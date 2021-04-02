У Раді зібрано 90 підписів за відставку Степанова, 33 із них належать депутатам "СН", - Гурін

90 народних депутатів поставили підписи під проєктом постанови про скликання позачергового пленарного засідання для звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін, інформує Цензор.НЕТ.

"Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Окрім інших, 33 підписи належать депутатам фракції СН включно з підписом голови Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького", - зазначив Гурін.

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"Сподіваюсь, вже скоро міністр Степанов не буде ухвалювати жодних рішень, бо стане колишнім міністром", - додав нардеп.

За його даними, свої підписи в підтримку цього питання поставила фракція "Голос" у повному складі, 33 нардепи від "Слуги народу", 20 від "Європейської Солідарності".