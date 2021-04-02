У Раду не надходили пропозиції від президента чи Кабміну про введення надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом, - Разумков
У Верховну Раду поки не надходили пропозиції ні від президента України, ні від Кабінету Міністрів щодо введення надзвичайного стану у зв'язку з пандемією COVID-19.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо питання про надзвичайний стан: у даному випадку, якщо не помиляюся, згідно з законом, пропозиції мають бути надані Кабінетом Міністрів, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І впродовж двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент має зібратися і проголосувати за цей указ у стінах Верховної Ради. Виходячи з нинішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету Міністрів не надходило", - зазначив Разумков.
Водночас, він підкреслив, що парламент за необхідності готовий реагувати негайно.
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Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД" ("Милість Божа"). Партнера засновника цієї компанії пов'язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/bukvy/partnera-zasnovnyka-firmy-odnodenky-iaka-domohlasia-reiestratsii-vaktsyny-astrazeneca-pov-iazuiut-z-podruhoiu-zelenskoi/ #Букви .
Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.