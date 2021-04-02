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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій. ФОТО

СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів

Служба безпеки України затримала в Дніпропетровській області ватажка терористичної групи "ЛНР". Очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, мешканець тимчасово окупованого Слав’яносербського району у 2014 році приєднався до НЗФ бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО.

За оперативною інформацією, зловмисники вчиняли особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Оперативники спецслужби також встановили, що бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець. Цей об’єкт критичної інфраструктури був потім підірваний учасниками НЗФ, яким керував підозрюваний.

СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів ЛНР, бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій 01
Фото: сайт СБУ

Через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками і побоювання за власне життя та повернувся на територію, підконтрольну українській владі.

Співробітники СБУ під час спецоперації встановили його місцезнаходження у Дніпропетровській області.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили бойовику про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України

Також читайте: Викрито мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та зміни кордонів України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора триває досудове розслідування.

Автор: 

бойовик (3414) СБУ (12854) диверсія (351) Дніпропетровська область (3771)


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Топ коментарі
+11
да, вы тоже это заметили?..., у нас безопаснее в разы, у нас вообще разгул демократии, у нас агенты российских спецслужб во всех органах власти могут даже форму родную не снимать...
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02.04.2021 14:21
+10
Такой весь холёный и ни разу не испуганный. Часом не депутатствовал здесь?
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02.04.2021 14:18
+10
Венедіктова його випустить під заставу.
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 2819
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02.04.2021 14:36
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в тюрьме научат Родину любить
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02.04.2021 14:07 Відповісти
враховуючи, що останніх років з сім там патріотів значно побільшало - так.
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02.04.2021 14:09 Відповісти
Венедіктова його випустить під заставу.
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 2819
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02.04.2021 14:36 Відповісти
ну і пика...фуууууу
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02.04.2021 15:55 Відповісти
не хочет больше за охметова воевать ?
значит тюрьма
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02.04.2021 14:09 Відповісти
Нарешті Цензор почав писати не найманці РФ, а бандформування, що є більш точним визначенням.
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02.04.2021 14:10 Відповісти
Це не банд формування. Це гібридні військові РФ.
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02.04.2021 14:36 Відповісти
А дамбасюри там не беруть участі? Там всякої тварі по парі, тому і бандформування.
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02.04.2021 14:48 Відповісти
Беруть участь і мєстниє, але наймає, платить і командує РФ. Тому це її збройні формування.
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02.04.2021 15:11 Відповісти
Ух,ты какое у главаря террористов запоминающееся лицо.
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02.04.2021 14:10 Відповісти
Дуже схожий на сбушника.
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02.04.2021 14:31 Відповісти
Не знаю, чому не показують їх пик.
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02.04.2021 14:36 Відповісти
процессуально может понадобиться опознание . а если показать его рожу то это уже не возможно делать . у нас когда сармата застрелили менты фото подозреваемых выложили везде где можно . а дошло дело до опознаний всё накрылось и показания свидетелей кто где из подозреваемых стоял и что делал уже не имели силы - могли просто видеть фотографии и поэтому уверенно показывать на уже виденное раньше в другом месте
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02.04.2021 15:18 Відповісти
тому що фейк
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02.04.2021 15:54 Відповісти
Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти, то есть уроды считают что у нас безопасней для таких выродков чем за поребриком?
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02.04.2021 14:11 Відповісти
да, вы тоже это заметили?..., у нас безопаснее в разы, у нас вообще разгул демократии, у нас агенты российских спецслужб во всех органах власти могут даже форму родную не снимать...
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02.04.2021 14:21 Відповісти
Все проще. Чувак просто в курсе чем занимается наша доблестная СБУ. В шоке не только он.
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02.04.2021 14:41 Відповісти
Да у нас даже авто с дырявыми номерами подловили.
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02.04.2021 15:23 Відповісти
Кацапуры уже свой "бранденбург-800" нам в тыл забрасывают.
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02.04.2021 14:11 Відповісти
Скоро на обмен поедет
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02.04.2021 14:14 Відповісти
Респект!....
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02.04.2021 14:15 Відповісти
Ещё одного на парикмахера или таксиста обмненяют. Главное, чтоб "та сторона" не огорчались
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02.04.2021 14:17 Відповісти
Такой весь холёный и ни разу не испуганный. Часом не депутатствовал здесь?
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02.04.2021 14:18 Відповісти
Да,в Днепропетровской обл. (как и на всем юго-востоке) полно этой проклятой сепарни.Твари поедут,повоюют против украинцев,и опять сюда назад лезут,будь они прокляты навеки вечные.По факты в этих регионах примерно 8 из 10 это конченые любители кацапов.
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02.04.2021 14:21 Відповісти
Отличная идея, разжигать ненависть к жителям Днепра и области. А еще с учетом того, что Днепропетровская область несет самые большие людские потери.
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02.04.2021 14:31 Відповісти
Они, эти твари, продолжают свое дело здесь, поддерживая пророссийских политиков.
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02.04.2021 14:34 Відповісти
Та не они Днепропетровщину как огня боятся, пролетают транзитом на столицу, этого видать испугали карантинные ограничения, и затормозился у нас.
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02.04.2021 15:26 Відповісти
Куета вырядился с барсеткой , сколько эта Мразота горя принесла начиная с 2014.
Ручки скрестило на пузе , а раком на коленях и наручники за голову...
Мразь фото позировало....
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02.04.2021 14:37 Відповісти
Сосед мой!!!! Из другой секции !!! Квартирку в новострое прикупил!!!!!
УВАЖУХА СБУ!!!! Работали спокойно и четко!!
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02.04.2021 14:41 Відповісти
І як же так вони спокійно приїзжають в Україну добре влаштовуются ,це капля в морі серед кого викрито.
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02.04.2021 14:48 Відповісти
А че он такой весь расфуфыренный стоит,а не ***** в землю валяется?
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02.04.2021 14:58 Відповісти
почему не грохнули при задержании, а то зе-цирк возмет к себе депутатом, овец пасти.
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02.04.2021 15:06 Відповісти
СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій - Цензор.НЕТ 1089
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02.04.2021 17:38 Відповісти
Я думаю просто пришло время отчетов в СБУ. Они раньше "склады оружия" находили... походу начальство просекло и со складами завязали.......
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02.04.2021 15:06 Відповісти
Думай про себя, баран,умнее будешь казаться
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02.04.2021 15:39 Відповісти
почему не грохнули при задержании, а то зе-цирк возмет к себе депутатом, овец пасти.
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02.04.2021 15:06 Відповісти
Ну а тепер наш суди Вовка цих перевертнів у мантіях точно його злочинця виправдає. І швидше за все він ще і буде балотуватися депутатом в зРаду. Адже для нашої антиукраїнської і прокремлівської влади, в дуже великій пошані не українські патріоти, активісти, учасники російсько - української війни і всі проукраїнські громадяни . А тільки виключно: терористи, українофоби, сепаратисти, бандити, колаборанти, і тільки їм продажним виродкам пошана і відкрита пряма дорога до віщої антиукраїнської влади капітулянтів...
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02.04.2021 15:28 Відповісти
взяли за отсутствие маски ? на горячем попался
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02.04.2021 16:06 Відповісти
В расход
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03.04.2021 00:29 Відповісти
 
 