Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба

Одним із ключових очікувань України від адміністрації президента США Джо Байдена є участь у деокупації Криму і Донбасу. Київ розраховує, що Вашингтон посилить роль у гарантуванні його безпеки.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, США мають відігравати ще більш активну роль у підтримці безпеки України, оскільки Москва нарощує чисельність військ на українському кордоні.

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"Ми все ще чекаємо конкретних і правильних кроків адміністрації США... Одне з ключових очікувань України, - це більш активна і, що важливо, невідкладна участь Америки в деокупації (Донбасу. - Ред.) та Криму", - додав Кулеба.

Він також наголосив, що безпека України означає безпеку для Європи і всього євроатлантичного співтовариства.