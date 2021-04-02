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Рабінович, Козак і ще 5 нардепів за березень жодного разу не проголосували в Раді, - КВУ

Рабінович, Козак і ще 5 нардепів за березень жодного разу не проголосували в Раді, - КВУ

Депутати ОПЗЖ Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод (ОПЗЖ), а також Степан Івахів із "За майбутнє" і позафракційний Олесь Довгий жодного разу в березні не натиснули під час засідання Верховної Ради на кнопки "за", "проти" або "утримався".

Про це повідомляє Комітет виборців України, інформує Цензор.НЕТ.

"Також майже не голосували Антон Яценко і Вадим Столар, які натиснули кнопку для голосування тільки 1 раз за місяць. Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін взяли участь в 0,84% голосуваннях, Ренат Кузьмін - в 1,01%, Олександр Пузанов - 1, 52%, Юрій Бойко - 1,86%, Олександр Дубінський - 2,36%", - сказано в повідомленні.

Йдеться як про депутатів, які були відсутні на засіданнях Ради, так і про тих, хто в Раді був, але не голосував.

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Участь у всіх березневих засіданнях парламенту взяв тільки один народний обранець - "слуга народу" Максим Павлюк.

"Найактивніше протягом місяця голосували депутати "Слуги народу" і "Європейської Солідарності". У середньому один депутат СН взяв участь у 81% голосувань Ради, ЄС - в 80% голосувань. Низький результат у депутатів "Голосу" - 76% і ВО "Батьківщина" - 74%. Зате майже не голосували в Раді депутати "Опозиційної платформи - За життя", які натискали кнопку тільки в 34% голосувань", - додали в КВУ.

Всього за березень відбулося 13 пленарних засідань ВР. На них було проведено 592 голосування.

Автор: 

ВР (14997) депутат (1779) КВУ (135) Ларін Сергій (7) Рабінович Вадим (198) Козак (161) Солод Юрій (13) Кальцев Володимир (5)


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значит вон с работы.
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02.04.2021 17:19 Відповісти
И славно.. пускай туда вообще не приходят
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02.04.2021 17:22 Відповісти
Уволить нахер без выходного пособия! ( Сраной метлой)!
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02.04.2021 17:25 Відповісти
Мы денежки считали.. Наши пальчики устали.
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02.04.2021 17:37 Відповісти
Помните знаменитую фразу Озерова: да, такой хоккей нам не нужен...
Так вот, а нужны ли нам такие "депутаты дармоеды из 5 колоны" ???
В их любимой столице в госдуре хрен бы они так быковали, а тут можно?
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02.04.2021 18:27 Відповісти
Ну и на хрен они нужны такие депутаты, гнать их надо сраной метой, чтоб и духу ихнего там не было.
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02.04.2021 18:53 Відповісти
Хрен на депутатские обязанности положили? Или сцут?
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03.04.2021 11:30 Відповісти
 
 