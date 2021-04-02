Разумков направив на підпис Зеленському закон про виплату 8 тис. грн підприємцям у "червоних" зонах

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2"(проєкт №5300).

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі парламенту, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізичним особам - підприємцям, які внаслідок карантину були змушені тимчасово зупинити роботу.

Виплати будуть надаватися застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Відповідно до Закону, виплати повинні бути профінансовані за рахунок коштів Державного бюджету України в розмірі восьми тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати 8 тис. грн ФОПам почнуться через кілька тижнів, - Федоров

Крім того, наймані працівники і фізичні особи-підприємці можуть розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.

Закон спрямований на підпис Президенту України.