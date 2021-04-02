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Новини Коронавірус і карантин
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Адаптивний карантин не може стримати нові штами коронавірусу: Україні необхідні більш радикальні кроки, - "слуга народу" Радуцький

Адаптивний карантин не може стримати нові штами коронавірусу: Україні необхідні більш радикальні кроки, -

Адаптивний карантин, який був запроваджений в Україні останні пів року, не може стримати навалу штамів коронавірусу. Нині інші країни йдуть на безпрецедентні загальнонаціональні обмежувальні заходи для боротьби з COVID-19.

Про це заявив глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україну очікують ще складніші випробування через "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби. Кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів до лондонської лабораторії. Вчора отримали відповідь. В усіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам та у двох – вперше виявлений "південноафриканський". "Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вищий, рівень летальності – на 60%. Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд – лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян. Це найвищий показник з початку пандемії. Критично високі показники госпіталізації (понад 5 тис осіб) та смертності (433)", - розповів він.

""Південноафриканський" штам вважається ще агресивнішим, ніж "британський"… За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вищий. "Південноафриканський" штам частіше уражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів. Дослідження у ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від "ковіду" на 30%. Проте виробники вакцин мають інші дані. Pfizer/BioNTech у цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу – 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім, точних цифр не називає", - додав "слуга народу".

"На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні пів року, навалу штамів коронавірусу не стримати. Інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження. Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - резюмував Радуцький.

Також читайте: Новий штам коронавірусу виявили в Африці: Він може містити до 40 мутацій

Адаптивний карантин не може стримати нові штами коронавірусу: Україні необхідні більш радикальні кроки, - слуга народу Радуцький 01
Адаптивний карантин не може стримати нові штами коронавірусу: Україні необхідні більш радикальні кроки, - слуга народу Радуцький 02

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Дядя, а не хочешь вернуть то, чем ты "прибарахлился для внуков"?

Тогда хватит и на пфайзер, и на модерну.
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02.04.2021 15:10
+8
Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Дорогой ты наш товарищ, иди .. ..й радикальными шагами со своими инициативами. .
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02.04.2021 15:10
+6
Согласен, единственная радикальная мера, которая точно поможет - отправить клоунов обратно в цирк. Вместе с крадуцким. Запереть и открыть газ. Половинчатые меры бесполезны.
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02.04.2021 15:28
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Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Дорогой ты наш товарищ, иди .. ..й радикальными шагами со своими инициативами. .
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02.04.2021 15:10 Відповісти
Согласен, единственная радикальная мера, которая точно поможет - отправить клоунов обратно в цирк. Вместе с крадуцким. Запереть и открыть газ. Половинчатые меры бесполезны.
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02.04.2021 15:28 Відповісти
Дядя, а не хочешь вернуть то, чем ты "прибарахлился для внуков"?

Тогда хватит и на пфайзер, и на модерну.
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02.04.2021 15:10 Відповісти
А этих подлецов корона вирус не берет. В чом секрет, кто знает? одного гепу токо типа вирус убил, хотя там здоровья не было от слова совсем, его б уже б абичная простуда бы доконала....
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02.04.2021 15:11 Відповісти
Они уже ширнулись пфайзером. Украли в Израиле, тут проскакивала информация. Пфайзер хорошая штука.
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02.04.2021 15:30 Відповісти
Радуцкий - барыга на крови. Когда за вывоз масок и респираторов ответишь?
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02.04.2021 15:12 Відповісти
так робіть їх ті кроки! а не сидите і чекаєте, поки до вас на ін"єкцію старі пердуни за 80 прийдуть. Коліть усіх бажаючих на вихідних наприклад. Записалось у Дії достатньо.
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02.04.2021 15:20 Відповісти
Самое радикальное-опять продать все маски. Не подействует-тогда и всю вакцину. В этом секрет успеха
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02.04.2021 15:22 Відповісти
" Радикальные шаги" в украинских реалиях это смешное словосочетание. Потому что даже так называемый " адаптированный карантин" существовал больше на бумаге и в головах чиновников. Власть в стране в этом смысле импотентна, боится, не может да и не хочет.., опять же рейтинги ни кто не отменял. Какие там к че-ту "радикальные шаги".
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02.04.2021 15:22 Відповісти
Например отправить на ,,, Зе
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02.04.2021 15:23 Відповісти
А кто то объяснит мне от чего нас тогда пытаются "привить", от какого типа вирусакороны?
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Открыть госрезерв, продать маски в Китай? Хотя нет, это ты уже делал. Какие еще радикальные меры ты, мразь, придумал?
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Хорошо обьявлять радикальные шаги сидя на госдовольствии.
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02.04.2021 15:32 Відповісти
А Европе сильно помогли национальные карантины, из которых она не вылазит?
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02.04.2021 15:36 Відповісти
ось так ..Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА ..https://www.facebook.com/100055450823520/videos/241936947664664/
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02.04.2021 16:06 Відповісти
А можно сведения получить на сколько помогли эти общенациональные карантины сдержать вирус? И если они помогли ранее, то почему их опять вводят? Что? Новые штаммы? Так они будут всегда и без чьего либо участия. Причем мутации будут возникать быстрее и чаще чем мы будем успевать вакцины изготавливать. Надо признать - вакцинация путь в никуда в данном случае. Нужно разрабатывать средства эффективной борьбы с симптомами, вызываемыми вирусом. Искать лекарства, которые помогут организму с ним бороться. А остальное сам иммунитет сделает.
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02.04.2021 16:09 Відповісти
Это будет слишком легко для нас, людей, бороться с симптомами. Им же нужно симптомы усилить паникой и страхом, добавить всевозможные новые, довести до осложнений, а потом уже лечить, если такое еще лечится, в больницах.
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02.04.2021 16:30 Відповісти
Вопрос не в том лечится ли. Тут скорее вопрос а лечат ли, или сам человек ресурсами организма борется.
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02.04.2021 16:37 Відповісти
Конечно, не лечат, в смысле - лечат уже бакосложнения и прочее, как и раньше. Человек - да, сам. Главное, шоб не мешали этому человеку.
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02.04.2021 16:52 Відповісти
одни говорят что не может, другие что замечательно работает
зелохи как всегда несут противоречащую пургу...
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02.04.2021 16:11 Відповісти
Вы доиграетесь карантинами до того, что просто сами парализуете себя. Просто сами в себя.
ЭТО!!! ..не работает. Это не метода. Вирус распространяется адресно. Это значит, что поверх трех масок в метро надо надеть еще четыре сверху и одну сзади. Вы вообще нормальные????
Вы это можете понять, вирус распространяют АДРЕСНО. Т.е. определенным индивидам, ключевым субъектам. Если вирус попал к человеку, то рано или поздно он маску снимет и карантин вам не поможет. Те, кто распространяют видят результаты своей работы!!! Они даже называют это работой, и ругаются между собой, кто больше работает.
Вы это понимаете? Эти зеленые говносраны считают, что они очень вкалывают на работе. Это мыслимо? Они считают, что это работа.
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02.04.2021 16:21 Відповісти
"Україні необхідні більш радикальні кроки, - "слуга народу" Радуцький"- так,так,згідний один кіл у сраку,а другий у серце! Та й не тільки крадуцькому -решту збльовкам теж.
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02.04.2021 17:02 Відповісти
Похоже всеукраинский локдаун-2 неизбежен. А вот комендатский час нужно запретить даже думать о нем., это избыточная антиконституционная и просто глупая идея.
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02.04.2021 21:43 Відповісти
 
 