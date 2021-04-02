Двох військовослужбовців і одного цивільного поранено в зоні ООС, від початку доби - 14 порушень режиму "тиші"
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку доби було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 13 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста КРАСНОГОРІВКА.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля СВІТЛОДАРСЬКА та НОВОТОШКІВСЬКОГО ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів ПИЩЕВИК, КРАСНОГОРІВКА та ГНУТОВЕ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища ОПИТНЕ — ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.
Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку ЗС України.
В районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа зазнала осколкового поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
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...У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження.
1.Где территориальная оборона,пора бы и что-то делать?
2.Где работа с резервистами и мобилизационные шевеления?
Это не ковид с баблом и локдаунами.Это вопрос о жизни и смерти миллионов украинцев.