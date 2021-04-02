"Ніхто не хоче воювати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять стягування військ РФ на кордон з Україною, а також довибори в Раду на 87-му окрузі

Сьогодні, 2 квітня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять тему стягування військ РФ до кордону з Україною - чи чекати ще більшого загострення війни?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ефірі з'ясовуватимуть, чи зможе українська армія відповісти на провокації російсько-окупаційних військ, а також - що не так з виборами на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Крім того, в програмі обговорять питання нових санкцій.

Гостями студії стануть:

- Олексій Данілов, секретар РНБО України;

- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, член РНБО;

- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

- Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;

- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

- Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

- Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";

- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

- Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";

- Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";

- Тарас Батенко, співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє";

- Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;

- Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;

- Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;

- Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;

- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

- Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

Також читайте: "Усі твої хазяїни в Москві", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - власнику проросійського телеканалу "Наш" Мураєву. ВIДЕО