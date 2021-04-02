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Новини Коронавірус і карантин
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МВФ попереджає про можливий спалах протестів через нерівність у світі, викликану пандемією COVID-19, - Bloomberg

МВФ попереджає, що пандемія коронавірусу загострила нерівність у світі. І це може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів і спалаху соціальних заворушень.

Відповідне заяву МВФ цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ці фактори ускладнюють ведення виваженої економічної політики, становлять ризик для макроекономічної стабільності й функціонування суспільства. Уряди повинні забезпечити всіх чесними можливостями", - цитує Bloomberg заяву МВФ.

За останні три десятиліття нерівність у доходах погіршилася, зокрема у розвинених країнах і великих економіках, що розвиваються. За минулий рік 95 мільйонів людей опустилися за лінію екстремальної бідності, згідно зі звітом МВФ. Пандемія ослабила державні бюджети. І багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи. Крім того, витрачати гроші доведеться більш ефективно.

Керівний директор МВФ Крісталіна Георгієва у четвер сказала, що фонд очікує початок процесу економічного відновлення "з різними швидкостями". Тому що економічні доходи країн дуже відрізняються. МВФ рекомендує політикам розглянути кроки, щоб розібратися з проблемою зростання нерівності. Зокрема, йдеться про реформу податкової політики й зміцнення соціальних служб, таких як системи охорони здоров'я і освіти.

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Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвивають, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги.

Автор: 

бідність (143) карантин (18172) МВФ (3073) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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сюда сколько не давай - зелупа с прихвостнями все равно все разворуют...
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02.04.2021 15:34 Відповісти
Интересно пенсия в 2000 гривен это равенство или не равенство ?
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02.04.2021 15:34 Відповісти
жаль, что Украина - первая в рейтинге, где люди пересекают линию бедности все большими и большими темпами.. Блеск порше на улицах и нищета в зарплатах и пенсиях

1,8 миллиона граждан Украины получают менее 2 тыс. грн пенсии....
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02.04.2021 15:38 Відповісти
А вот ЭТО!!!...из той же оперы, что и крушение поезда в Египте, и блокирование контейнеровозом канала. Все в точь в точь по сценарию. Обратите внимание очень удобно крушить поезда, это как правило максимальное количество жертв.

У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 - дістали поранення, інформує https://edition.cnn.com/2021/04/01/asia/taiwan-train-derail-intl-hnk/index.html CNN . Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню. Він зійшов із рейок на в'їзді в тунель, внаслідок чого кілька вагонів врізалися в його стіну. Внаслідок аварії декілька вагонів фактично розірвало, що стало перешкодою для рятувальників. За даними агентства http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139854453.htm Xinhua , 61 людину госпіталізували, але ще 72 постраждалих залишилися в пастці на місці трагедії.

И теперь самое интересное, вы в такое поверите? Вы вообще верите в каскад совпадений??? Не просто совпадений, а касакад..каскад?????

За попередніми даними, нібито на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Крім того, нібито у фури були несправні гальма. Інші місцеві ЗМІ пишуть, що потяг зіткнувся із технікою, яка розчищала каміння, і деякі вагони врізалися в стіни тунелю.
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02.04.2021 17:36 Відповісти
 
 