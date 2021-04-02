"Світова спільнота має твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", - Таран обговорив з міністром оборони Великої Британії ескалацію на Донбасі

2 квітня з ініціативи британської сторони відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міністр оборони України поінформував співрозмовника про розвиток безпекової ситуації на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та навколо кордонів нашої держави. Він акцентував увагу Бена Воллеса на конкретних фактах нарощення Російською Федерацією додаткових військових підрозділів з різних регіонів Росії поблизу українських кордонів.

"Ми говоримо про зростаючу агресивну поведінку Росії та, можливо, неминучу ескалацію. Високо цінуючи рішучу підтримку України з боку Великої Британії, ми просимо вас подвоїти пильність і всебічне стримування. Світове співтовариство повинно твердо утримати Росію в зоні міжнародного права", — заявив Таран.

У свою чергу, Бен Воллес підтвердив підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та запевнив, що Велика Британія продовжить участь у підготовці українських військовослужбовців та розвитку спроможностей ЗСУ.

Також співрозмовники обговорили подальші кроки з посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

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