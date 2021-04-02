УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6742 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 303 61

Міністр оборони Великої Британії Уоллес ініціював переговори з Тараном через ескалацію на Донбасі, - посол Пристайко

Міністр оборони Великої Британії Уоллес ініціював переговори з Тараном через ескалацію на Донбасі, - посол Пристайко

Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, дуже стурбована ескалацією ситуації на сході України, сьогодні це буде предметом переговорів міністрів оборони і закордонних справ обох країн.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час панельної дискусії "Нове партнерство в часи пандемії", організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика Британія дуже стурбована тим, що відбувається (у зоні конфлікту на сході України. - ред.). Прямо зараз міністр оборони (України Андрій Таран - ред.) говоритиме із своїм колегою міністром оборони Великої Британії (Беном Воллесом - ред.) Це, до речі, ініціатива Великої Британії. Вчора переговорили командувачі Збройних сил, сьогодні буде говорити міністр закордонних справ. Я вчора мав цілу низку цілий день переговорів і консультацій", - сказав Пристайко.

Дипломат також зазначив, що українська сторона розуміє, наскільки Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, зокрема, легендарне МІ-6, обізнана із ситуацією на сході України. "Якщо вони настільки стурбовані, то, повірте, нам теж треба бути стурбованими навіть більше ніж те, що я спостерігаю зараз у засобах масової інформації в Україні", - вважає посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала на Дніпропетровщині ватажка терористів "ЛНР", бандформування якого причетне до вбивства співробітника спецслужби, підриву моста й інших диверсій. ФОТО

Як повідомлялося, 1 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

26 березня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів в районі населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Автор: 

Велика Британія (5610) Донбас (22356) Пристайко Вадим (498) Воллес Бен (217) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
А шмаркли ни с кем инициировать диалог не собирались сами? США звонит, Бриты инициируют, а зелёные сдаваться планировали или что?
показати весь коментар
02.04.2021 15:45
+20
Заметим - не квартальный клоун Таран звонит во все колокола, ища поддержки у союзников, а союзники выполняют за ЗЕбила ЕГО работу. *****, такой дебильной власти в Украине никогда не было. Вова ЗЕлупа вообще под плинтус забился, обоссыш, хотя оборона - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТ президента. Но в Украине сейчас нет Президента, есть тупой обоссаный клоун Вова
показати весь коментар
02.04.2021 15:46
+11
бубася подписал капитуляцию в конце 19 г. в Париже.
Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.

бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...

Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".

Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
показати весь коментар
02.04.2021 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шмаркли ни с кем инициировать диалог не собирались сами? США звонит, Бриты инициируют, а зелёные сдаваться планировали или что?
показати весь коментар
02.04.2021 15:45 Відповісти
бубася подписал капитуляцию в конце 19 г. в Париже.
Пуцька недавно слил (причем официально), что бубася при личной встреча обязался:
- начать прямые переговоры с лугандоном
- дать лугандону особый статус (т.е. не рфия их кормит, а Украина)
Про воду в Крым пуцька не говорил, но, имхо, это было первым пунктом.

бубася этого не сделал, ибо боится протестов.
И вот сейчас:
- дискредитируют протесты сраной дверью
- пуця стягивает войска
- бубася окаменел и не рэагуе на зовнишни подразныкы...

Явно рфия собиралась поставить ультиматум, а бубася все слить под соусом "мы за мир" и "вернем деток мамачкам".

Но тут начал влазить Байден и Британия...
Можно только представить, как рвет бубася волосы на своей еврейской жопе.
показати весь коментар
02.04.2021 16:00 Відповісти
Заметим - не квартальный клоун Таран звонит во все колокола, ища поддержки у союзников, а союзники выполняют за ЗЕбила ЕГО работу. *****, такой дебильной власти в Украине никогда не было. Вова ЗЕлупа вообще под плинтус забился, обоссыш, хотя оборона - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТ президента. Но в Украине сейчас нет Президента, есть тупой обоссаный клоун Вова
показати весь коментар
02.04.2021 15:46 Відповісти
Ну извините, что власть не отчиталась перед Вами с кем, как и о чем она вела переговоры.
показати весь коментар
02.04.2021 16:12 Відповісти
про предательство и наркомана вислюка мы и так знаем
показати весь коментар
02.04.2021 16:15 Відповісти
Если что - это одна из прямых ее обязанностей))) Ты же Зебизяна слуг выбирал вроде, а выходит на коленки раком тебя поставили
показати весь коментар
02.04.2021 16:24 Відповісти
Чем собственно они поставили меня раком? В любом случае не более чем Вас. Или Вы не в Украине живете? Хотя, честно говоря, не понимаю в данном контексте кто и кого и как ставил. Меня в свое время больше Петя напряг скачками бакса и цен. Сейчас не в пример поспокойнее. Не лучше чем при Пете к сожалению, но и не хуже. Ровно так же херово. Оно и понятно. Петю вряд ли кто в сим вопросе переплюнет наверное. Хотя... Погожу покуда загадывать.
показати весь коментар
02.04.2021 16:31 Відповісти
Петра Алексеевича еще вспоминать будем не раз и не два. Нынешнее недоразумение во главе страны вина таких вот виртуальных сральников. "Меня в свое время больше Петя напряг скачками бакса и цен." Этим все сказано. А то, что ПАП принял страну без денег от слова совсем? Чивокуня все вывез, вместе с азировым и арбузовым и прочими членами партии решал.
показати весь коментар
02.04.2021 16:37 Відповісти
Эх, таки не удержались, правда? Таки на личности перешли. А Алексеича бесспорно вспоминать "не злым, тихим" будем еще и не раз. В этом более чем уверен. Помянем не единожды. Все его "нищаки" вспоминать и икать будем. А на счет с чем он страну принял далеко ходить не нужно - достаточно на сайт минфина сходить и глянуть что ему овощ оставил. И сколько там от слова совсем было и сколько сейчас есть. Все же доступно. Ну и к тому же вот просто интересно, что такого Зе сделал, что при Пе мы уже не проходили. Я вот в том и обвиняю сейчас того же Зе, что осталось все как при Пе было. А он шел во власть, чтобы это якобы исправить. Но... Маем то шо маем.
показати весь коментар
02.04.2021 16:44 Відповісти
тупая Люся Абдристович, пеши исчо - таких тупых, как ты, ещё поискать
показати весь коментар
02.04.2021 16:56 Відповісти
Да как писал - так и собираюсь писать. Мне для этого Ваших указаний не нужно. И мнение мое вряд ли изменится, если я почитаю посты подобные тому что Вы написали. В отличие от Вас я не лозунгами живу и мыслю, а как то пытаюсь сопоставлять и анализировать.
показати весь коментар
02.04.2021 16:58 Відповісти
Про "доступне" ви розповідали щодо імунітету. Та й тут ви теж спеціаліст. Яка дурня - державні фінанси, монітарна політика, платіжний баланс... Це ж бо просто. Як два пальця об асфальт. Але скажіть таку річ, вам за янeковича добре жилося? Пенсія там, ціни в маназинах. Спокій... Чи не так?
показати весь коментар
02.04.2021 18:24 Відповісти
Недобре і при Овочі жилося. То як це виправдовує Порошенка чи того ж самого Зеленського? Чи Ви пропонуєте майже за те саме, за що народ проти Овоча пішов, вихваляти Порошенка чи Зеленського? Мені персоналії неважливі - мене цікавлять справи кожного. З них і висновки роблю.
показати весь коментар
02.04.2021 18:34 Відповісти
Только )(уйло способно все решить?
показати весь коментар
02.04.2021 19:20 Відповісти
Я пропоную вам подумати про те, що економіка і фінанси є доволі інерційними галузями. Підвалини того, що відбуваєитться сьогодні - закладаються за рік, а іноді і за кілька років. Дисбаланси в державних фінансах закладалися з 07-го по 13-й роки. А вдарили в 14. По-перше, через те,що вони вже склалися і були кричущими. По друге,через політичну дестабілізацію.
Порошенко не ангел. Але врегулювання валютного ринку, балансу держказначейства і боргових зобов'язань при ньому в Україні були визначені взірцевими. Через це, НБУ протягом п'яти років (15-20) вважали другим за ефективністю центральним банком в Європі після Дойчебанку.
показати весь коментар
02.04.2021 19:36 Відповісти
Прям кладезь мудрости сейчас прочитал.
показати весь коментар
02.04.2021 16:45 Відповісти
а вы, ЗЕлупенцы, заслуживаете большего? Ваш "лидер" - тупоылый куесос-клоун, тогда кто же вы, его быдло-электорат?
показати весь коментар
02.04.2021 16:51 Відповісти
Ну как бы подобного рода аргументы (если их вообще можно назвать аргументами) у нормальных людей складывают мнение, что в секте свидетелей досягненнь сивоелого рехворматора одни неадекваты. Вы же просто позорите своего обожаемого.
показати весь коментар
02.04.2021 16:56 Відповісти
не збираюся з дебілами розмовляти в іншому тоні., полудурок ЗЕлупенський . Вам, ******, говоили: "ДУМАЙТЕ"! Але вам, гниди, нічим думати, то якого лисого я буду з БИДЛОМ розмовляти іншим слогом?
показати весь коментар
02.04.2021 16:58 Відповісти
А я ось, дивлячись на таких навіжених, таки ще раз подумав та переконався що у 2019 році таки вірно віддав свій голос. Бо не доведи Господь вибрати того, за якого такі ось кадри. Так шо вірно я таки голосував. І якщо знову такий розклад буде, то знову так само проголосую. Так шо вірним шляхом йдете - продовжуйте і далі так.
показати весь коментар
02.04.2021 17:16 Відповісти
пеши исчо, пыпердок ЗЕлупенский, Люся Абдристович. Я быдлу типа тебя не подаю
показати весь коментар
02.04.2021 17:30 Відповісти
Не вижу смысла более. В виду низкой интеллектуальной способности оппонента воспринимать информацию.
показати весь коментар
02.04.2021 18:19 Відповісти
Люся, ещё раз для барана повторю: с быдлом нет смысла распинаться, Всё, ПНХ
показати весь коментар
02.04.2021 19:31 Відповісти
Якщо від ковіду помре хтось з ваших близьких чи знайомих, ви з гордістю можете сказати те саме. Що ви вірно віддали свій голос. І тоді йдіть і віддавайте його ще раз.
показати весь коментар
02.04.2021 19:38 Відповісти
пане Влад, не хвилюйтесь, на каазлабадi ковiд браво косить. Iхнiй вибiр то е файно рiхтiг...
показати весь коментар
03.04.2021 00:18 Відповісти
пригласите всех на учения!!
Борщь, вареники!!!! Пусть просто в гостях побудут - россияне никогда на силу не попрут!!!!
показати весь коментар
02.04.2021 15:47 Відповісти
Канала и Великобритания прекратили миссии по обучению солдат писали ранее.Так как Украина не обращалась о продлении миссии.У них план все сливают методично шаг за шагом,гробят армию оборонзаказы,экономику, всё.Кае думаете в случае агрессии со стороны Раши куда они будут бить первым делом? Конечно же по тренировочным базам и скоплениям войск военным частям.И наличие там иностранных инструкторов не желательно.Вот Таран и Нелох всё и делают для этого.Только жёсткая позиция Америки и Великобритании возможно помешают слить всё.
показати весь коментар
02.04.2021 16:47 Відповісти
Канада опечатка.
показати весь коментар
02.04.2021 16:48 Відповісти
"тримайтесь", ми стурбовані та занепокоєні?
показати весь коментар
02.04.2021 15:51 Відповісти
Таран стурбованиф?😲 Та в Тарана на думці одне, як б Степанова нвим пальто переплбнути.
показати весь коментар
02.04.2021 15:57 Відповісти
який сенс відповідати на безглузді пости?
показати весь коментар
02.04.2021 15:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481100, ми не знаємо про що казав міністр оборони Британії, але ми знаємо, що зеленське заспокійливо каже про "традиційну гру м'язами в час перемовин", хоча які зараз перемовини?
крім того, треба бути дурнем аби вважати, що британці, німці або американці мають помирати за українську незалежність.
показати весь коментар
02.04.2021 16:27 Відповісти
звісно не повинні, бо папірці, на кшталт, будапештського меморандуму, сраку нікому не колять...
показати весь коментар
02.04.2021 16:35 Відповісти
окупант, ПНХ
показати весь коментар
02.04.2021 16:43 Відповісти
біснуватий, ти вже настукав про образи? я у Чехію потрапив не з власної волі і у 1989-му. вгамуйся.
показати весь коментар
02.04.2021 16:46 Відповісти
ти не тільки ОКУПАНТ тупий, ти ще й наркоман. Ти забуло, як писало, що на кордоні з Австрією на танку боронив Європу від своїх однополчан? Тому біснуватим був твій батько, а ти - наркоман
показати весь коментар
02.04.2021 16:53 Відповісти
йолопе, про танк згадував чеський політичний біженець, що тікав до Австрії у 1968-му.
показати весь коментар
02.04.2021 16:55 Відповісти
якщо б ви його прочитали ви б побачили, що країни-підписанти не приймали на себе зобов'язання надавати один одному воєнну підтримку так само й воювати один за одного.
до речі, це було б незайвим зробити й виборцям зеленського, коли він впарював ідею про цей меморандум, як про якийсь дієвий механізм.
умовно кажучи його можна визначити як угоду про ненапад, а не про захист.
показати весь коментар
02.04.2021 16:46 Відповісти
тоді взагалі нема про що розмовляти...захід за сім років певно так і не накреслив орді межі її сфери впливу. або накреслив....у нас за спиною.
показати весь коментар
02.04.2021 16:52 Відповісти
ЗЕ макаки планируют просто валить из страны.
показати весь коментар
02.04.2021 15:52 Відповісти
У же и американцы поговорили с нашим Бараном и британцы, а зебилы все еще в импереях летают, пытаются путина зализать до дружбы...
показати весь коментар
02.04.2021 15:59 Відповісти
Вчора міністр оборони США Остін зателефонував міністру оборони України паркетному генералу Тарану у зв'язку зі зростанням прямої воєнної загрози для України з боку РФ і повідомив про готовність США підтримати Україну у випадку нападу на нашу державу.

Сьогодні з власної ініціативи подзвонив міністр оборони Великобританії Уоллес.

Увага! Міністри оборони США і Великобританії подзвонили міністру оборони України... Не навпаки!
А що головнокомандувач? А Клоун відосики записує.
показати весь коментар
02.04.2021 15:59 Відповісти
таран спілкувався...
😂
показати весь коментар
02.04.2021 16:54 Відповісти
ПВО нужно просить у всех!
показати весь коментар
02.04.2021 16:01 Відповісти
За два года все зарубежные партнеры убедились, что в стране не президент, а "пустышка".
показати весь коментар
02.04.2021 16:01 Відповісти
Не пустишка,а ворог.
показати весь коментар
02.04.2021 16:11 Відповісти
Свято наближується 😃 Совкі та відверті зрадники, голосивші за Землею, дочекалися, нарешті.
показати весь коментар
02.04.2021 16:12 Відповісти
зельоні зараз зайняті, вони вірас-тюка за мошонку в депутати тягнуть всією шоблою, а ще двері треба поміняти в ОПГ, шоб бубачко не расстраівалось.. моральні виродки, а не влада
показати весь коментар
02.04.2021 16:14 Відповісти
Зе забился и не слішно и не видно а кто в бой поведет если бой не начался а портки уже обгадил великий по каталогу Мендель печалка
показати весь коментар
02.04.2021 16:29 Відповісти
Париж і Берлін досі навіть не поінформували Зеленського про суть переговорів Меркель, Макрона й Пуйла про Україну. Це може бути наслідком вагнергейту та інформації від Мі6 про агентуру в найближчому оточенні Зеленського. З ним навіть не ризикують вести розмову про долю нашої ж країни, оскільки не переконані, що за годину все сказане не буде на моніторі в Путіна.
показати весь коментар
02.04.2021 16:32 Відповісти
 
 