Ми не програємо інформаційну війну, але за ці роки так і не змогли вибудувати систему міцного захисту, - "слуга народу" Потураєв
Україна не може, в тому числі і технічно, оперативно доносити сигнал як Громадського мовника, так і приватних мовників, які свого часу працювали на територіях, які зараз окуповані РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час слухань у комітеті.
"Я не можу сказати, що ми програємо інформаційну війну за наші власні території, але ми за ці роки так і не змогли вибудувати систему міцного захисту. Наші громадяни, на превеликий жаль, там отримують інформацію не з українських медіа, не з українських джерел, в тому числі через те, що ці джерела, українські медіа там просто найчастіше технічно не доступні. Немає розповсюдження телебачення, радіомовлення. Дуже небезпечна ситуація з друкованими медіа через об’єктивні складнощі, частина з яких виникла внаслідок реформування цієї галузі, вони потерпають від матеріальних ускладнень і не можуть доходити до громадян", - зазначив нардеп.
Потураєв додав, що, на жаль, Україна не може, в тому числі й технічно, оперативно доносити сигнал як Суспільного мовника, так і приватних мовників, які свого часу працювали на територіях, що зараз окуповані РФ. Проблеми є із забезпеченням прифронтових і прикордонних територій якісним швидкісним інтернетом.
"Ми розуміємо, що на цих територіях кабельним операторам важко працювати, фактично це може стати бізнесом. Тому треба теж думати над вирішенням цих питань, бо це якраз і є обов’язок держави – допомагати ці проблеми вирішувати", - зауважив голова Гуманітарного комітету.
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Вот выстроить схему откатов, виллу, пиар-акцию подонку и коррупционеру - это всё, на что способны слуги из огорода....
уроди, ви на неї й не з'явилися - ми тут за вас відбиваємось!..
А те, що ваш хазяїн Бєня через всі свої ЗМІ, ЗМІ Фірташа та інших "поважних бізнесменів" топив Пороха відразу після прикриття його "кормушки" з бюджету України через Приват то що? Патріотичний порив? Протистояння інформ-агресії московії? "Горіла хата, палала", "********* паличкі у ментів і бавовняні костюми у майданівців", "Термос", "Синьйор-голодомор", "Актриса німецьких порнофільмів" - це найвища протидія московитам! Ну а про вбитого та з'їденого брата - то ваще шедевр!
Повії мнять себе незайманими і хтять, щоб у це повірили? От же ж трускавецькі дибілєти!