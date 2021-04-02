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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна має намір створити проблеми для Ірану: слідство щодо аварії літака МАУ мусить тривати, - Кулеба

Україна має намір створити проблеми для Ірану: слідство щодо аварії літака МАУ мусить тривати, - Кулеба

У справі про катастрофу літака МАУ ( "Міжнародних авіаліній України") українська сторона має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами можуть створити проблеми для Тегерана, щоб той став більш відкритим.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post  заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона зацікавлена ​​в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. Разом з тим, поки Іран намагається "піти від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".

За його словами, українська сторона зацікавлена в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. У той же час поки Іран намагається "ухилитися від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".

"Слідство має тривати. Ми не зупинимося, поки в цій трагічній історії не переможе справедливість", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Через дії Ірану постраждалі країни хочуть змінити міжнародні конвенції про розслідування авіакатастроф

Він також підкреслив, що оскільки Іран самостійно не може домогтися справедливості, Київ налаштований зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими причетними до трагедії країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану та спонукати його зайняти чесну позицію".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Автор: 

Іран (2046) літак (2915) МАУ (823) Кулеба Дмитро (3604)


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Ну да, как та собака - укусить газетку, которой хозяин её шлёпает.
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02.04.2021 15:31 Відповісти
Зеля со Степановым вон каждый день по боингу сбивают, а через недельку другу и по два будут сбивать кожен день, и ничо... у них проблем нету
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02.04.2021 15:32 Відповісти
больше года вам, нам ....бут мозг. ви только собираетесь создавать какие то проблеммы. будет ровно то что с малазийским боингом. то есть нихрена не будет.
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02.04.2021 15:33 Відповісти
Йо-хо-хо-хо. Очнулись. Иран вас сделал, как котят, вы - никто и звать вас никак. Иран уже официально уничтожил доказательства, дескать суд состоялся, обломки больше не нужны.
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02.04.2021 15:34 Відповісти
Проблема Украины ни в Иране, не в COVID-19 и даже не в олигархах - проблема в никчемном преЗеденте
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02.04.2021 15:37 Відповісти
Я не могу понять что за дибилизм происходит? какое следствие ???? все известно же!
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02.04.2021 15:52 Відповісти
Кулеба, не дуркуй, иначе кто-то рано или поздно проведет параллель между поездкой в Оман, кацапскими песонажами, странными встречами и абсолютной невменяемостью Нелоха после сбитого самолета. Лучше молчите......
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02.04.2021 16:28 Відповісти
 
 