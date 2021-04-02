1,8 мільйона громадян України отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії, - Лазебна

Пенсію менш ніж 2 тисячі гривень в Україні отримують 1,8 млн осіб.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"1,8 мільйона, але коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 мільйона людей, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше, ніж половину, перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо", - розповіла міністерка.

Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Але таку суму отримують лише ті, хто не має стажу роботи. Водночас міністерка стверджує, що мінімалку індексують двічі на рік, проте не набагато.

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"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, цього року ми платимо 2200 грн, для 65-річних – це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – це 2600 грн. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того щоб не платити 1769, а платити більше", – заявила Лазебна.