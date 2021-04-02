Затримано чоловіка, який стріляв в охоронця магазину на проспекті Перемоги в Києві через зауваження про відсутність маски, - прокуратура
Затримано чоловіка, який стріляв у охоронця магазину через зауваження про відсутність маски. Шевченківська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 32-річним киянином хуліганських дій із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Зазначається, що інцидент стався в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ на проспекті Перемоги.
"Встановлено, що чоловік зайшов в магазин без захисної маски, в зв'язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив 2 постріли в охоронця. У результаті події охоронець дістав тілесні ушкодження у ділянку голови і тулуба. Зловмисника затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомленні правопорушника про підозру і обрання запобіжного заходу, - підкреслюють у прокуратурі.
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я далеко не ковидо-параноик, но даже я уже за год к ней привык...
Чого комедію ламати? Тепер посидить на нарах. Там не тільки корону, але й тубік отримає.
исключений из этого правила не знаю.