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Новини Коронавірус і карантин
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У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки

У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки

На кінець березня добова кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищує пікові показники осінньої хвилі на 34% і продовжує зростати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моделювання Київської школи економіки (KSE).

"На відміну від показника смертності, який має відтермінований характер, показник госпіталізацій демонструє більш позитивну динаміку. У порівнянні із попередніми тижнями, приріст госпіталізацій зріс лише на 6% (натомість два і три тижні тому цей показник становив 14 і 20 % відповідно). А розрив між госпіталізаціями та виписками становить 15% (попереднього тижня – 28%).

Наразі найбільш гострою ситуація із забезпеченістю медичним ресурсом є серед "помаранчевих" регіонів – у Хмельницькій області. Найвищий рівень госпіталізацій по Україні призвів до критично високих показників – зайнято 77% всіх "ковідних" і 74 реанімаційні ліжка, а також 64% ліжок з киснем", - йдеться в повідомленні.

Водночас результати аналізу KSE прогнозують, що кількість померлих від COVID-19 за другий квартал 2021 року в Україні може досягнути показника смертності за весь 2020 рік. Епідеміологічна модель Центру економіки охорони здоров’я підтвердила свою спроможність під час прогнозування показника смертності за 2020 рік – так, у жовтні 2020 прогноз KSE щодо смертності на 2020 рік становив 20 тис. осіб на кінець року. Фактична кількість померлих на кінець 2020 року становила 19 761, за даними Національної служби здоров’я України.

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За цією ж моделлю, без урахування факторів невизначеності, у першому півріччі 2021 року від COVID-19 може померти від 20 тис. до 55 тис. осіб. Однак зміна у найбільш значущих чинниках невизначеності, а саме – частки більш поширюваних вірусів, тривалості імунітету, темпів вакцинації та карантинних обмежень, впливатиме на відповідну зміну у прогнозах

Нагадаємо, станом на 2 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померли понад 33 679 осіб.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6759) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

А эти бухгалтеры каким боком к вирусу? Пусть считают. сколько народа может кони двинуть из-за пенсии в 2000 гривен. Это им ближе должно быть.
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02.04.2021 15:01
+3
Стилист от Минздрава Украины Степанов уже сказал свое слово
У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 1185
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02.04.2021 15:32
+2
что порадует и без того развеселый пенсионный фонд. Это ж сколько денег не нужжно больше выплачивать? хотя с экономической точки зрения - даже эти 55 000 человек уплатили бы налоги с которых жили б олигархи - пищевая цепочка все меньше и меньше!
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02.04.2021 15:01
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В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики

А эти бухгалтеры каким боком к вирусу? Пусть считают. сколько народа может кони двинуть из-за пенсии в 2000 гривен. Это им ближе должно быть.
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02.04.2021 15:01 Відповісти
Перед тем как задавать ... вопросы необходимо поинтересоваться что такое "Киевская школа экономики" и чем она занимается.
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02.04.2021 15:08 Відповісти
Это пригожинский ботяра,его цель - тупое набрасывание навоза на вентилятор рашистской пропаганды
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02.04.2021 16:14 Відповісти
"соросятники" со школы , на подсчете плодов деятельности "зе соросятников" при власти
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02.04.2021 15:09 Відповісти
про математичне моделювання багато знаєте?
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02.04.2021 15:50 Відповісти
Ну, и шо это за умный вопрос? Мне достаточно знать, что любые рассчёты имеют смысл только, если строятся на реальных данных, а не на придуманной статистике.
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02.04.2021 15:54 Відповісти
Тупой хитрожопый рашистский ватан , ты сегодня был замечен за расклеиванием бигбордов *вакцинация- чипизация*
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02.04.2021 16:12 Відповісти
Херик, у тебя галлюцинации.
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02.04.2021 16:20 Відповісти
что порадует и без того развеселый пенсионный фонд. Это ж сколько денег не нужжно больше выплачивать? хотя с экономической точки зрения - даже эти 55 000 человек уплатили бы налоги с которых жили б олигархи - пищевая цепочка все меньше и меньше!
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02.04.2021 15:01 Відповісти
Поддерживаешь?

https://youtu.be/_VXwKAARHNc "Чудесный вирус". Елена Малышева назвала COVID-19 "прекрасным"

У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 3475
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02.04.2021 15:08 Відповісти
осуждаю! ибо вирус косит сейчас не только маразматиков, голосующих за "совецкий союз" и "ядинства с родинай" за гречку, но и молодых....
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02.04.2021 15:22 Відповісти
Велике будівницьтво" кажете, пане президент...
ну-ну, тварюко
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02.04.2021 15:01 Відповісти
В первом полугодии 2021 г. от COVID-19 в Украине может умереть до 55 тыс. человек, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 516
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02.04.2021 15:05 Відповісти
Хождение на выборы по-приколу имеет свою цену. Жизни 50тыс человек - это как раз одна из плат за приколы.
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02.04.2021 15:03 Відповісти
Ви загалом рахуйте,там з минулих років вже є вся статистика.
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02.04.2021 15:05 Відповісти
все понимают - умрут старые и больные - освободится жилплощадь - оживится рынок недвижимости - кто-то сможет заработать.
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02.04.2021 15:05 Відповісти
Наконец-то обещания Зеленского - Шмыгаля начинают сбываться. Это же целых 50 тыс. "новых " рабочих мест
Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев

У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 2460
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02.04.2021 15:15 Відповісти
копачам, плотникам, и кп ритуал?
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02.04.2021 15:23 Відповісти
тут главное не профессия, а появление вакансий. Вот умрут эти 55 тыс. вот и будут новые вакансии за вычетом, разумеется, пенсионеров
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02.04.2021 15:28 Відповісти
Мнение экономистов понятно . Но что скажут о вирусе энергетики и стилисты?
.
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Стилист от Минздрава Украины Степанов уже сказал свое слово
У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 1185
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02.04.2021 15:32 Відповісти
экономисты. считайте то что вам положено..
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02.04.2021 15:29 Відповісти
У нас что школа экономики заменяет министерство здравоохранения? Просто писец...
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02.04.2021 15:39 Відповісти
 
 