст інтерв'ю зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим читайте тут.

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