Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба
Одним із ключових очікувань України від адміністрації президента США Джо Байдена є участь у деокупації Криму і Донбасу. Київ розраховує, що Вашингтон посилить роль у гарантуванні його безпеки.
Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, США мають відігравати ще більш активну роль у підтримці безпеки України, оскільки Москва нарощує чисельність військ на українському кордоні.
"Ми все ще чекаємо конкретних і правильних кроків адміністрації США... Одне з ключових очікувань України, - це більш активна і, що важливо, невідкладна участь Америки в деокупації (Донбасу. - Ред.) та Криму", - додав Кулеба.
Він також наголосив, що безпека України означає безпеку для Європи і всього євроатлантичного співтовариства.
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ДОЛЖНЫ! Во даёт. Даже, я бы сказал, наехал.
ЗЕбеня с кулебой не хотят ли скушать "горькую озабоченность" вместо реальной помощи США ?
Что иного пути, кроме как соблюдать это перемирие, у нас нет.
По мнению Кулебы, что должны сделать США?
ущипните меня и скажите: "Алекс, это не наш настоящий Главнокомандующий....."
за Державу не то что обидно, а стыдно, и уже два года
а войска вы уже отвели "где-то посредине" Украины ?
нет уж, мы галубков бумажных будем складывать, а американцы пусть за нас воюют
ПРОСИТЕ ПОМОЩИ!!!! И зарплаты себе урезайте Нафтогаз и прочие ТРУДЯГИ!
думаешь,у кацапни есть огромное желание ежедневно бегать по похоронам ?
говно к говну..
земельку позже вернём..
02.04.2021
То что украинские правоохранительные органы продолжаю расследование в котором фигурирует нынешний президент США Джо Байден, в США не было секретом ни для Байдена ни для его окружения. Просто еще раз Зеленский подтвердил свое двуличие и отсутствие элементарного ума."
Вам США должны только по камере на каждого.
ну ви ж дипломат, фахова людина, ну як можно таке верзити...?