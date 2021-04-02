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Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба

Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба

Одним із ключових очікувань України від адміністрації президента США Джо Байдена є участь у деокупації Криму і Донбасу. Київ розраховує, що Вашингтон посилить роль у гарантуванні його безпеки.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, США мають відігравати ще більш активну роль у підтримці безпеки України, оскільки Москва нарощує чисельність військ на українському кордоні.

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"Ми все ще чекаємо конкретних і правильних кроків адміністрації США... Одне з ключових очікувань України, - це більш активна і, що важливо, невідкладна участь Америки в деокупації (Донбасу. - Ред.) та Криму", - додав Кулеба.

Він також наголосив, що безпека України означає безпеку для Європи і всього євроатлантичного співтовариства.

Автор: 

Байден Джо (2888) США (23054) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5637
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02.04.2021 14:55
+12
по мнению ЗЕ-манды США должны объявить войну рашке, освободить Донбасс и Крым и передать их Величайшему из Выдающихся на блюдечке с голубой каемочкой.

за Державу не то что обидно, а стыдно, и уже два года
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02.04.2021 14:56
+9
По его словам, США должны играть еще более активную роль в поддержке безопасности Украины, поскольку Москва наращивает численность войск на украинской границе.

ДОЛЖНЫ! Во даёт. Даже, я бы сказал, наехал.
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02.04.2021 14:52
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По его словам, США должны играть еще более активную роль в поддержке безопасности Украины, поскольку Москва наращивает численность войск на украинской границе.

ДОЛЖНЫ! Во даёт. Даже, я бы сказал, наехал.
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02.04.2021 14:52 Відповісти
а мы еще что-то отведем и запретим отвечать
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02.04.2021 14:53 Відповісти
Це ж зелені недоумки. Зеля теж присіпався до Штатів чому ми не в НАТІ.
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02.04.2021 14:54 Відповісти
на днях ОБСЕ выразило, например "горькую озабоченность" - обогащают лексикон еврогеи.
ЗЕбеня с кулебой не хотят ли скушать "горькую озабоченность" вместо реальной помощи США ?
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02.04.2021 15:02 Відповісти
Президент Украины, объявил, что у нас перемирие.
Что иного пути, кроме как соблюдать это перемирие, у нас нет.
По мнению Кулебы, что должны сделать США?
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02.04.2021 14:52 Відповісти
Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5637
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02.04.2021 14:55 Відповісти
скажите мне что это фотожаба, фотошоп, коллаж, все что угодно!!!!!

ущипните меня и скажите: "Алекс, это не наш настоящий Главнокомандующий....."
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02.04.2021 14:59 Відповісти
по мнению ЗЕ-манды США должны объявить войну рашке, освободить Донбасс и Крым и передать их Величайшему из Выдающихся на блюдечке с голубой каемочкой.

за Державу не то что обидно, а стыдно, и уже два года
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02.04.2021 14:56 Відповісти
Судя по этим заявлениям, что то такое они и имеют в виду.
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02.04.2021 14:59 Відповісти
А я читаю і думаю: Боже, і цей несповна розуму!
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02.04.2021 16:06 Відповісти
какая предъява нашему стратегическому союзнику !!!

а войска вы уже отвели "где-то посредине" Украины ?
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02.04.2021 14:53 Відповісти
Що за пред'яви ? Про експертизу плівок Байдена- Порошенка сьогодні Кулеба ще не читав ?Чи плюють в обличчя а самі просять допомоги ! ЗЕмразота!
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02.04.2021 16:13 Відповісти
Что мешает США высадить в Украине свои экспедиционные войска? Вот прямо в Борисполе приземлиться. С понтом,на экскурсию. Никто ж не против. Кроме кацапни естественно. А то соплежевание постоянное достало уже.
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02.04.2021 14:54 Відповісти
І шо, вони воюватимуть замість нас?
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02.04.2021 14:56 Відповісти
а вы что хотите чтобы наши снайперы воевали ?

нет уж, мы галубков бумажных будем складывать, а американцы пусть за нас воюют
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02.04.2021 15:04 Відповісти
Ні. Воюватиме їхня присутність.
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02.04.2021 15:51 Відповісти
Я думаю есть договоренности США и РФ, у них много терок и в Сирии , и в Ливии, и в Венесуэле, и по всей Африке и по всей Южной Америке..... пока они не воюют а тайно решают, кому что. Потом глядишь и поменяют Украину на Венесуэлу и все .........
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02.04.2021 15:00 Відповісти
Вы преувеличиваете преувеличенное величие нарасии..
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02.04.2021 15:04 Відповісти
Просите помощи!!! Просто просите ввода морских пехотинцев!!!Еда и жилье наше - все пусть платят!!!! Если краснопузые попрут - сколько ребят положим!!!!
ПРОСИТЕ ПОМОЩИ!!!! И зарплаты себе урезайте Нафтогаз и прочие ТРУДЯГИ!
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02.04.2021 14:56 Відповісти
А жители Донбасса , которые официально Украина, попросят РФ о помощи, и Россия введет войска, и они столкнутся с американцами, а это обычным оружием не кончится... Атомная война на территории Украины?
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02.04.2021 15:02 Відповісти
введёт,введёт,да не выведет..
думаешь,у кацапни есть огромное желание ежедневно бегать по похоронам ?
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02.04.2021 15:07 Відповісти
Если конфликт США и РФ будет в Украине? То есть население не считается?
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02.04.2021 15:09 Відповісти
та не будет он в Украине,разъбашат вяликую по всему периметру,ибо достали всех уже..
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02.04.2021 15:11 Відповісти
Периметр России , это Украина в том числе, там и будет основной замес.......
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02.04.2021 15:15 Відповісти
хорошо,90% сдохшей кацапни привезут из Украины - полегчало ?
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02.04.2021 15:39 Відповісти
просить о военной помощи и заключать договора могут только легитимные органы, т.е. правительства, а хотелки Дамбаса "Путин введи...." это - сепаратизм
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02.04.2021 15:07 Відповісти
А Россия признает правительство Донбасса легитимным... этого РФ будет достаточным. Те более на кону стычка с США. На фоне этого вся эта легитимность, формальность.
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02.04.2021 15:12 Відповісти
***,да поскорее бы этих ********* интегрировали в кацапстан..
говно к говну..
земельку позже вернём..
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02.04.2021 15:41 Відповісти
прокинься ти какаєш, дамбасня ще 7 років тому попросила х#йла ввести війська, що вони і зробили....
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02.04.2021 15:20 Відповісти
Технически доказать что РФ вводила войска невозможно. ОБСЕ войск РФ не видела, только технику переданную повстанцам. Именно по этому Украина не может подать в суд, а также называет войну АТО или ООС но не война с Россией. В Крыму войска РФ были по договору и не превышали лимитов.
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02.04.2021 15:28 Відповісти
"Хроника одного президента

‎02.‎04.‎2021

То что украинские правоохранительные органы продолжаю расследование в котором фигурирует нынешний президент США Джо Байден, в США не было секретом ни для Байдена ни для его окружения. Просто еще раз Зеленский подтвердил свое двуличие и отсутствие элементарного ума."


Вам США должны только по камере на каждого.
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02.04.2021 14:59 Відповісти
ага, пане кулебо, виглядатиме оце саме так: сша пришлють сюди 82-гу дивізію, яка звільнятиме крим й донбас, а клоуни з коломойшами на додачу грабуватимуть й далі країну...
ну ви ж дипломат, фахова людина, ну як можно таке верзити...?
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02.04.2021 15:01 Відповісти
Україна очікує від США більш активної і, що важливо, невідкладної участі в деокупації Донбасу та Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2705
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02.04.2021 15:09 Відповісти
"Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США… Одно из ключевых ожиданий Украины… - это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса. - Ред.) и Крыма", - добавил Кулеба.,а разве"зе власть обращалась за помощью к США , если американский министр обороны сам вытаскивает министра обороны Украины ,который сам видите ли не соизволил просить помощи в единой страны в мире,которая может гарантировать Украине и ее народу безопасность от кровожадного,алчного рашиста?
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02.04.2021 15:13 Відповісти
Мне кажется зескот больше мечтает о визите ху....ла на танке.
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02.04.2021 15:15 Відповісти
Больше пленки с байденлм и порохор проверяйте.тогда точно помогут.дауны зеленые
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Мама не дозвояє презЕденту Вовочці битися. Тому, "повинен" прийти великий дядя Байден і все за мальЧіка прорЕшатЬ.
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02.04.2021 15:42 Відповісти
україна чекає? - "не плюй в колодязь, доведеться води на питись"
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02.04.2021 15:42 Відповісти
"Байден пробомби Крым" и ничего другого быть не может.
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02.04.2021 16:03 Відповісти
Экспертиза "плёнок Байдена" как раз самое то во время ожидания...
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02.04.2021 16:17 Відповісти
Охринеть и не встать. вислюк жопу ***** лижет и в глазки заглядывает. Его лохторат его поддерживает в этом. А Американцы воевать может еще должны?
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02.04.2021 16:18 Відповісти
Як це не прикро, але країна дурнів існує, і ми в ній живемо.
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02.04.2021 17:12 Відповісти
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02.04.2021 18:01 Відповісти
А де ваша активність пане Кулеба? Ви вмієте тільки в калюжу пердіти.
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02.04.2021 18:17 Відповісти
Без конкретики это заявление Кулебы звучит как обвинение и укор в адрес Штатов. Лучшие действия для деоккупации Донбасса и Крыма сейчас со стороны Штатов была бы стратегия по выдавливанию криминально-олигархического фурункула из тела Украины через преследование участников клановых украинских опг по всему миру, замораживание счетов и конфискацию имущества и давления на украинскую власть в этом направлении. Максимальное давление. Пока этого нет.
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02.04.2021 21:38 Відповісти
 
 