Міністр оборони Великої Британії Уоллес ініціював переговори з Тараном через ескалацію на Донбасі, - посол Пристайко

Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, дуже стурбована ескалацією ситуації на сході України, сьогодні це буде предметом переговорів міністрів оборони і закордонних справ обох країн.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час панельної дискусії "Нове партнерство в часи пандемії", організованої Радою зовнішньої політики "Українська призма", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика Британія дуже стурбована тим, що відбувається (у зоні конфлікту на сході України. - ред.). Прямо зараз міністр оборони (України Андрій Таран - ред.) говоритиме із своїм колегою міністром оборони Великої Британії (Беном Воллесом - ред.) Це, до речі, ініціатива Великої Британії. Вчора переговорили командувачі Збройних сил, сьогодні буде говорити міністр закордонних справ. Я вчора мав цілу низку цілий день переговорів і консультацій", - сказав Пристайко.

Дипломат також зазначив, що українська сторона розуміє, наскільки Велика Британія, яка має власні незалежні джерела інформації, зокрема, легендарне МІ-6, обізнана із ситуацією на сході України. "Якщо вони настільки стурбовані, то, повірте, нам теж треба бути стурбованими навіть більше ніж те, що я спостерігаю зараз у засобах масової інформації в Україні", - вважає посол.

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Як повідомлялося, 1 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

26 березня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів в районі населеного пункту Шуми на Донеччині загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.