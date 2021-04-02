Кравчук хоче, щоб у ТКГ був радник по зв'язках із представниками ОРДЛО, - Арестович
Новий радник міг би опрацьовувати пропозиції жителів окупованого Донбасу про проведення місцевих виборів і особливий статус окупованих територій.
Про це в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Мінські угоди передбачають консультації з питань самоврядування та проведення місцевих виборів із представниками тимчасово окупованих ОРДЛО.
"Оскільки ці питання надзвичайно чутливі і є необхідність враховувати безліч нюансів політичного врегулювання, Леонід Макарович запропонував позицію спеціального радника, щоб було легше орієнтуватися в тій масі пропозицій, планів, дорожніх карт і кластерів урегулювання, які надходять як від українських громадських експертів у ТКГ, так і з боку ОРДЛО", - пояснив Арестович.
За його словами, "такий радник міг би за необхідності опитувати експертів з обох сторін, опрацьовувати пропозиції в частині політичного врегулювання, розводити їх "за таблицями" і надавати для вивчення очільнику української делегації в ТКГ".
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Буба з фуйлом вже поРешалі?
Пусть сначала объяснят, чем они такие особенные. Этот Донбасс, ****, вообще заповедник идиотов. Даже на фоне всей остальной Украины.
І про репарації від кацапів ні слова. Все за рахунок "мудрого" наріду та інвесторів. Цікаво, хто буде інвестувати в це орло, окрім кацапів, ну і ще якогось мутняка?
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11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;право на языковое самоопределение;участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
Главное что есть такой официальный документ подписанный украинской стороной и другими участниками.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
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Люся перевзулася із червоних революційниз мародерських черевичків, у мужні військові Талани ,зробивши 100500 бойових вихідів.А взагалі,"я вам просто брехав !"Що тоді,що зараз.
зе-лупа близька до "міру", якого воно так прагнуло... 73% - я вас вітаю...
Если Кравчук говорил,(я не защитник его) тогда и разговор другой.
Питання - СТАРЕ П*ДЛО, КОЛИ ТИ ВЖЕ ЗДОХНЕШ ?
Перший ..резидент комуняка незалежної України продажний Кравчук раніше відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що ці символи повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити а потім і знищити сам Закон казав Юда -Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Ну а тепер він в ТГК злочинно злигався с кривавими нелюдями вбивцями терористами з ордло щоб з ними капітуляцією знищити державність України.