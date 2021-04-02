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Новини Агресія Росії проти України
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Україна планує приєднатися до місії НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" у Середземному морі, - Генштаб ЗСУ

Україна планує приєднатися до місії НАТО в Іраку та операції

Україна планує збільшення своєї участі в операціях і місіях НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

На сьогодні, Збройні Сили України беруть участь в операції НАТО у Косово та тренувально-дорадчій місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

"У наших планах – збільшення національного внеску в операції та місії НАТО. Вже у цьому році планується залучити перші активи до Місії НАТО в Іраку та операції НАТО "Морській охоронець" у Середземному морі, а у подальшому – нарощувати наші внески", - розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.

Читайте також: Співпраця ЗСУ з НАТО продовжує зміцнюватися, - Генштаб

Важливим етапом стало отримання Україною в червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, що відкрило шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва.

"Держава зі статусом партнера НАТО з розширеними можливостями може бути попередньо визнана потенційним учасником майбутніх операцій Альянсу, що надає її представникам доступ до механізму кризових консультацій, оперативного планування та обміну інформацією, а також може мати представництво у штабах НАТО та операційних штабах на посадах, які закриті для інших країн-партнерів", - пояснив Павелко.

Також цей статус розширює перелік заходів підготовки персоналу та підрозділів, дозволяє участь у навчаннях за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, надає допуск до навчань з кібербезпеки.

Автор: 

армія (3772) Генштаб ЗС (6639) НАТО (6463) оборона (4796) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+8
В спам руснява наволоч!
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02.04.2021 18:23
+8
ахахаха.... ваш недофюрер робить з кацапів гарматне мясо здхаєте як собаки за його маєтки
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02.04.2021 18:30
+6
до лікаря потрібно тобі та ще 83% жителів Лаптєландії
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02.04.2021 18:36
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Так Ирак оккупированная армией США страна где американцы убили десятки тысяч мирного населения.. Украина что будет помогать в этом? Тоже станет страной оккупантом?
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02.04.2021 18:19 Відповісти
В спам руснява наволоч!
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02.04.2021 18:23 Відповісти
На обезьяна! Читай на украинском языке в украинской википедии информацию про потери мирного иракского населения в результате оккупации США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%CC%81%20%D0%B2%20%D0%86%D1%80%D0%B0%CC%81%D0%BA%D1%83%20%E2%80%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82,%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0.&text=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1,%C2%BB%20%E2%80%94%20%C2%AB%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%8E%C2%BB. https://uk.wikipedia.org/wiki/Війна_в_Іраку#:~:text=Війна́%20в%20Іра́ку%20-%20військовий%20конфлікт,метою%20повалення%20режиму%20Саддама%20Хусейна.&text=Офіційний%20Багдад%20назвав%20війну%20«Харб,»%20-%20«вирішальною%20війною».
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02.04.2021 18:26 Відповісти
ну ти і дибіл... смерті там , де ваш Недофюрер влазить
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02.04.2021 18:29 Відповісти
гівно кацапське - ви там вбивали ... покарання вам скоро настане...
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02.04.2021 18:26 Відповісти
Тебе надо срочно обратиться к врачу если ты видел войска той же России в Ираке.
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02.04.2021 18:29 Відповісти
до лікаря потрібно тобі та ще 83% жителів Лаптєландії
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02.04.2021 18:36 Відповісти
Маю надію що це піде на користь партнерству..
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02.04.2021 18:25 Відповісти
Заявление что украинцы хотят стать пушечным мясом при США?
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02.04.2021 18:28 Відповісти
ахахаха.... ваш недофюрер робить з кацапів гарматне мясо здхаєте як собаки за його маєтки
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02.04.2021 18:30 Відповісти
Іван, це ти своїм громадянам пиши - може й повірять )))... і не українці - а малороси і хохли без роду і племені...
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02.04.2021 18:55 Відповісти
Ладно в Ираке. Какой корабль от Украины будет участвовать в операции "Морской охранник"?
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02.04.2021 18:30 Відповісти
"Гетьман Сагайдачний". Він це неодноразово робив
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02.04.2021 18:37 Відповісти
"Сагайдачный" в ремонте как минимум до следующего года.
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02.04.2021 19:02 Відповісти
это флагман нашего флота. Чем свою акваторию контролировать будем?
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02.04.2021 19:11 Відповісти
Москітним флотом і нептунами
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02.04.2021 19:58 Відповісти
Москитный флот который только строится? "Нептун"? Это опытные образцы которые передали в ВСУ в марте?
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02.04.2021 20:18 Відповісти
Гадаєте, один флагман на весь флот - здатен закрити всю акваторію??
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02.04.2021 21:11 Відповісти
что-то лучше чем совсем ничего.
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03.04.2021 03:19 Відповісти
Заправщики до краёв наполненные кацапским топливом никто не отменял.
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02.04.2021 19:06 Відповісти
Україна планує приєднатися до місії НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" у Середземному морі, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 745
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02.04.2021 19:23 Відповісти
Охранник это хорошо, это очередной успех Зе-команды.
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02.04.2021 18:57 Відповісти
Всё правильно, логично и практично. Если среди цивильных имеют место быть заробітчани, то почему бы им не быть среди военных? Вряд ли в НАТОвские операции придётся кого-то загонять силком, скорее всего в желающих недостатка не будет. Пусть и служивый люд чутка бакинских лавандосов наколошматит.
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02.04.2021 20:12 Відповісти
главное,постоят плечом к плечу с союзниками,освоятся с натовскими обычаями,заведут горизонтальные связи.
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02.04.2021 20:28 Відповісти
Вербонут кого-то (естественно, из наших), будут не "горизонтальные связи", а просто - "состоять на связи", а уже на них заведут агентурные дела - а куда ж деваться от старых добрых НАТОвских обычаев?
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02.04.2021 20:44 Відповісти
это плохо?
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02.04.2021 21:01 Відповісти
В Украине сложилась своя добрая традиция - продавать вышеупомянутую Украину оптом и в розницу налево и направо. А военные не люди? Если "из двух зол выбирать меньшее"©️, то чем продавать Злобному Карлику, пусть лучше продают в НАТО.
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02.04.2021 21:36 Відповісти
Лучше уж пусть НАТО учавствует в сафари: "Завали козломордого" на Бамбасе
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02.04.2021 20:35 Відповісти
 
 