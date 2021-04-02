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Разумков направив на підпис Зеленському закон про виплату 8 тис. грн підприємцям у "червоних" зонах

Разумков направив на підпис Зеленському закон про виплату 8 тис. грн підприємцям у

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2"(проєкт №5300).

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі парламенту, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізичним особам - підприємцям, які внаслідок карантину були змушені тимчасово зупинити роботу.

Виплати будуть надаватися застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Відповідно до Закону, виплати повинні бути профінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України в розмірі восьми тисяч гривень.

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Крім того, наймані працівники і фізичні особи-підприємці можуть розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.

Закон спрямований на підпис Президенту України.

Автор: 

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Ну, если такое дело, то почему не направить на подпись Ослу приказ об 4000 евро учителям и по 100 000 пенсионерам?
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02.04.2021 15:23 Відповісти
Так, пенсов с повышением прокинули, тарифы подняли, с вакциной нае..., с МВФ разосрались, у Байдена образцы голоса решили потребовать. А путя просто "та сторона". Так кому зеленый слуга?
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02.04.2021 15:25 Відповісти
Теперь решили предпринимателей выплатой 8 тыс выманить, чтобы налоговая за доходы взялась.
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02.04.2021 15:28 Відповісти
 
 