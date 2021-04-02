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Новини
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1,8 мільйона громадян України отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії, - Лазебна

1,8 мільйона громадян України отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії, - Лазебна

Пенсію менш ніж 2 тисячі гривень в Україні отримують 1,8 млн осіб.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"1,8 мільйона, але коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 мільйона людей, які отримували пенсії до 2 тисяч гривень. Тому ми більше, ніж половину, перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо", - розповіла міністерка.

Лазебна нагадала, що законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Але таку суму отримують лише ті, хто не має стажу роботи. Водночас міністерка стверджує, що мінімалку індексують двічі на рік, проте не набагато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 660 тис. пенсіонерів на окупованому Донбасі отримують українські пенсії, - Лазебна

"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн, цього року ми платимо 2200 грн, для 65-річних – це 2400 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – це 2600 грн. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того щоб не платити 1769, а платити більше", – заявила Лазебна.

Автор: 

пенсіонери (889) пенсія (1587) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+17
І одночасно...
1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3510
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02.04.2021 14:02
+11
а в это время у судей пенсии по 100000 гривен. ЗА КАКОЙ ХЕР ???
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02.04.2021 14:08
+10
Епоха бідності продовжується? Оманський брехун казав що закінчилась.
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02.04.2021 14:01
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Вранье! У мамы и у тети 25 и 29 лет стажа - 1915 и 2180 грн пенсии.
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02.04.2021 14:00 Відповісти
Как обычно, работали в серую, зарплата в конверте или неполная ставка, типа участкового врача, у которого прием в день 2-3 часа.
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02.04.2021 16:14 Відповісти
Епоха бідності продовжується? Оманський брехун казав що закінчилась.
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02.04.2021 14:01 Відповісти
яб навіть сказав: "епіхва бідності"
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02.04.2021 14:35 Відповісти
І одночасно...
1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3510
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02.04.2021 14:02 Відповісти
"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины, перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - рассказала министр.

Вот же ж напёрсточники. Так тогда и про инфляцию расскажи, которая всю эту разницу проглотила, так что, по сути, ничего в лучшую сторону не изменилось.
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02.04.2021 14:03 Відповісти
С такими пенсиями главное не в чом сибе ниотказывать
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02.04.2021 14:03 Відповісти
Можно слуг нанять, чтоб все делали, и еще останется...😀
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02.04.2021 14:30 Відповісти
А если точнее то 1780 гривен.
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02.04.2021 14:05 Відповісти
Ну не заробили. Звірячий оскал капіталізму. Зате не треба сидіти на партзборах. Хоча зараз це є і називаеється бузнес-коучинг чи корпоративна культура.
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02.04.2021 14:06 Відповісти
країна, що переймається лише пенсіями,а не тим, що повинні народжуватись діти - приречена...
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02.04.2021 14:07 Відповісти
а в это время у судей пенсии по 100000 гривен. ЗА КАКОЙ ХЕР ???
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02.04.2021 14:08 Відповісти
за то шо Украину загнали в жоопу
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02.04.2021 17:11 Відповісти
Були ті хто будував майбутнє для всіх і були ті хто в основному для себе
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02.04.2021 14:12 Відповісти
То якого чорта ти тоді виплачуєш по другій пенсії в ЛДНР?
То якого чорта ти виплачуш собі https://www.slovoidilo.ua/2021/01/16/novyna/polityka/zastupnyky-lazebnoyi-otrymaly-premiyi-hrudni зарплату більше 65 тис. грн. ? Не соромно?
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02.04.2021 14:13 Відповісти
Щоб вам повиздихати достроково, владам - пекло.
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02.04.2021 14:16 Відповісти
"1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии, - Лазебная" - https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы.
https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Главное чтобы олигархи не обеднели, которым служат враги народа..
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02.04.2021 14:24 Відповісти
Позвонила сваха. Двухкомнатная квартира 5 этаж. Лисичанск. Бывшая детский хирург. 32 года стажа. Будет оформлять документы на отключение отопления. Уже многие отключились. На вопрос как же Вы будете зимой? Как нибудь. Конец эпохи бедности.
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02.04.2021 14:29 Відповісти
Йуля тимршенко за три года отсидки отхватила 150 миллионов...а люди отпахав по 30 лет имеют пенсию 2000 грн...
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02.04.2021 14:33 Відповісти
Шо тут казати. Україна це Європа. Але є маленьке але, як завжди. Тільки по цінам. Ми навіть цю Європу по деяким цінам вже випереджаємо. А зарплати, пенсії, комуналка то таке...
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02.04.2021 14:33 Відповісти
Про заощадження
на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та
Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0 Про складні
стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне
землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg Про похресників
... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
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02.04.2021 14:42 Відповісти
В Польше приняли новый закон, по которому служебные животные собаки и лошади, которые работали на государство и по возрасту уже не могут работать, то, будут получать пенсии в размере от 400 евро.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-polshe-planiruyut-vvesti-pensiyu-dlya-sobak-i-loshadej-rabotavshih-v-policii-i-drugih-sluzhbah
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02.04.2021 14:49 Відповісти
Що таке пенсія у нас? Я працював, щоб пенсію отримували моє батьки, тепер працюють мої діти, щоб я отримував пенсію. А чи працюють діти цих пенсіонерів і сплачують податки в Україні? І звітси треба дивитись кому можна виплачувати пенсію .
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02.04.2021 15:20 Відповісти
Сволочи! Без стажа почти 1800, а со стажем 30+ всего 2000 с копейками!!!! Падлы! Люди работали, создавали гос богатство, платили налоги и теперь вами, уродами, брошены в нищету!!!! Себе мля миллионы насчитываете! Шоб вас разорвало!
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02.04.2021 19:46 Відповісти
Цены и тарифы были в разы ниже! Память отшибло? А пенсия за три года увеличилась аж на170!грн!!!!!
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03.04.2021 07:31 Відповісти
 
 