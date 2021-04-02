Підприємцям в Івано-Франківську доплатять по 2 тис. грн з місцевого бюджету, - мер Марцінків

В Івано-Франківську підприємцям під час карантину доплатять ще по 2000 гривень з місцевого бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі Радіо Свобода.

"Ми до восьми тисяч, які обіцяє держава, будемо доплачувати дві тисячі гривень. Хоча ми підтримуємо слова міського голови міста Києва про те, що це непритаманно функції органів місцевого самоврядування. Де той ковідний фонд, який було витрачено на ремонти доріг… Де ті кошти, чому вони не йшли і не йдуть, скажімо, на підтримку людей, на підтримку підприємців. Тому ми по дві тисячі гривень передбачили" – сказав Марцінків.

За його словами, для цього необхідно, приблизно, шість мільйонів гривень з місцевого бюджету.

"Для нас – це такий виклик, зважаючи на те, що ми виплачуємо матеріальні допомоги на лікування. За минулий рік у чотири рази збільшилася кількість матеріальних допомог у місті Івано-Франківську. Тобто, всім освітянам, лікарям, всім, хто потребує коштів під час лікування, і після лікування, ми даємо матеріальні допомоги. Всі, хто помер від ковіду, а таких є уже 430 франківців, отримують матеріальну допомогу на поховання в розмірі п'яти тисяч гривень", – додав мер.

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