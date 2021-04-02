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Новини Коронавірус і карантин
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Підприємцям в Івано-Франківську доплатять по 2 тис. грн з місцевого бюджету, - мер Марцінків

Підприємцям в Івано-Франківську доплатять по 2 тис. грн з місцевого бюджету, - мер Марцінків

В Івано-Франківську підприємцям під час карантину доплатять ще по 2000 гривень з місцевого бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі Радіо Свобода.

"Ми до восьми тисяч, які обіцяє держава, будемо доплачувати дві тисячі гривень. Хоча ми підтримуємо слова міського голови міста Києва про те, що це непритаманно функції органів місцевого самоврядування. Де той ковідний фонд, який було витрачено на ремонти доріг… Де ті кошти, чому вони не йшли і не йдуть, скажімо, на підтримку людей, на підтримку підприємців. Тому ми по дві тисячі гривень передбачили" – сказав Марцінків.

За його словами, для цього необхідно, приблизно, шість мільйонів гривень з місцевого бюджету.

"Для нас – це такий виклик, зважаючи на те, що ми виплачуємо матеріальні допомоги на лікування. За минулий рік у чотири рази збільшилася кількість матеріальних допомог у місті Івано-Франківську. Тобто, всім освітянам, лікарям, всім, хто потребує коштів під час лікування, і після лікування, ми даємо матеріальні допомоги. Всі, хто помер від ковіду, а таких є уже 430 франківців, отримують матеріальну допомогу на поховання в розмірі п'яти тисяч гривень", – додав мер.

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Автор: 

Запоріжжя (2283) Івано-Франківськ (522) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Предпринимателям в Ивано-Франковске доплатят по 2 тыс грн из местного бюджета, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 6839
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02.04.2021 18:49 Відповісти
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02.04.2021 18:49 Відповісти
Лядь, вони знущаються? Це близько двох тижнів занять репетиторством учителем...
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02.04.2021 18:50 Відповісти
а ти шо, думаєш, в місцевих бюджетах є бабло на більше?
Не в Ізраїлі же ми живемо... там провакцинували всіх і побороли пандемію...
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02.04.2021 19:09 Відповісти
а можна свіже посилання на офіційне джерело про "побороли пандемію"? дякую.
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02.04.2021 19:15 Відповісти
Я думаю, що така сума виглядає як знущання, краще б мовчали.
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02.04.2021 19:45 Відповісти
Это просто замечательно кому заплатят, зачем заплатят?
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02.04.2021 19:10 Відповісти
 
 