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З 5 квітня Київщина посилює карантин. Місцеві комісії зможуть призупиняти роботу дитсадків і початкових шкіл, - голова ОДА Володін
У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу на території Київської області з 5 по 9 квітня будуть діяти додаткові протиепідемічні заходи.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, оскільки ситуація з захворюваністю COVID-19 у всіх районах і громадах Київської області складається по-різному, сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли такі рішення:
- рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00 та із 16:00 до 20:00;
- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
- проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
- рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.
"Ще раз підкреслюю, кожна громада повинна окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території", - додав Володін.
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Тобто рятуйтеся самі хто як може. А влада ні за що не відповідає