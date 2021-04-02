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"Ніхто не хоче воювати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять стягування військ РФ на кордон з Україною, а також довибори в Раду на 87-му окрузі

Сьогодні, 2 квітня, в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять тему стягування військ РФ до кордону з Україною - чи чекати ще більшого загострення війни?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ефірі з'ясовуватимуть, чи зможе українська армія відповісти на провокації російсько-окупаційних військ, а також - що не так з виборами на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Крім того, в програмі обговорять питання нових санкцій.

Гостями студії стануть:

- Олексій Данілов, секретар РНБО України;
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, член РНБО;

- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України;
- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу", член комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних Сил України, народний депутат, "Європейська Солідарність";
- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
- Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя";
- Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода";
- Тарас Батенко, співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє";
- Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати, "Слуга Народу", виборчий округ №87;
- Руслан Кошулинський, кандидат у народні депутати, ВО "Свобода", виборчий округ №87;
- Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати, "За майбутнє", в.о. №87;
- Іван Маруняк, координатор спостереження ГМ "Опора" за виборами в Івано-Франківській області;
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
- Дмитро Дурнєв, військовий журналіст, автор статей.

Також читайте: "Усі твої хазяїни в Москві", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - власнику проросійського телеканалу "Наш" Мураєву. ВIДЕО

Автор: 

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+9
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 9753
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02.04.2021 15:56
+2
сколько будешь границу вглубь двигать и отступать?
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02.04.2021 16:07
+2
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 4036
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02.04.2021 16:13
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Правила форума Рада форумчан
кто то хочет!!!! И тот кто хочет имеет бабло на свои хотелки!!!!
Прямой эфир хорошо- работы не видно!!!! Тишина и спокойствие!!!!
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02.04.2021 15:53 Відповісти
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 9753
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02.04.2021 15:56 Відповісти
кроти нє любят воєвать - особєнно московскіє
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02.04.2021 16:01 Відповісти
Кремлядьские орки хотят найти свою погибель на украинской земле. Блефует окурок питерский, думает его боятся в НАТО и Україні)
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02.04.2021 16:01 Відповісти
Как это "никто не хочет воевать"? Только на этом форуме вон сколько желающих!
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02.04.2021 16:02 Відповісти
сколько будешь границу вглубь двигать и отступать?
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02.04.2021 16:07 Відповісти
Як слуга Коля Котлета Тищенко зривав підрахунок голосів у 87 окрузі на Івано-Франківщині див. відео:

https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA


https://www.youtube.com/watch?v=0TREMLbxUMk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%85%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E&fbclid=IwAR2TtRzMQ_MKH4NTEU9OofW0weUMP_l4uzb0u-QWA8PVsyNKDiDgjDBo_lA
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02.04.2021 16:09 Відповісти
****..ж, рассияне хотят, ибо умеют только это+бухать
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02.04.2021 16:12 Відповісти
"Никто не хочет воевать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят стягивание войск РФ на границу с Украиной, а также довыборы в Раду на 87-м округе - Цензор.НЕТ 4036
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02.04.2021 16:13 Відповісти
прямо в студії всіх московcьких агентів і пов'язати.
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02.04.2021 16:39 Відповісти
И сожрать ! Пардон, надкусить.
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02.04.2021 17:14 Відповісти
ці анали кагалу "уркаїна" рижої мразі потрібно закрити разом з "їхнім" так само, як мертвечуківські.
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02.04.2021 16:41 Відповісти
Жесть, а не шоу: из 18 персонажей, минимум 14 кацапские прихвостни либо слуги олигархов.
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02.04.2021 16:59 Відповісти
тому що анали - сепарські
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02.04.2021 18:59 Відповісти
Невже ще є такі,що дивляться цю хєрню з придуркуватим савіком?
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02.04.2021 17:10 Відповісти
Нема кого там слухати...
Від шоу давно тхне нафталіном чи вже і формаліном..
Нормальним - таких аж трьох нарахувала, слово дадуть аж наприкінці, коли час буде закінчуватись.
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02.04.2021 17:24 Відповісти
Це бидлошоу для лохів.
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02.04.2021 18:12 Відповісти
о.рекламка
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02.04.2021 18:04 Відповісти
Дивиться хто це шоу?
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02.04.2021 22:06 Відповісти
 
 