"Ніхто не хоче воювати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять стягування військ РФ на кордон з Україною, а також довибори в Раду на 87-му окрузі
Сьогодні, 2 квітня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять тему стягування військ РФ до кордону з Україною - чи чекати ще більшого загострення війни?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В ефірі з'ясовуватимуть, чи зможе українська армія відповісти на провокації російсько-окупаційних військ, а також - що не так з виборами на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.
Крім того, в програмі обговорять питання нових санкцій.
Гостями студії стануть:
- Олексій Данілов, секретар РНБО України;
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, член РНБО;
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;
- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";
- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
- Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
- Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";
- Тарас Батенко, співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє";
- Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;
- Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;
- Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;
- Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
- Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.
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https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA
https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA
Від шоу давно тхне нафталіном чи вже і формаліном..
Нормальним - таких аж трьох нарахувала, слово дадуть аж наприкінці, коли час буде закінчуватись.