Двох військовослужбовців і одного цивільного поранено в зоні ООС, від початку доби - 14 порушень режиму "тиші"

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, від початку доби було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 13 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста КРАСНОГОРІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля СВІТЛОДАРСЬКА та НОВОТОШКІВСЬКОГО ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів ПИЩЕВИК, КРАСНОГОРІВКА та ГНУТОВЕ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища ОПИТНЕ — ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

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Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку ЗС України.

В районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа зазнала осколкового поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.