Кравчук хоче, щоб у ТКГ був радник по зв'язках із представниками ОРДЛО, - Арестович

Новий радник міг би опрацьовувати пропозиції жителів окупованого Донбасу про проведення місцевих виборів і особливий статус окупованих територій.

Про це в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінські угоди передбачають консультації з питань самоврядування та проведення місцевих виборів із представниками тимчасово окупованих ОРДЛО.

"Оскільки ці питання надзвичайно чутливі і є необхідність враховувати безліч нюансів політичного врегулювання, Леонід Макарович запропонував позицію спеціального радника, щоб було легше орієнтуватися в тій масі пропозицій, планів, дорожніх карт і кластерів урегулювання, які надходять як від українських громадських експертів у ТКГ, так і з боку ОРДЛО", - пояснив Арестович.

За його словами, "такий радник міг би за необхідності опитувати експертів з обох сторін, опрацьовувати пропозиції в частині політичного врегулювання, розводити їх "за таблицями" і надавати для вивчення очільнику української делегації в ТКГ".

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