РНБО сьогодні може ввести санкції щодо осіб, причетних до ввезення "контрафакту" з ОРДЛО, - ЗМІ

РНБО сьогодні, 2 квітня, о 17:30 збереться на засідання, порядок денний якого стосуватиметься контрабандного "бізнесу".

За даними ZN.UA, за результатами засідання можуть бути введені санкції проти громадян України, що займаються поставками в Україну і в Європу підакцизних контрафактних товарів, в першу чергу сигарет і горілки, вироблених на окупованих територіях, передає Цензор.НЕТ.

Підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, які лягли в основу рішення по Медведчуку і Козаку. Йдеться про закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Як пояснив в інтерв'ю ZN.UA колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак - начальник Главку "К", який відповідав за боротьбу з корупцією, в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема сигарет: "У цих схемах (сигаретної контрабанди - ред.) Україна дебільшого використовується як транзитний коридор. Після окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей практикується схема, за якої, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі чи будинку, потім легалізовувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод чи Львівської області, а далі — через кордон "пускати" до Європи".

За даними ZN.UA, вже сьогодні ДБР розпочало серію обшуків у людей афілійованих з цими контрабандними потоками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання РНБО відбудеться сьогодні, - заступник голови ОП Тимошенко

Останнє засідання РНБО відбулося 19 березня. Тоді Рада нацбезпеки і оборони вирішила ввести санкції проти Віктора Януковича і кількох чиновників часів його президентства, а також - проти 19 компаній, що працюють в сфері користування надрами.