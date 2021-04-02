МВФ попереджає про можливий спалах протестів через нерівність у світі, викликану пандемією COVID-19, - Bloomberg
МВФ попереджає, що пандемія коронавірусу загострила нерівність у світі. І це може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів і спалаху соціальних заворушень.
Відповідне заяву МВФ цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ці фактори ускладнюють ведення виваженої економічної політики, становлять ризик для макроекономічної стабільності й функціонування суспільства. Уряди повинні забезпечити всіх чесними можливостями", - цитує Bloomberg заяву МВФ.
За останні три десятиліття нерівність у доходах погіршилася, зокрема у розвинених країнах і великих економіках, що розвиваються. За минулий рік 95 мільйонів людей опустилися за лінію екстремальної бідності, згідно зі звітом МВФ. Пандемія ослабила державні бюджети. І багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи. Крім того, витрачати гроші доведеться більш ефективно.
Керівний директор МВФ Крісталіна Георгієва у четвер сказала, що фонд очікує початок процесу економічного відновлення "з різними швидкостями". Тому що економічні доходи країн дуже відрізняються. МВФ рекомендує політикам розглянути кроки, щоб розібратися з проблемою зростання нерівності. Зокрема, йдеться про реформу податкової політики й зміцнення соціальних служб, таких як системи охорони здоров'я і освіти.
Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвивають, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги.
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У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 - дістали поранення, інформує https://edition.cnn.com/2021/04/01/asia/taiwan-train-derail-intl-hnk/index.html CNN . Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню. Він зійшов із рейок на в'їзді в тунель, внаслідок чого кілька вагонів врізалися в його стіну. Внаслідок аварії декілька вагонів фактично розірвало, що стало перешкодою для рятувальників. За даними агентства http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/02/c_139854453.htm Xinhua , 61 людину госпіталізували, але ще 72 постраждалих залишилися в пастці на місці трагедії.
И теперь самое интересное, вы в такое поверите? Вы вообще верите в каскад совпадений??? Не просто совпадений, а касакад..каскад?????
За попередніми даними, нібито на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Крім того, нібито у фури були несправні гальма. Інші місцеві ЗМІ пишуть, що потяг зіткнувся із технікою, яка розчищала каміння, і деякі вагони врізалися в стіни тунелю.