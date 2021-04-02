Білий дім: Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності і плану реформ

Адміністрація Байдена прокоментувала першу телефонну розмову президентів України і США.

Цензор.НЕТ подає офіційне повідомлення Білого дому дослівно

"Президент Джозеф Байден сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Він підкреслив прихильність його адміністрації пожвавленню нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського боротися з корупцією і втілювати порядок денний щодо реформ, який ґрунтується на спільних демократичних цінностях і надасть справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість співпраці між США й Україною для стримування пандемії COVID-19 і посилення демократії в регіоні"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 2 квітня відбулася перша офіційна телефонна розмова президентів України і США. За словами глави ОП Єрмака, Байден запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.