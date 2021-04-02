Адаптивний карантин не може стримати нові штами коронавірусу: Україні необхідні більш радикальні кроки, - "слуга народу" Радуцький

Адаптивний карантин, який був запроваджений в Україні останні пів року, не може стримати навалу штамів коронавірусу. Нині інші країни йдуть на безпрецедентні загальнонаціональні обмежувальні заходи для боротьби з COVID-19.

Про це заявив глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україну очікують ще складніші випробування через "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби. Кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів до лондонської лабораторії. Вчора отримали відповідь. В усіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам та у двох – вперше виявлений "південноафриканський". "Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вищий, рівень летальності – на 60%. Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд – лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян. Це найвищий показник з початку пандемії. Критично високі показники госпіталізації (понад 5 тис осіб) та смертності (433)", - розповів він.

""Південноафриканський" штам вважається ще агресивнішим, ніж "британський"… За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вищий. "Південноафриканський" штам частіше уражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів. Дослідження у ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від "ковіду" на 30%. Проте виробники вакцин мають інші дані. Pfizer/BioNTech у цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу – 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім, точних цифр не називає", - додав "слуга народу".

"На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні пів року, навалу штамів коронавірусу не стримати. Інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження. Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - резюмував Радуцький.

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