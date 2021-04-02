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Новини
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У Раді зібрано 90 підписів за відставку Степанова, 33 із них належать депутатам "СН", - Гурін

У Раді зібрано 90 підписів за відставку Степанова, 33 із них належать депутатам

90 народних депутатів поставили підписи під проєктом постанови про скликання позачергового пленарного засідання для звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Окрім інших, 33 підписи належать депутатам фракції СН включно з підписом голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького", - зазначив Гурін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрано понад 100 голосів за відставку Степанова. Його перебування на посаді - злочин проти українського народу, - Рудик

"Сподіваюсь, вже скоро міністр Степанов не буде ухвалювати жодних рішень, бо стане колишнім міністром", - додав нардеп.

За його даними, свої підписи в підтримку цього питання поставила фракція "Голос" у повному складі, 33 нардепи від "Слуги народу", 20 від "Європейської Солідарності".

Автор: 

ВР (14997) відставка (1468) Степанов Максим (2196) Гурін Дмитро (33)


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Топ коментарі
+11
В данном случае нужно собирать подписи для ареста Степанова и Ляшка, а не для отставки!!! Два п#дара завалили все что только могли - всю подготовку к коронавирусу, вакцинацию, закупку вакцин и т.д.!!! Фактически на них смерти тысяч украинцев!
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02.04.2021 14:43
+10
Не ну ты посмотри, последнюю куртку у человека забрать хотят, негидныки
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02.04.2021 14:38
+6
Простое увольнение, это как награда, украл, свободен
Следующий …
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02.04.2021 14:40
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Не ну ты посмотри, последнюю куртку у человека забрать хотят, негидныки
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02.04.2021 14:38 Відповісти
Простое увольнение, это как награда, украл, свободен
Следующий …
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02.04.2021 14:40 Відповісти
Тупорылые начали понимать, что жжж степашки, это на просто так, дорвался до меда, дай другому.)
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02.04.2021 17:06 Відповісти
степашка уже прибарахлился на смертях, может "сваливать из этой страны", теперь на очереди очередной малоимущий шут з борделя богатыревой-ахметова
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02.04.2021 14:41 Відповісти
В Раде собрано 90 подписей за отставку Степанова, 33 из них принадлежат депутатам "СН", - Гурин - Цензор.НЕТ 3285
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02.04.2021 14:42 Відповісти
В данном случае нужно собирать подписи для ареста Степанова и Ляшка, а не для отставки!!! Два п#дара завалили все что только могли - всю подготовку к коронавирусу, вакцинацию, закупку вакцин и т.д.!!! Фактически на них смерти тысяч украинцев!
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02.04.2021 14:43 Відповісти
спистите у него курточку и он сам повесится...
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02.04.2021 14:44 Відповісти
проще зеленкой облить, я думаю химчистка не справится, хотя...
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02.04.2021 15:14 Відповісти
или мазутом измазать шоб наверняка
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02.04.2021 15:14 Відповісти
Какая-то мышиная возня. Назначают, снимают, передвигают койки в борделе, а только по итогу всегда оказывается как всегда. Никогда не было и вот опять. Толку от того что снимут и поставят другого. Больше чем уверен, что будет ровно то же. Только на потоки другие сядут. Как всегда для народа от такой возни эффект нулевой. На этом празднике жизни наших власть имущих народ лишнее звено.
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02.04.2021 14:48 Відповісти
А почему не снять неприкосновенность и не отправить под следствие?
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02.04.2021 14:51 Відповісти
Потому, что у него нет неприкосновенности?
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02.04.2021 15:25 Відповісти
На всіх курточок не вистачить.
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02.04.2021 15:07 Відповісти
а скільки треба голосів для запуску зняття?
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02.04.2021 15:28 Відповісти
в тому що відбулося вина тих хто подав кандидатуру Степанова на міністра охорони здоров'я та тих депутатів хто за цю кандидатуру проголосував. просто прочитавши біографію Степанова ідіотом потрібно бути або ворогом щоб віддати ціле міністерство в керування цій людині.
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02.04.2021 18:03 Відповісти
Степанова не снимать нада, а сажать с конфискацией на пожизненое. А лучше - расстрелять
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02.04.2021 20:30 Відповісти
 
 