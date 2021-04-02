Міністр оборони Великої Британії Уоллес ініціював переговори з Тараном через ескалацію на Донбасі, - посол Пристайко
Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, дуже стурбована ескалацією ситуації на сході України, сьогодні це буде предметом переговорів міністрів оборони і закордонних справ обох країн.
Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час панельної дискусії "Нове партнерство в часи пандемії", організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Велика Британія дуже стурбована тим, що відбувається (у зоні конфлікту на сході України. - ред.). Прямо зараз міністр оборони (України Андрій Таран - ред.) говоритиме із своїм колегою міністром оборони Великої Британії (Беном Воллесом - ред.) Це, до речі, ініціатива Великої Британії. Вчора переговорили командувачі Збройних сил, сьогодні буде говорити міністр закордонних справ. Я вчора мав цілу низку цілий день переговорів і консультацій", - сказав Пристайко.
Дипломат також зазначив, що українська сторона розуміє, наскільки Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, зокрема, легендарне МІ-6, обізнана із ситуацією на сході України. "Якщо вони настільки стурбовані, то, повірте, нам теж треба бути стурбованими навіть більше ніж те, що я спостерігаю зараз у засобах масової інформації в Україні", - вважає посол.
Як повідомлялося, 1 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.
26 березня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів в районі населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.
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Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.
бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...
Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".
Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
Порошенко не ангел. Але врегулювання валютного ринку, балансу держказначейства і боргових зобов'язань при ньому в Україні були визначені взірцевими. Через це, НБУ протягом п'яти років (15-20) вважали другим за ефективністю центральним банком в Європі після Дойчебанку.
Борщь, вареники!!!! Пусть просто в гостях побудут - россияне никогда на силу не попрут!!!!
крім того, треба бути дурнем аби вважати, що британці, німці або американці мають помирати за українську незалежність.
до речі, це було б незайвим зробити й виборцям зеленського, коли він впарював ідею про цей меморандум, як про якийсь дієвий механізм.
умовно кажучи його можна визначити як угоду про ненапад, а не про захист.
Сьогодні з власної ініціативи подзвонив міністр оборони Великобританії Уоллес.
Увага! Міністри оборони США і Великобританії подзвонили міністру оборони України... Не навпаки!
А що головнокомандувач? А Клоун відосики записує.
😂