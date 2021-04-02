Конституційна криза в Україні вичерпана після звільнення Тупицького, - представник Зеленського в КС Веніславський

Веніславський переконаний, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві Конституційний Суд "вступить в нормальне робоче русло".

Представник президента в Конституційному Суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський переконаний, що після скасування указів про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду криза в КСУ вичерпана. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується нинішньої ситуації, то я б сказав, що після того, як пан Тупицький і його найближчий соратник пан Касмінін, які були призначені президентом-втікачем Януковичем, припинили мати статус судді Конституційного Суду. Весь конфлікт, вся криза на цей момент фактично вичерпана", - заявив він.

Веніславський вважає, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві, Конституційний Суд "вступить у нормальне робоче русло" і буде ухвалювати рішення, "а пан Тупицький нехай відстоює свою правоту там, де він вважає за потрібне".

Також представник президента в КСУ прокоментував неявку Тупицького на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва: "Тупицький демонструє зухвале, цинічне ставлення до закону, права, до рішення суду, який запросив його для вирішення питання з обрання запобіжного заходу".

Він наголосив, що Тупицький вже не має статусу ані судді, ані голови Конституційного Суду, але, за словами його адвоката, він себе ще таким вважає.

"Це питання до лікарів, напевно", - додав Веніславський.

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"Він (Тупицький. – Ред.) на сьогодні справді є охоронюваною особою, але не як голова Конституційного Суду, а як ексголова. За законом про охорону органів державної влади та посадових осіб, охоронювана особа протягом одного року після того, як вона припинила мати такий статус, користується охороною УДО", - додав представник президента в КСУ.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.