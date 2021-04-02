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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба обговорив з главою МЗС Великої Британії Раабом дезінформаційну ескалацію з боку Росії

Кулеба обговорив з главою МЗС Великої Британії Раабом дезінформаційну ескалацію з боку Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського МЗС.

Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди.

"Російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - зауважив Кулеба.

Зі свого боку, Рааб запевнив голову українського МЗС, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

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Автор: 

Велика Британія (5610) МЗС (4140) Кулеба Дмитро (3604) Рааб Домінік (29)


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як п#здити купку мусульман - так всім світом!
як п#здити москалів - так одна Україна!
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02.04.2021 18:52 Відповісти
начало истории: https://censor.net/ru/photo_news/3256283/koronavirus_unes_jizni_suprugov_vladimira_i_diany_rodikovyh_12_deteyi_ostalis_sirotami_fotoreportaj
продолжение истории: https://dumskaya.net/news/mitropolit-epifaniy-vzyal-shefstvo-nad-13-detmi-140186/ Митрополит Епифаний взял шефство над тринадцатью детьми, потерявшими родителей из-за коронавируса
Православная Церковь Украины вместе с украинцами и за будущее Украины!
Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании Раабом дезинформационную эскалацию со стороны России - Цензор.НЕТ 8614
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02.04.2021 18:53 Відповісти
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02.04.2021 18:54 Відповісти
 
 