В ООС від початку року очищено 453 га території та знищено 8655 вибухонебезпечних предметів, - Міноборони

Міністерство оборони України спільно з іншими відомствами та національними службами проводить заходи з протимінної безпеки в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, внаслідок агресії Російської Федерації проти України майже 16 тисяч квадратних кілометрів наших територій у Луганській та Донецькій областях забруднені мінами і вибухонебезпечними предметами.

"На жаль, міни не розрізняють військового від цивільного, дорослого від дитини. Зменшення нещасних непоправних випадків залежить від ефективності інформування населення про ризики пов’язані із мінами та вибухонебезпечними наслідками бойових дій. Починаючи із 2014 року міжнародні та національні оператори протимінної діяльності постійно проводять інформування населення. З початку 2021 року інформування охопило більш ніж 53 тис. жителів Донецької та Луганської областей", - розповів начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Сергій Рокун.

Міністерство оборони України розробило та запустило у дію інтерактивну карту територій, які залишаються забрудненими мінами та вибухонебезпечними предметами. Вона постійно оновлюється за результатами роботи операторів протимінної діяльності. Крім цього, задля безпеки протимінного персоналу, з 1 квітня 2019 року діє національний стандарт з питань протимінної діяльності. Він визначає дотримання заходів безпеки в ході проведення робіт з нетехнічного, технічного обстежень та розмінування територій.

Також, щорічно Міноборони спільно із зацікавленими міністерствами та відомствами складають План заходів з організації робіт гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Цей План розробляється на основі першочергового забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

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Так, лише від початку цього року операторами протимінної діяльності на звільнених територіях Донецької та Луганської областей було очищено 453 га території, перевірено більш як 65 км автомобільних та залізничних шляхів та виявлено і знищено 8655 вибухонебезпечних предметів.

"Кожен знищений вибухонебезпечний предмет, встановлений знак про попередження мінної небезпеки, а також кожне інформування про мінну небезпеку - це чиєсь врятоване життя", - підсумував полковник Сергій Рокун.

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