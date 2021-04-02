У Раду не надходили пропозиції від президента чи Кабміну про введення надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом, - Разумков

У Верховну Раду поки не надходили пропозиції ні від президента України, ні від Кабінету Міністрів щодо введення надзвичайного стану у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо питання про надзвичайний стан: у даному випадку, якщо не помиляюся, згідно з законом, пропозиції мають бути надані Кабінетом Міністрів, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І впродовж двох діб, а як показує практика, це відбувається раніше, парламент має зібратися і проголосувати за цей указ у стінах Верховної Ради. Виходячи з нинішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету Міністрів не надходило", - зазначив Разумков.

Водночас, він підкреслив, що парламент за необхідності готовий реагувати негайно.

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