Україна планує приєднатися до місії НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" у Середземному морі, - Генштаб ЗСУ

Україна планує збільшення своєї участі в операціях і місіях НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

На сьогодні, Збройні Сили України беруть участь в операції НАТО у Косово та тренувально-дорадчій місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

"У наших планах – збільшення національного внеску в операції та місії НАТО. Вже у цьому році планується залучити перші активи до Місії НАТО в Іраку та операції НАТО "Морській охоронець" у Середземному морі, а у подальшому – нарощувати наші внески", - розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.

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Важливим етапом стало отримання Україною в червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, що відкрило шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва.

"Держава зі статусом партнера НАТО з розширеними можливостями може бути попередньо визнана потенційним учасником майбутніх операцій Альянсу, що надає її представникам доступ до механізму кризових консультацій, оперативного планування та обміну інформацією, а також може мати представництво у штабах НАТО та операційних штабах на посадах, які закриті для інших країн-партнерів", - пояснив Павелко.

Також цей статус розширює перелік заходів підготовки персоналу та підрозділів, дозволяє участь у навчаннях за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, надає допуск до навчань з кібербезпеки.