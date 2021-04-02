УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6466 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
4 248 47

Конституційна криза в Україні вичерпана після звільнення Тупицького, - представник Зеленського в КС Веніславський

Конституційна криза в Україні вичерпана після звільнення Тупицького, - представник Зеленського в КС Веніславський

Веніславський переконаний, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві Конституційний Суд "вступить в нормальне робоче русло".

Представник президента в Конституційному Суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський переконаний, що після скасування указів про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду криза в КСУ вичерпана. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується нинішньої ситуації, то я б сказав, що після того, як пан Тупицький і його найближчий соратник пан Касмінін, які були призначені президентом-втікачем Януковичем, припинили мати статус судді Конституційного Суду. Весь конфлікт, вся криза на цей момент фактично вичерпана", - заявив він.

Веніславський вважає, що як тільки закінчаться жорсткі карантинні заходи в Києві, Конституційний Суд "вступить у нормальне робоче русло" і буде ухвалювати рішення, "а пан Тупицький нехай відстоює свою правоту там, де він вважає за потрібне".

Також представник президента в КСУ прокоментував неявку Тупицького на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва: "Тупицький демонструє зухвале, цинічне ставлення до закону, права, до рішення суду, який запросив його для вирішення питання з обрання запобіжного заходу".

Він наголосив, що Тупицький вже не має статусу ані судді, ані голови Конституційного Суду, але, за словами його адвоката, він себе ще таким вважає.

"Це питання до лікарів, напевно", - додав Веніславський.

Також читайте: Конституційність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького може визначити тільки КС, - Разумков

"Він (Тупицький. – Ред.) на сьогодні справді є охоронюваною особою, але не як голова Конституційного Суду, а як ексголова. За законом про охорону органів державної влади та посадових осіб, охоронювана особа протягом одного року після того, як вона припинила мати такий статус, користується охороною УДО", - додав представник президента в КСУ.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (289)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
бл власть дебилов
показати весь коментар
02.04.2021 14:20
+9
только Тупицкий так не считает, и клал огромный болт и на нелоха и на Вениславского.
показати весь коментар
02.04.2021 14:23
+7
Ну это ты так думаешь!
Судя по всему, Мендель№2
По видимому, идея почитать на досуге, что представляет собой процедура назначения/увольнения судей КС, никому из пришибленной "команды" зеленского в голову не пришла.
Лизание жопы много времени отнимает...
показати весь коментар
02.04.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бл власть дебилов
показати весь коментар
02.04.2021 14:20 Відповісти
ТОЧНЯК
показати весь коментар
02.04.2021 14:21 Відповісти
На манеже все те же.
показати весь коментар
02.04.2021 14:24 Відповісти
Сама небезпечна криза в Україні ,це зелена пліснява ,в якій захлинається Україна!!! Зелені гельмінти знекровлюють Україну ,знесилена Україна неспроможна виконувати державні функціі !!)))
показати весь коментар
02.04.2021 14:30 Відповісти
Естессно, он же сам готовил и голосовал, остальные белые и пушистые.
Презик, ты тупой гондон (сори за тавтологию, слова разные, суть...).
показати весь коментар
02.04.2021 17:10 Відповісти
Ви спочатку виженіть його,а потім хвалитись будете...
показати весь коментар
02.04.2021 14:22 Відповісти
Та не гнати слід ,а принаймні на нари,а краще на гіляку !!!)))
показати весь коментар
02.04.2021 14:34 Відповісти
А Тупицький цього не визнає. Ви там домовтесь якось між собою.
показати весь коментар
02.04.2021 14:23 Відповісти
только Тупицкий так не считает, и клал огромный болт и на нелоха и на Вениславского.
показати весь коментар
02.04.2021 14:23 Відповісти
так не считают все юристы начиная от студента 3 курса юридического института.
показати весь коментар
02.04.2021 14:47 Відповісти
я и говорю. всё, что делает нелох - сплошная показуха и пиар без каких-либо последствий.
показати весь коментар
02.04.2021 15:03 Відповісти
Ну это ты так думаешь!
Судя по всему, Мендель№2
По видимому, идея почитать на досуге, что представляет собой процедура назначения/увольнения судей КС, никому из пришибленной "команды" зеленского в голову не пришла.
Лизание жопы много времени отнимает...
показати весь коментар
02.04.2021 14:24 Відповісти
Кризис будет исчерпан после досрочных выборов в Радую. а там будем посмотреть.
показати весь коментар
02.04.2021 14:24 Відповісти
А я-то, дурак, думал, что "конституционный кризис" - это про не соответствие очень многих законов Украины - Конституции Украины, про продажность судей, про их низкие компетенции, про их нежелание работать. А все дело было в Тупицком ... Вон оно что ...
показати весь коментар
02.04.2021 14:24 Відповісти
Я не за урода Тупицкого, но !!! Скоро начнётся вторая серия комедии в КС. Когда зебильё насадит туда своих клоунов, они начнут рвать и Конституцию, и Украину по указке }{уйла.
показати весь коментар
02.04.2021 14:27 Відповісти
пархатый ишак понимает, что уже наработал на три импичмента, а его утверждает КС после ВР.
показати весь коментар
02.04.2021 14:48 Відповісти
Зеленский жалуется что не может сходить покакать...Его спрашиват что так? прими слабительное....А он говорит что посмотрел, а дупла НЕТ... Зализали жопашники придворные.
показати весь коментар
02.04.2021 14:27 Відповісти
А Верховний Суд може мати іншу думку і визнати президентський Указ неправомірним.
показати весь коментар
02.04.2021 14:27 Відповісти
Вернее сказать, его просто отложили на когда-нибудь потом, когда какой-то следующий "умник" не захочет отменить уже указы Зеленского.
показати весь коментар
02.04.2021 14:27 Відповісти
А миллионные компенсации этому "судье" из бюджета ж будут выплачиваться? Не из личного кармана президента?
показати весь коментар
02.04.2021 14:28 Відповісти
Канешно нет. Из бюджета. После правления Осла будет очень интересно.
показати весь коментар
02.04.2021 14:30 Відповісти
Ну так...Офис простых решений! Издал указ или аннулировал предыдущий. И все дела! Правда, работает не везде...В Крыму и Дыныре чета не срабатывает. Короновирус шота болт ложил на Указ Осла...Ну то такое..
показати весь коментар
02.04.2021 14:29 Відповісти
А Тупицкий в курсе шо его уволили? Да даже если и так его судья Волк востановит
показати весь коментар
02.04.2021 14:29 Відповісти
Та Тупицьких Вовків в українських судах незчисленна кількість !!!))))
показати весь коментар
02.04.2021 14:33 Відповісти
Не в курсе.... Ведь ему за и стаж 100% ИДЕТ.
показати весь коментар
02.04.2021 14:50 Відповісти
А не станеться так, що Тупицький вас дебілів вижене?
показати весь коментар
02.04.2021 14:30 Відповісти
запасаємось попкорном.
показати весь коментар
02.04.2021 14:36 Відповісти
Если уж Тупецкий так провинился - то может СБУ схватить его за госизмену? Расследовать хатинку в Крыму. И откуда имущество и баблишко. Не из Макшании?
показати весь коментар
02.04.2021 14:33 Відповісти
Зелеславский путает реальность со своими фантазиями.
показати весь коментар
02.04.2021 14:35 Відповісти
Предателя Украины ещё целый год будут охранять как президента!!!!!!!!!!!!!!! Во бл*дь законы для себя понапринимали!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.04.2021 14:43 Відповісти
и каждый раз в раде очередной набор "народных" депутатов, которые эти "законы" пересматривать даже не собираются
показати весь коментар
02.04.2021 14:57 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
Слава Україні!
показати весь коментар
02.04.2021 14:45 Відповісти
Вам до психіатра,веснянне загострення параноїдальної маячні !!!)))
показати весь коментар
02.04.2021 14:51 Відповісти
чем тебе лично не нравится этот судья? тем что у него зрп 20$ и он отжигает по взрослому? так у следующего будет такая же. и ты вел бы себя так же, а может еще вольготней. посмотри как бывшее быдло из подворотни, т.н. "слуги", о#уели окончательно всего за полтора года.
показати весь коментар
02.04.2021 14:51 Відповісти
Так вот оказывается, "где собака порылась" (напомню, цитата "гения" перестройки Горбачева, для тех, кто не знал или забыл). В КС вся проблема в Тупицком, в Украине в целом - в Коломлойском, а так всё в Украине прекрасно. Особенно с руководством страны и её президентом, назначающих персоналии, которые " в ответе за всё".
показати весь коментар
02.04.2021 14:49 Відповісти
Яким би не був цей Тупицький,не Веніславському вирішувати порядок роботи КС,законність указів,незаконність перебування,статуси.Ми ,українці,зробили свою державу і хочемо жити згідно закону,а не хатєлак хоч Тупицького,хоч Веніславського,хоч Зеленського.Бо на данний момент момент ви також вчиняєте злочин і мета ж мабуть також злочинна,а нахєра ви тоді треба.
показати весь коментар
02.04.2021 14:59 Відповісти
от тільки КСУ не працює, останні засідання призначалися та відбулися два тижні тому.
дати наступних засідань невідомі.
https://ccu.gov.ua/category/43
https://ccu.gov.ua/court
але якщо КСУ й не має працювати, тоді так - криза подолана.
показати весь коментар
02.04.2021 15:04 Відповісти
Статус Вєніславського-"гівно на підошві" .Навіщо нам знати думки цього дурня ?
показати весь коментар
02.04.2021 15:11 Відповісти
це гівно на підошві д'єрмака. Тому їх потрібно хоча би зрозуміти, що саме вони хочуть, чого прагнуть.
показати весь коментар
02.04.2021 15:21 Відповісти
Чомусь думалось що в Конституційному суді нічого не залежить від одної людини але ні нас знову обманули.
показати весь коментар
02.04.2021 15:53 Відповісти
все в стиле нужно перестать стрелять
показати весь коментар
02.04.2021 16:02 Відповісти
тУпицкий должен бьіть морально и физически обезврежен.
показати весь коментар
02.04.2021 16:03 Відповісти
А восход солнца Янелох еще не отменил? Такое Оно резкое,главное,пусть не кашляет.Єто при диареи самое страшное.
показати весь коментар
02.04.2021 16:23 Відповісти
И зажили они дружно и щастливо!
показати весь коментар
02.04.2021 20:56 Відповісти
А судью вовка зебил тоже уволил или вовк лучше тупицкого для зеленского?)))
показати весь коментар
03.04.2021 00:14 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
03.04.2021 02:06 Відповісти
 
 