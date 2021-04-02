МВФ попереджає про можливий спалах протестів через нерівність у світі, викликану пандемією COVID-19, - Bloomberg

МВФ попереджає, що пандемія коронавірусу загострила нерівність у світі. І це може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів і спалаху соціальних заворушень.

Відповідне заяву МВФ цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ці фактори ускладнюють ведення виваженої економічної політики, становлять ризик для макроекономічної стабільності й функціонування суспільства. Уряди повинні забезпечити всіх чесними можливостями", - цитує Bloomberg заяву МВФ.

За останні три десятиліття нерівність у доходах погіршилася, зокрема у розвинених країнах і великих економіках, що розвиваються. За минулий рік 95 мільйонів людей опустилися за лінію екстремальної бідності, згідно зі звітом МВФ. Пандемія ослабила державні бюджети. І багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи. Крім того, витрачати гроші доведеться більш ефективно.

Керівний директор МВФ Крісталіна Георгієва у четвер сказала, що фонд очікує початок процесу економічного відновлення "з різними швидкостями". Тому що економічні доходи країн дуже відрізняються. МВФ рекомендує політикам розглянути кроки, щоб розібратися з проблемою зростання нерівності. Зокрема, йдеться про реформу податкової політики й зміцнення соціальних служб, таких як системи охорони здоров'я і освіти.

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Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвивають, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги.