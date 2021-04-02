Експертиза голосів Байдена і Порошенка узгоджена Зеленським в інтересах Коломойського, - Іонова

ДБР продовжує розслідування за заявою нардепа Андрія Деркача, якого в США офіційно визнали агентом Кремля. Продовження розслідування так званих "плівок Деркача" було погоджено президентом Зеленським в інтересах олігарха Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Марія Іонова.

"10 лютого 2021 року, тобто через три місяці після виборів в США і через двадцять днів після інавгурації Байдена, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизу голосів п’ятого президента Порошенка і чинного президента США Байдена", – зазначила парламентарій.

За її словами, 3 березня в Міністерстві юстиції дали санкції на таку експертизу.

"Ми розуміємо, що навряд чи в мін’юсті могли це не узгоджувати з Зеленським. Більше того, слідчих цікавить експертиза розмови, де начебто Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації ПриватБанку. В такій експертизі чітко проглядається інтерес Коломойського, якому ця експертиза потрібна саме для лондонського суду, де він оскаржує націоналізацію ПриватБанку. Нагадаю і про супутню справу Суркіса, який вимагав повернути 350 млн дол., які він незаконно вивів з ПриватБанку, коли вже знав про його націоналізацію", - додала Іонова.

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Вона зазначила, що ДБР давно в ручному управлінні Офісу Президента.

Як зазначив адвокат Ігор Головань, слідчий ДБР Дощенко, який був причетний до штурму Музею Гончара, продовжує активно співпрацювати з Деркачем, незважаючи на санкції уряду США, накладені на проросійського політика.

"Є всі ознаки координації відкритого російського агента і слідчих Державного бюро розслідувань, які скоординовано співпрацюють і намагаються зруйнувати партнерські і союзницькі відносини між США і Україною", - переконаний Головань.

"Ми бачимо, що жодна санкція всередині нашої країни проти Коломойського не застосована. Скільки було засідань РНБО, як уже була проголошена боротьба з олігархами, але чомусь це не стосується саме Коломойського. Так само Деркач під санкціями, а у нас ці кримінальні справи не відкриті. Ми бачимо, що Зеленський продовжує вибирати інтереси Коломойського, а не держави Україна", - підсумувала Іонова.

Нагадаємо, раніше джерело Цензор.НЕТ повідомив, що ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в державній зраді.