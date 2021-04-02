З 5 квітня Київщина посилює карантин. Місцеві комісії зможуть призупиняти роботу дитсадків і початкових шкіл, - голова ОДА Володін

У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу на території Київської області з 5 по 9 квітня будуть діяти додаткові протиепідемічні заходи.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оскільки ситуація з захворюваністю COVID-19 у всіх районах і громадах Київської області складається по-різному, сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС прийняли такі рішення:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00 та із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

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"Ще раз підкреслюю, кожна громада повинна окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - додав Володін.