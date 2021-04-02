Україна має намір створити проблеми для Ірану: слідство щодо аварії літака МАУ мусить тривати, - Кулеба

У справі про катастрофу літака МАУ ( "Міжнародних авіаліній України") українська сторона має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами можуть створити проблеми для Тегерана, щоб той став більш відкритим.

Про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона зацікавлена ​​в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. Разом з тим, поки Іран намагається "піти від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".

За його словами, українська сторона зацікавлена в тому, щоб всі винні в катастрофі постали перед судом. У той же час поки Іран намагається "ухилитися від відповідальності і знайти цапа-відбувайла".

"Слідство має тривати. Ми не зупинимося, поки в цій трагічній історії не переможе справедливість", - зазначив Кулеба.

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Він також підкреслив, що оскільки Іран самостійно не може домогтися справедливості, Київ налаштований зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими причетними до трагедії країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану та спонукати його зайняти чесну позицію".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.