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Новини
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Ми не програємо інформаційну війну, але за ці роки так і не змогли вибудувати систему міцного захисту, - "слуга народу" Потураєв

Ми не програємо інформаційну війну, але за ці роки так і не змогли вибудувати систему міцного захисту, -

Україна не може, в тому числі і технічно, оперативно доносити сигнал як Громадського мовника, так і приватних мовників, які свого часу працювали на територіях, які зараз окуповані РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час слухань у комітеті.

"Я не можу сказати, що ми програємо інформаційну війну за наші власні території, але ми за ці роки так і не змогли вибудувати систему міцного захисту. Наші громадяни, на превеликий жаль, там отримують інформацію не з українських медіа, не з українських джерел, в тому числі через те, що ці джерела, українські медіа там просто найчастіше технічно не доступні. Немає розповсюдження телебачення, радіомовлення. Дуже небезпечна ситуація з друкованими медіа через об’єктивні складнощі, частина з яких виникла внаслідок реформування цієї галузі, вони потерпають від матеріальних ускладнень і не можуть доходити до громадян", - зазначив нардеп.

Потураєв додав, що, на жаль, Україна не може, в тому числі й технічно, оперативно доносити сигнал як Суспільного мовника, так і приватних мовників, які свого часу працювали на територіях, що зараз окуповані РФ. Проблеми є із забезпеченням прифронтових і прикордонних територій якісним швидкісним інтернетом. 

"Ми розуміємо, що на цих територіях кабельним операторам важко працювати, фактично це може стати бізнесом. Тому треба теж думати над вирішенням цих питань, бо це якраз і є обов’язок держави – допомагати ці проблеми вирішувати", - зауважив голова Гуманітарного комітету.

Читайте також: Українського мовлення немає на 30-40% прикордонних територій, - Резніков

Автор: 

інформаційна війна (360) інформація (294) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+7
Цензор! Зачем читателям цитаты дураков?
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02.04.2021 17:53
+5
Ви не не могли - ви навіть і не пробували тільки тому що служите ви не Україні а ***** і цілі ваші співпадають з його цілями на превеликий жаль!!!
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02.04.2021 17:54
+4
Хомчак, кинувший свои войска под Иловайском - ныне Главнокомандующий: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html
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02.04.2021 17:55
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Цензор! Зачем читателям цитаты дураков?
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02.04.2021 17:53 Відповісти
Для колекціі !!!)))
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02.04.2021 18:02 Відповісти
Браво!
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02.04.2021 18:07 Відповісти
Ви не не могли - ви навіть і не пробували тільки тому що служите ви не Україні а ***** і цілі ваші співпадають з його цілями на превеликий жаль!!!
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02.04.2021 17:54 Відповісти
Хомчак, кинувший свои войска под Иловайском - ныне Главнокомандующий: https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513789.html
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02.04.2021 17:55 Відповісти
уже проиграли, когда выбрали таких, как ты
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02.04.2021 17:56 Відповісти
Спортивна хода по граблях,це національний від спорта України !!!)))
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02.04.2021 17:59 Відповісти
не умеете вы просто путинёнышей выравнивать..
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02.04.2021 17:56 Відповісти
Ми не програли війни,тому що ми і не воювали !! У України всеосяжне перемир"я !!!)))
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02.04.2021 17:56 Відповісти
вона вже програна, насамперед 95му кварталу і іже з ними
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02.04.2021 17:58 Відповісти
Благодаря информационной войне олигархов со страной вы и пришли к власти. На брехне и фейках.
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02.04.2021 18:02 Відповісти
Чудак-человек! Как стадо потенциальных предателей может хоть что-то выстроить?
Вот выстроить схему откатов, виллу, пиар-акцию подонку и коррупционеру - это всё, на что способны слуги из огорода....
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02.04.2021 18:04 Відповісти
Сколько не ври по ящику, а люди ходят в магазин, платят коммуналку, видят свою зарплату / пенсию. Информационную войну надо выигрывать качеством жизни, а не телеканалами которые никто не смотрит. И похоже власть ее проиграла, так как никто не хочет сюда возвращаться, а многие из живущих в Украине хотят свалить, иногда вместе с территорией.
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02.04.2021 18:06 Відповісти
Лугандон вже сваліл.
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02.04.2021 18:15 Відповісти
Мы не проиграем информационную войну если постоянно будем твердить и повторять - кацапия наш враг, всегда и на все времена.
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02.04.2021 18:13 Відповісти
Правила Игры должны быть Одинаковыми для Всех , равноправие в отношениях между человеком и властью , а власть еще и как помощник для человека , а не как препятствие и выгода своего обогащения - Тогда не надо и выстраивать защиту и что то Проигрывать.
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02.04.2021 18:16 Відповісти
А Мураєва посадити слабо?
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02.04.2021 18:52 Відповісти
Его достаточно периодически сильно киздить
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04.04.2021 18:58 Відповісти
"...ми не програЄмо інфовійну"
уроди, ви на неї й не з'явилися - ми тут за вас відбиваємось!..
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02.04.2021 19:02 Відповісти
"мы проиграем информационную войну за наши собственные территории, но мы за эти годы так и не смогли выстроить систему крепкой защиты." Источник: https://censor.net/ru/n3257343

А те, що ваш хазяїн Бєня через всі свої ЗМІ, ЗМІ Фірташа та інших "поважних бізнесменів" топив Пороха відразу після прикриття його "кормушки" з бюджету України через Приват то що? Патріотичний порив? Протистояння інформ-агресії московії? "Горіла хата, палала", "********* паличкі у ментів і бавовняні костюми у майданівців", "Термос", "Синьйор-голодомор", "Актриса німецьких порнофільмів" - це найвища протидія московитам! Ну а про вбитого та з'їденого брата - то ваще шедевр!
Повії мнять себе незайманими і хтять, щоб у це повірили? От же ж трускавецькі дибілєти!
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02.04.2021 19:05 Відповісти
найдите дурку куда быстренько отправить этого божего человека
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02.04.2021 21:10 Відповісти
це той утирок що дівчат девіантної поведінки у Раду замовляв? Придурок, вже програли, а не "не програємо"!
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03.04.2021 08:22 Відповісти
Де ж він був всі всі останні роки? Чому нічого не робив? До кого він звертається, щоб створит "бізнес"?
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03.04.2021 08:43 Відповісти
 
 