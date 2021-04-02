Білий дім: Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку територіальної цілісності і плану реформ
Адміністрація Байдена прокоментувала першу телефонну розмову президентів України і США.
Цензор.НЕТ подає офіційне повідомлення Білого дому дослівно
"Президент Джозеф Байден сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Він підкреслив прихильність його адміністрації пожвавленню нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського боротися з корупцією і втілювати порядок денний щодо реформ, який ґрунтується на спільних демократичних цінностях і надасть справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість співпраці між США й Україною для стримування пандемії COVID-19 і посилення демократії в регіоні"
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 2 квітня відбулася перша офіційна телефонна розмова президентів України і США. За словами глави ОП Єрмака, Байден запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
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https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1378014028132388867 29 мин
На сайте ОП до сих пор не размещена информация про разговор.
Видимо, расставляют акценты и выверяют формулировки (но всё равно наверняка в чем-то лажанутся).
Сразу заскриню, чтобы потом сравнить
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского. «Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху. Но Порошенко тогда все же меня обманул».- Байден
«А нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил Байден.
В то же время Д.Байден подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.(с)
А ти ж, наволоч зебільна, розносиш це як фейк.
БЕЭЭЗ-ТЕ-БЯааа хуже всех тебе прийдется без тебяаааа
ДБР не перетравити плівки !!!!! 😂
и мысленный подсчёт под одеялом магазинов Рошен - уже не помогает,
- Вовочка достаёт из под дивана плёнки с голосом Порошенко, и начинает жевать...
Энурез это не останавает, но становится не так страшно.