1,8 мільйона громадян України отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії, - Лазебна
Пенсію менш ніж 2 тисячі гривень в Україні отримують 1,8 млн осіб.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"1,8 мільйона, але коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 мільйона людей, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше, ніж половину, перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо", - розповіла міністерка.
Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Але таку суму отримують лише ті, хто не має стажу роботи. Водночас міністерка стверджує, що мінімалку індексують двічі на рік, проте не набагато.
"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, цього року ми платимо 2200 грн, для 65-річних – це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – це 2600 грн. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того щоб не платити 1769, а платити більше", – заявила Лазебна.
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Вот же ж напёрсточники. Так тогда и про инфляцию расскажи, которая всю эту разницу проглотила, так что, по сути, ничего в лучшую сторону не изменилось.
То якого чорта ти виплачуш собі https://www.slovoidilo.ua/2021/01/16/novyna/polityka/zastupnyky-lazebnoyi-otrymaly-premiyi-hrudni зарплату більше 65 тис. грн. ? Не соромно?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы.
https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Главное чтобы олигархи не обеднели, которым служат враги народа..
на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та
Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0 Про складні
стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне
землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg Про похресників
... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
https://hromadske.ua/ru/posts/v-polshe-planiruyut-vvesti-pensiyu-dlya-sobak-i-loshadej-rabotavshih-v-policii-i-drugih-sluzhbah