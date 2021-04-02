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Справу про спробу передачі 5 млн хабаря керівництву НАБУ і САП направили до суду

Справу про спробу передачі 5 млн хабаря керівництву НАБУ і САП направили до суду

Справу про підкуп керівників НАБУ і САП, яку намагалися забрати з підслідності Бюро, направили до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно осіб, які намагалися передати неправомірну вигоду у розмірі 5 млн дол. США керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології (щодо його ймовірної причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ "Реал банк" і легалізації цих коштів)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долю справи про підкуп керівництва НАБУ і САП вирішуватиме не ВАКС, а Київський апеляційний суд

Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої з Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишній керівник одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. 5 мільйонів доларів були призначені керівникам НАБУ і САП, ще 1 мільйон доларів Ілляшенко, Кіча та Мазурова збиралися поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Автор: 

НАБУ (5072) суд (11701)


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Дело о подкупе руководства НАБУ и САП направили в суд.

Купить можно всех. А дороже всего стоят неподкупные. (с)
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Дивно, що про агета НАБУ Євгена Шевченка ні слова. Тим більше, що 1 млн. начебто був призначений йому за посередництво
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02.04.2021 14:50 Відповісти
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Справу щодо рекордного хабара у розмірі 6млн.$, за допомогою яких https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=*NK-R #Злочевський хотів підкупити САП та https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R НАБУ , скеровано до суду!

Вже незабаром https://www.facebook.com/HACCUkraine/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HACCUkraine/?__cft__[0]=**************************************-_18tPJ1FT8VecoR4o93t2qRMgim5fk7xMH2TVISPpzKNOXjLBWV7CPDdsSbV4ZsnZpigzKJKrDKxYP3XXzkjUK69G-dxU35MokfYlOzb4ROpy1IjR&__tn__=kK-R Вищий антикорупційний суд
розпочне розгляд цієї вельми цікавої справи і, як я сподіваюсь, винесе обвинувальний вирок підозрюваним. Бо у детективів із доказовою базою все в порядку - вони не займаються окозамилюванням, не виконують вказівки Банкової і не вводять в оману суспільство. На відміну від слідчих СБУ і прокурорів ГПУ, які отримали вказівку будь-якою ціною відправити мене за ґрати, але все одно в них нічого не вийде, бо вони навіть сфальсифікувати справу нормально не можутьДело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 5725Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 5725 Так що все буде добре

Дело о попытке дачи $5 млн взятки руководству НАБУ и САП направили в суд - Цензор.НЕТ 8051
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02.04.2021 14:54 Відповісти
меня улыбает это правосудие, судят тех кого нет в Украине и никогда до них не добраться
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02.04.2021 14:55 Відповісти
по укр логике з\п должна быть больше суммы предлагаемой взятки. платите им по 10 млн каждый месяц.
...хотя что мешает при большой зарплате брать еще и +бонусы.
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02.04.2021 15:00 Відповісти
Незабаром з'явиться нове "лице"
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03.04.2021 00:32 Відповісти
 
 