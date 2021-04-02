У Чернігові посилюють карантин - з 5 квітня закривають школи, вхід у громадський транспорт за спецперепустками

У Чернігові з 5 квітня посилять карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили 2 квітня на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Його провів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

З 5 квітня заборонено:

відвідування закладів освіти з першого класу, окрім садків;

відвідування позашкільних закладів (гуртків);

відвідування цвинтарю у вихідні дні;

робота точок видачі кави;

проведення культурних та спортивних заходів;

заборонити роботу кінотеатрів.

громадський транспорт - тільки за спецперепустками. Перепустки, видані раніше, діятимуть.

Щоб отримати нові, треба звернутися протягом 3-4 квітня з 9:00 до 16:00 в кабінет №21 міськради і подати перелік осіб.

В будні дні громадський транспорт та приватний (маршрутні таксі) працюватиме в режимі спецперевезень (за перепустками та тільки сидячі місця). Щодо роботи у вихідні приватний транспорт визначатиметься самостійно, а ЧТУ у суботу та неділю їздитиме з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Цими вихідними (3-4 квітня) увесь міський транспорт працюватиме у звичайному режимі.

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Таке рішення, пояснив Атрошенко, пов'язане зі зростанням кількості хворих на коронавірус у чернігівських лікарнях. Нині госпіталізовані 323 людини.

Термін, протягом якого діятимуть ці обмеження, не визначали.

Якщо кількість хворих у лікарнях досягне числа 360-370, то, сказав Атрошенко, буде припинено роботу усіх видів бізнесу, а також - дитсадків, продовольчих ринків. А якщо буде 370 - "буде 100-відсотковий локдаун, закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури".

Продовольчі ринки поки працюватимуть, але за умови суворого дотримання маскового режиму, за чим слідкуватиме поліція.

Атрошенко доручив муніципальній варті та висловив прохання до поліції перевіряти дотримання карантинних вимог на ринках. З його слів, якщо карантину не дотримуватимуться - ринки закриють.

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