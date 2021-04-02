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РНБО сьогодні може ввести санкції щодо осіб, причетних до ввезення "контрафакту" з ОРДЛО, - ЗМІ

РНБО сьогодні може ввести санкції щодо осіб, причетних до ввезення

РНБО сьогодні, 2 квітня, о 17:30 збереться на засідання, порядок денний якого стосуватиметься контрабандного "бізнесу".

За даними ZN.UA, за результатами засідання можуть бути введені санкції проти громадян України, що займаються поставками в Україну і в Європу підакцизних контрафактних товарів, в першу чергу сигарет і горілки, вироблених на окупованих територіях, передає Цензор.НЕТ.

Підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, які лягли в основу рішення по Медведчуку і Козаку. Йдеться про закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Як пояснив в інтерв'ю ZN.UA колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак - начальник Главку "К", який відповідав за боротьбу з корупцією, в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема сигарет: "У цих схемах (сигаретної контрабанди - ред.) Україна дебільшого використовується як транзитний коридор. Після окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей практикується схема, за якої, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі чи будинку, потім легалізовувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод чи Львівської області, а далі — через кордон "пускати" до Європи".

За даними ZN.UA, вже сьогодні ДБР розпочало серію обшуків у людей афілійованих з цими контрабандними потоками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко

Останнє засідання РНБО відбулося 19 березня. Тоді Рада нацбезпеки і оборони вирішила ввести санкції проти Віктора Януковича і кількох чиновників часів його президентства, а також - проти 19 компаній, що працюють в сфері користування надрами.

Автор: 

контрафакт (226) санкції (11880) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+2
какие в жопу санкции ?? за жопу и на нары и полная конфискация имущества..
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02.04.2021 15:28
+1
И это все?!
Пропал дом...
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02.04.2021 15:05
+1
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1377940183337799683 1 ч Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал комманду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского. Хроника
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02.04.2021 15:14
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И это все?!
Пропал дом...
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02.04.2021 15:05 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1377940183337799683 1 ч Интересные игры идут вокруг арестованных активов Медведчука. Конкурс объявленный Агентством по розыску и менеджмента активов составлен таким образом, что результат его предельно ясен и часть трубопровода "Самара-Западное направление", попадает в руки "Нафтогаза", который уже даже сформировал комманду менеджеров для управления. Большая часть из них - бывшие управляющие ГП "Центроэнерго", т.е. фактически сотрудники Коломойского. Хроника
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02.04.2021 15:14 Відповісти
"Ввоз" из ОРДЛО. Странное словосочетание. Это линия фронта, и она должна быть закупорена наглухо. Мышь не должна проскочить.. А у нас там " парижская мостовая" , народец снует туда сюда, транспорт ходит, грузы перемещаются, контрабанда и прочие "прелести" того когда войну называют лицемерно АТО..( " А ТО " ли еще будет)
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02.04.2021 15:18 Відповісти
Ключові теми для РНБО- це вакцинація (точніше, її відсутність) та протидія агресору на східних рубежах. І якщо зе... дійсно хоче закінчити війну без сорому і здачі українських інтересів, він повинен загратувати мертвечука та інших ходаків до московії. Тоді з ****** можна буде торгуватись. А поки, буде дивитись у гузно *****, поки очі не повилазять і нічого корисного там не видивиться.
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02.04.2021 15:20 Відповісти
Пятничный сериал студии квартал95 - "снбо" набирает обороты. Уже которую пятницу подряд, обкуренные клоуны что-то там принимают, а быдло ликует перед экраном тв от воображаемых побед зелеклоуна.
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02.04.2021 15:23 Відповісти
какие в жопу санкции ?? за жопу и на нары и полная конфискация имущества..
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02.04.2021 15:28 Відповісти
Долго спали, панове? Сея контрафактная проблема процветала ещё надцать лет назад. Однако влада закрывала на неё свои ясные и честные очи, крепко давая по шапке журналистам, которые пытались вывести ушляков т.н.ДНР-ЛНР на чистую воду.
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02.04.2021 15:33 Відповісти
Випробувач Ан-132D: на "Антонов" під тиском скорочують льотчиків-випробувачів

На ДП "Антонов", яке є єдиним в Україні авіапідприємством здатним створювати та серійно випускати нові літаки, склалася катастрофічна ситуація через скорочення складу льотчиків-випробувачів.
Про це повідомив пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров, начальник інспекції з безпеки польотів ДП "Антонов", який першим підняв у небо Ан-132D. А також випробовував цілу низку літаків "Антонова" включно із Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія", Ан-22 "Антей" та Ан-178.У його публічному листі до керівництва держави та ДК "Укроборонпром" від імені спілки льотчиків-випробувачів України, який отримала редакція Defense Express, йдеться про "психологічний тиск" у зв'язку із намірами скоротити льотчиків-випробувачів авіапідприємства.

"Така ситуація не може залишатися без гідної уваги, адже без кваліфікованих фахівців цієї професії неможливе саме існування, а тим більше подальший розвиток авіаційної галузі, забезпечення безпеки польотів", - йдеться у зверненні.https://defence-ua.com/people_and_company/viprobuvach_an_132d_na_antonovi_pid_tiskom_skorochujut_lotchikiv_viprobuvachiv-3314.html
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02.04.2021 15:34 Відповісти
Если они причастны, почему не сидят?
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02.04.2021 16:15 Відповісти
очередное сборище говноедов...
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02.04.2021 16:31 Відповісти
 
 