У першому півріччі 2021 р. від COVID-19 в Україні може померти до 55 тис. осіб, - Київська школа економіки

На кінець березня добова кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищує пікові показники осінньої хвилі на 34% і продовжує зростати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моделювання Київської школи економіки (KSE).

"На відміну від показника смертності, який має відтермінований характер, показник госпіталізацій демонструє більш позитивну динаміку. У порівнянні із попередніми тижнями, приріст госпіталізацій зріс лише на 6% (натомість два і три тижні тому цей показник становив 14 і 20 % відповідно). А розрив між госпіталізаціями та виписками становить 15% (попереднього тижня – 28%).

Наразі найбільш гострою ситуація із забезпеченістю медичним ресурсом є серед "помаранчевих" регіонів – у Хмельницькій області. Найвищий рівень госпіталізацій по Україні призвів до критично високих показників – зайнято 77% всіх "ковідних" і 74 реанімаційні ліжка, а також 64% ліжок з киснем", - йдеться в повідомленні.

Водночас результати аналізу KSE прогнозують, що кількість померлих від COVID-19 за другий квартал 2021 року в Україні може досягнути показника смертності за весь 2020 рік. Епідеміологічна модель Центру економіки охорони здоров’я підтвердила свою спроможність під час прогнозування показника смертності за 2020 рік – так, у жовтні 2020 прогноз KSE щодо смертності на 2020 рік становив 20 тис. осіб на кінець року. Фактична кількість померлих на кінець 2020 року становила 19 761, за даними Національної служби здоров’я України.

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За цією ж моделлю, без урахування факторів невизначеності, у першому півріччі 2021 року від COVID-19 може померти від 20 тис. до 55 тис. осіб. Однак зміна у найбільш значущих чинниках невизначеності, а саме – частки більш поширюваних вірусів, тривалості імунітету, темпів вакцинації та карантинних обмежень, впливатиме на відповідну зміну у прогнозах

Нагадаємо, станом на 2 квітня від коронавірусної хвороби в Україні померли понад 33 679 осіб.