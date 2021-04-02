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Експертиза голосів Байдена і Порошенка узгоджена Зеленським в інтересах Коломойського, - Іонова

Експертиза голосів Байдена і Порошенка узгоджена Зеленським в інтересах Коломойського, - Іонова

ДБР продовжує розслідування за заявою нардепа Андрія Деркача, якого в США офіційно визнали агентом Кремля. Продовження розслідування так званих "плівок Деркача" було погоджено президентом Зеленським в інтересах олігарха Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Марія Іонова.

"10 лютого 2021 року, тобто через три місяці після виборів в США і через двадцять днів після інавгурації Байдена, ДБР звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з вимогою провести експертизу голосів п’ятого президента Порошенка і чинного президента США Байдена", – зазначила парламентарій.

За її словами, 3 березня в Міністерстві юстиції дали санкції на таку експертизу.

"Ми розуміємо, що навряд чи в мін’юсті могли це не узгоджувати з Зеленським. Більше того, слідчих цікавить експертиза розмови, де начебто Байден вимагав нібито від Порошенка націоналізації ПриватБанку. В такій експертизі чітко проглядається інтерес Коломойського, якому ця експертиза потрібна саме для лондонського суду, де він оскаржує націоналізацію ПриватБанку. Нагадаю і про супутню справу Суркіса, який вимагав повернути 350 млн дол., які він незаконно вивів з ПриватБанку, коли вже знав про його націоналізацію", - додала Іонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді. ДОКУМЕНТ

Вона зазначила, що ДБР давно в ручному управлінні Офісу Президента.

Як зазначив адвокат Ігор Головань, слідчий ДБР Дощенко, який був причетний до штурму Музею Гончара, продовжує активно співпрацювати з Деркачем, незважаючи на санкції уряду США, накладені на проросійського політика.

"Є всі ознаки координації відкритого російського агента і слідчих Державного бюро розслідувань, які скоординовано співпрацюють і намагаються зруйнувати партнерські і союзницькі відносини між США і Україною", - переконаний Головань.

"Ми бачимо, що жодна санкція всередині нашої країни проти Коломойського не застосована. Скільки було засідань РНБО, як уже була проголошена боротьба з олігархами, але чомусь це не стосується саме Коломойського. Так само Деркач під санкціями, а у нас ці кримінальні справи не відкриті. Ми бачимо, що Зеленський продовжує вибирати інтереси Коломойського, а не держави Україна", - підсумувала Іонова.

Нагадаємо, раніше джерело Цензор.НЕТ повідомив, що ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в державній зраді.

Автор: 

Байден Джо (2888) Деркач Андрій (152) Порошенко Петро (15180) Іонова Марія (30) ДБР (3509) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+41
Гетьману нечего бояться, зато есть чего бояться Украине от неразумнвх действий и бездействий зелено-сопливого мальчиша.
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02.04.2021 16:07
+29
он боится, что зeбiлам гавна похавать не хватит, надо докупать за границей, зeбiлы ж шоколад не едят, тока гавно
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02.04.2021 16:07
+25
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова - Цензор.НЕТ 5689
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02.04.2021 16:10
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Тобі в очі сцуть! Ти здивуєшся якщо адекватні тобі скажуть, що то божа роса.
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02.04.2021 16:25 Відповісти
так тебе же на голову срут, ты очень удивишься если узнаешь что это не манна небесная
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02.04.2021 16:38 Відповісти
Я до вашої секти не належу.
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02.04.2021 16:48 Відповісти
А вот еще один розумовоотсталый из стада зебаранов ...*толык*
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02.04.2021 17:24 Відповісти
а вот вам ***** номерной гарик, который даже не инженер и состоящий в ботоферме под номером https://censor.net/ru/user/483733
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02.04.2021 17:35 Відповісти
Дальше слов "Европейской Солидарности" можно не читать. Тупо ссутся справедливых тюремных сроков для себя, соевые крысы
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02.04.2021 16:58 Відповісти
расследуйте скорей, надо спешить, выездные суды уже на границе, как раз время)) деркач аж пенится и требует правосудия а ********** агенту кремля аж подмахивает, ато беня наругает))
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02.04.2021 16:18 Відповісти
От цікаво, чому досі Байден не подзвонив? Та тому що ти ідіот, зєля!
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02.04.2021 16:18 Відповісти
ГБР - "Ми з України, нам треба ваш голос для експертизи"
Байден - "Vova ***** la la la la la la"
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02.04.2021 16:18 Відповісти
Мабуть Іван Гонта був правий, інакше цю пошесть, ми ніколи не здолаємо.
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02.04.2021 16:20 Відповісти
Тут цікаво інше: для експертизи потрібен оригінал запису. А він - має зберігатися в архіві на Банковій. Якщо експертиза покаже співпадіння кусків записів (у повне співпадінння я не вірю) і неспівпадаючих кусків, які були зкомпільовані, то одразу постають запитання штибу "а як копія запису потрапила до провокаторів"? Хто злив? Хто крот на Банковій?
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02.04.2021 16:23 Відповісти
зескот такой "чепухой" заморачиваться не будет
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02.04.2021 16:25 Відповісти
Так це ж добре,от проведуть експертизу,і доведуть шо ці плівки підробка,чи в когось є сумніви в цьому?
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02.04.2021 16:23 Відповісти
с нашей экспертизой то? Да, батенька, вы даже не оптимист, вы идеалист!
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02.04.2021 16:26 Відповісти
У дебілів експертизи у справі Антоненко теж не викликають сумнівів.
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02.04.2021 16:31 Відповісти
меняй хвамилию на Иванопуло, впрочем оно такое и есть...
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02.04.2021 17:27 Відповісти
янелоху не ймется, решил с дедушкой Байденом в прятки поиграть
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02.04.2021 16:29 Відповісти
По моему нас хотят поссорить с США и сдать России, но так чтобы мы и не заметили.
А если и заметим то уже будет поздно.
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02.04.2021 16:30 Відповісти
на трапе самолета
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02.04.2021 16:43 Відповісти
Байден тріпесчі, велікій лідьер саврьеменнасті, он же ні лох,он же вьелікай піаніст бьегающій по фонтанчікам, ясновідящій мір в глазах ввх і прочьее, прочьее, прочьее, валодя зільенскай ІДЬОТ ! Фініта ля комедія, Байден. Догрався, а попереджали, чому до цих пір Україна не в НАТІ. Тим більше що у валоді свій прокурор-генеральний.
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02.04.2021 16:30 Відповісти
Похоже Украину хотят сознательно поссорить с США и сдать России, но так что бы мы и не заметили.
А когда заметим то будем уже в Раше.
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02.04.2021 16:34 Відповісти
только первая часть перечисленного, скорее цель создать независимый буфер, брать на баланс это государственное образование никому не охота

поэтому планомерно проводится доведение ситуации до такой, в которой украина остопаскудеет вообще всем соседям что бы никто уже не захотел приближать к себе ее
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Задоволені,зе-дебіли? Проголосували папріколу? Далі буде ще цікавіше...
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02.04.2021 16:38 Відповісти
ніби ти інакше голосував...
Не писти! Ти такий самий зедебіл. Нехай піковий.
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02.04.2021 17:29 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." Це була цитата,якщо що...
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04.04.2021 14:11 Відповісти
І не лише за Приват, це контрвідповідь Зе на майбутній фільм по вагнерівцям. Упереджувальний хід "конем", щоби фільм не побачив світу. Воїстину, коли Господь хоче покарати, то відбирає розум.
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02.04.2021 16:45 Відповісти
Не уверен, что Ионова говорит правду, надо провкрять, в противном случае, придется признать, шо Блазннь продолжает быть на расияжке, и к сожалению, его придется выносить.
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Бутусов, сколько стоишь?
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02.04.2021 16:53 Відповісти
Он дорогого стоит, а ты ,рашкотварь,- пятак в базарный день!
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02.04.2021 17:30 Відповісти
Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского, - Ионова.
Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализацию ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка.


Какое-то странное заявление, исходя из того, что запись - липа. Ну понятно если бы настаивали на проведении экспертизы у независимых экспертов, скажем в Европе. Хоп, заключение, разговор смонтирован. Обосрались ЗЕбилы, Беня в лондонском суде, сывочолому + в карму и ... как бонус - Деркач присел на энный срок. А так - мегастранно. Уверен, американские спецслужбы разложили уже эти записи на атомы и... пока запустили шептуна
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02.04.2021 17:10 Відповісти
Клоун - ЗРАДНИК! Які ще докази потрібні? Кого ще треба переконувати після вагнерівців, руйнування власної армії та експертизи голосу Байдена?
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02.04.2021 17:11 Відповісти
ЗЕлупэнфюрер хочет сесть вместе с кодломойским?
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02.04.2021 17:19 Відповісти
Больные.
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02.04.2021 17:22 Відповісти
кажуть, що Байден бубочці щойно позвонив, нарешті. Про що говорили... поки що невідомо. Може і пісти давав
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02.04.2021 17:27 Відповісти
пора США вводить персональные санкции лично нашему придурку....
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02.04.2021 17:32 Відповісти
События учюскоряются .зебил нажил врага в лице США
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02.04.2021 17:36 Відповісти
Почему Ионова так боится экспертизы?
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02.04.2021 17:39 Відповісти
так зрозуміло чому ...
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02.04.2021 21:55 Відповісти
Скоморох совсем кукукнулся , лишь бы защитить своего пахана Беню...видно захотел с ним в американской тюрьме сидеть рядышком у параши....чтобы обслуживать ....у этого клоуна полностью отсутстсвует чувство самосохранения...можно только себе представить насколько успешно они оба "похозайничали" в собственный кармашек в трусиках...ковидных денег...
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02.04.2021 17:40 Відповісти
Все,що він робить в інтересах К.
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02.04.2021 17:42 Відповісти
Минуточку!
А если Байден требовал от Порошенко прекратить безобразие, вытворяемое с Приватом Коломойским - то в чём криминал?
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02.04.2021 18:07 Відповісти
Беня фінансував клоуна розкручував на теле каналі і дуже боїтся американської в'язниці ,а ось в Україні на цього чорта який пограбувчав країну і продовжує це робити далі, жодної справи не порушили ,ну на брехні далеко не заїдеш навіть маючи своїх правоохоронців і суддів.
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02.04.2021 18:42 Відповісти
Неужели Зеленский решился попытаться измазать гавнищем самого Байдена?
Вот только результат может получиться, мягко говоря, не ахти - ну наберёт Зеленский полный рот гавнища, ну попытается плюнуть в сторону Байдена. Маловероятно, что доплюнет. Гораздо вероятнее, что нафаршированную гавнищем мумию Зеленского найдут в какой-нибудь вонючей Конче, но далеко не Заспе.
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02.04.2021 22:08 Відповісти
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