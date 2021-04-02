Нардеп Холодов закликає карати організаторів контрабандних схем ув’язненням до 7 років з конфіскацією майна

Реально побороти контрабанду можна лише внесенням відповідної статті до Кримінального кодексу України.

Про це написав у Facebook нардеп Андрій Холодов.

"В українському політикумі активно обговорюється сьогоднішнє засідання РНБО, де серед інших питань планується розглянути запровадження санкцій проти великих контрабандних картелів та їхніх лідерів. Звісно, це не нормально, що держава не має іншого рішення, ніж політичне. Санкції – це інструмент впливу на ворожі дії зовнішніх сил. Для боротьби з внутрішніми викликами є закон, суди, правоохоронні органи", – зазначив нардеп.

Холодов підкреслив, що Україна є єдиною державою у Європі, де контрабанда декриміналізована. Наприклад, у Словаччині вартість контрабандних товарів, від якої починається кримінальна відповідальність, складає 300 євро, в Литві – 6 тис євро, в Португалії – 50 тисяч євро.

"Митниця сьогодні демонструє непогані результати – протягом січня-березня митні надходження до держбюджету склали 83,4 млрд грн, що на 27,8% більше минулорічного рівня. Проте позитивна тенденція збільшення доходів швидко вичерпає потенціал й упреться в стелю своїх можливостей, якщо кардинально за рахунок реальних тюремних термінів не вирішити питання з найбільшими угрупуваннями контрабандистів", – підкреслив парламентар.

Холодов нагадав, що ще у січні цього року він вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт №4556-1 про криміналізацію контрабанди.

Зокрема, пропонується встановити кримінальну відповідальність за контрабанду не лише підакцизних товарів, але й будь-яких інших, якщо такі діяння вчиняються у великих розмірах. Великий розмір означає, що вартість товарів у 900 (понад 1 млн грн) та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великий розмір – у 4400 (майже 5 млн грн) й більше разів.

Для великого розміру контрабанди передбачається позбавлення волі до 3 років з конфіскацією предметів контрабанди, а також транспортних засобів, що використовувалися для її перевезення. За злочин в особливо великих розмірах – позбавлення волі терміном від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди та транспортних засобів, які використовувалися для переміщення нелегальних товарів, та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні кримінальна відповідальність за товарну контрабанду скасована у 2012 році. Відтоді за це правопорушення введено лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму вартості затриманого митниками контрабандного товару (або 200% вартості, якщо правопорушник скоїв правопорушення ще раз упродовж року). За оцінками керівництва української митниці, щороку через контрабанду держбюджет втрачає 150 млрд грн.